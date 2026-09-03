Ogromna promocja w Aldi. Drugie takie opakowanie kosztuje niecałe 4 złote. Promocja trwa tylko do soboty
Szynka konserwowa z galaretką w opakowaniu 455 gramów, a za drugą sztukę – niecałe 4 złote. To jedna z tych promocji w Aldi, przy których warto zajrzeć na półkę z konserwami, zanim zniknie z gazetki – akcja obowiązuje tylko do soboty 5 września.
Drugie opakowanie taniej o 74 procent
Cena regularna szynki konserwowej wynosi 15,79 złotych za opakowanie, czyli 34,70 złotych za kilogram – i to właśnie ta kwota, zgodnie z obowiązującymi przepisami, była najniższą ceną produktu w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W ramach promocji drugie kupione opakowanie kosztuje jednak tylko 3,99 złotych, czyli aż 74 procent mniej niż cena regularna. W przeliczeniu na kilogram to zaledwie 8,77 złotych za drugą sztukę – cena, jakiej próżno szukać przy zwykłych, jednorazowych zakupach konserw.
Średnio 9,89 złotych za opakowanie
Licząc obie sztuki razem – jedną w cenie regularnej i jedną promocyjną – średni koszt jednego opakowania spada do 9,89 złotych, czyli 21,74 złotych za kilogram. To wciąż solidna obniżka względem ceny wyjściowej, mimo że tylko co drugi produkt objęty jest właściwym rabatem.
Limit cztery opakowania na klienta
Sklep ograniczył promocję do czterech opakowań na jednego klienta – w praktyce można więc skorzystać z obniżki dwukrotnie, kupując łącznie cztery sztuki. Przy pełnym wykorzystaniu limitu za cztery opakowania szynki zapłaci się łącznie 39,56 złotych, zamiast 63,16 złotych przy zakupie tej samej ilości w cenie regularnej – to realna oszczędność rzędu 23,60 złotych, czyli ponad 37 procent na całych zakupach tego produktu.
Uczciwa cena wyjściowa, nie sztucznie zawyżona
Warto zwrócić uwagę na samą etykietę – obok ceny regularnej sklep wprost informuje, że jest to najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed obniżką. To wymóg wynikający z unijnej dyrektywy Omnibus, obowiązującej w Polsce od 2023 roku, który ma chronić kupujących przed sztucznym zawyżaniem ceny wyjściowej tuż przed ogłoszeniem „promocji”. Dzięki temu klienci Aldi mają pewność, że -74 procent na drugie opakowanie liczone jest od realnej, niedawno obowiązującej ceny, a nie od kwoty specjalnie podwyższonej na potrzeby samej akcji promocyjnej.
Zdążyć trzeba do soboty
Promocja obowiązuje od poniedziałku 31 sierpnia do soboty 5 września, więc na skorzystanie z niej zostało już niewiele dni. Szynka konserwowa z galaretką to produkt o długim terminie przydatności, więc zapas kupiony w ramach limitu spokojnie poczeka w spiżarni na kolejne tygodnie, nawet jeśli nie zostanie zjedzony od razu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.