Wielka awaria w Chat GPT. Tysiące uczniów będzie dziś pisać pracę domową samemu

3 września 2026 17:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Jeśli w czwartkowe popołudnie ChatGPT nagle przestał Ci odpowiadać albo zawiesił się w połowie rozmowy, to nie wina Twojego sprzętu ani nie awaria Twojego internetu. OpenAI zmaga się z poważnymi problemami, które dotknęła użytkowników na całym świecie – firma sama potwierdziła problem i pracuje nad jego usunięciem.

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Fot. Shutterstock

Zgłoszenia poszybowały w górę w kilkanaście minut

Skalę awarii dobrze pokazują dane z Downdetectora – serwisu zbierającego zgłoszenia użytkowników o problemach z popularnymi usługami internetowymi. Podczas gdy w normalny dzień liczba zgłoszeń dotyczących OpenAI oscyluje w okolicach pojedynczych cyfr, dziś o godzinie 16:50 licznik pokazywał już 3993 zgłoszenia – wykres na stronie serwisu w tym miejscu praktycznie wystrzeliwuje pionowo w górę. Podobny, gwałtowny wzrost raportów odnotowały też inne serwisy monitorujące status popularnych usług internetowych na całym świecie.

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Nie działa nie tylko czat

Problemy nie ograniczają się wyłącznie do samej strony ChatGPT. Według doniesień z kilku niezależnych źródeł kłopoty dotyczą zarówno darmowej, jak i płatnych wersji usługi, a także dostępu przez API oraz narzędzia Codex, wykorzystywanego przez programistów. Szczególnie mocno odczuwają to abonenci płatnych planów – tryb „Work”, przeznaczony do bardziej zaawansowanej, wieloetapowej pracy, przez część dnia był całkowicie niedostępny, a użytkownicy zgłaszali błędy przy próbie kontynuowania wcześniej rozpoczętych zadań.

OpenAI: zidentyfikowaliśmy przyczynę, pracujemy nad naprawą

Firma potwierdziła problem oficjalnie, informując, że zidentyfikowała już źródło podwyższonych błędów i opóźnień w działaniu usług, a inżynierowie wdrażają obecnie rozwiązanie mające przywrócić normalne funkcjonowanie. Na razie nie podano jednak konkretnego, przewidywanego czasu pełnego usunięcia awarii – użytkownikom pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i od czasu do czasu odświeżyć okno przeglądarki.

Pech akurat na start roku szkolnego

Trudno o gorszy moment na taką awarię niż pierwszy pełny tydzień nowego roku szkolnego. Tysiące uczniów w całej Polsce, przyzwyczajonych już do szukania inspiracji – a czasem, niestety, gotowych odpowiedzi – w oknie czatu, dziś po południu zostały zdane wyłącznie na własne siły, zeszyt i, w najlepszym razie, podręcznik. Nie brakuje w sieci komentarzy w rodzaju „dobrze, że akurat weekend” czy żartów o powrocie do epoki, w której wypracowanie trzeba było napisać samemu – awaria akurat w środku popołudnia, gdy zwykle odrabia się lekcje, z pewnością nie umknęła uwadze niejednego licealisty.

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