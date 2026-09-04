14. emerytura już trafia na konta seniorów. Ile dostaniesz? Pełna tabela: minimalna, 3, 4, 5 tysięcy złotych
ZUS rozpoczął wypłatę czternastej emerytury – pierwsze przelewy poszły na konta już 1 września, kolejne będą realizowane sukcesywnie przez cały miesiąc, zgodnie ze stałym terminem wypłaty emerytury lub renty każdego świadczeniobiorcy. Pełna kwota czternastki w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto – dokładnie tyle, ile najniższa emerytura – ale nie każdy dostanie tyle samo. Poniżej pełna tabela pokazująca, ile faktycznie trafi na konto przy różnej wysokości podstawowego świadczenia.
Pełna kwota tylko do 2900 zł, dalej działa „złotówka za złotówkę”
Osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto, dostaną czternastkę w pełnej wysokości. Powyżej tego progu każda złotówka nadwyżki pomniejsza świadczenie o złotówkę, aż do zupełnego wyczerpania – gdy wyliczona kwota spadłaby poniżej 50 zł brutto, czternastka w ogóle nie zostanie wypłacona. Ten moment następuje dokładnie przy emeryturze 4828,49 zł brutto.
|Emerytura brutto
|Czternastka brutto
|Czternastka netto (orientacyjnie)
|Emerytura minimalna (1978,49 zł)
|1978,49 zł
|ok. 1584 zł
|2900 zł (górna granica pełnej kwoty)
|1978,49 zł
|ok. 1584 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|ok. 1504 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|ok. 1104 zł
|4000 zł
|878,49 zł
|ok. 703 zł
|4500 zł
|378,49 zł
|ok. 303 zł
|4828,49 zł (dokładna granica)
|50,00 zł
|ok. 40 zł
|5000 zł
|0 zł – świadczenie nie przysługuje
|0 zł
Kwoty netto uwzględniają standardowe potrącenia obowiązujące przy tym świadczeniu – 9-procentową składkę zdrowotną oraz 12-procentową zaliczkę na podatek dochodowy, tak jak przy zwykłej emeryturze – i mają charakter orientacyjny, bo ostateczna wysokość zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej danej osoby.
Kiedy dokładnie pieniądze trafią na konto?
Czternastka wypłacana jest automatycznie, razem ze zwykłą emeryturą lub rentą – nie trzeba składać żadnego wniosku ani dodatkowych dokumentów. Terminy wypłat we wrześniu 2026 roku to kolejno: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca, w zależności od tego, kiedy standardowo wpływa czyjaś emerytura. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne muszą uzbroić się w nieco więcej cierpliwości – ich czternastka wpłynie dopiero 1 października. Jeśli czyjś stały termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze pojawią się wcześniej, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.