15 lutego rusza rozliczanie PIT. Nie klikaj „akceptuj” w ciemno. Przez pośpiech możesz stracić tysiące złotych zwrotu [LISTA ULG]
Już za kilka tygodni, 15 lutego 2026 roku, Ministerstwo Finansów udostępni usługę Twój e-PIT. Dla milionów Polaków to wygoda – system sam wypełni zeznanie. Jednak eksperci podatkowi ostrzegają: automatyzacja bywa pułapką. System często nie uwzględnia ulg, które Ci przysługują. Zatwierdzając PIT bez weryfikacji, możesz podarować Skarbówce spore pieniądze.
Ulga na Internet. 1520 zł do odliczenia
To jedna z najczęściej pomijanych ulg. Wiele osób myśli, że przysługuje tylko przedsiębiorcom, co jest mitem. Z ulgi na internet może skorzystać każdy podatnik, który ponosi wydatki na sieć. Warunki są dwa:
- Musisz posiadać faktury lub rachunki imienne potwierdzające wydatki.
- Możesz odliczać ulgę tylko przez dwa następujące po sobie lata.
Limit odliczenia wynosi 760 zł na osobę. Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, limit rośnie do 1520 zł. To kwota, która pomniejsza Twój dochód, a więc realnie zwiększa zwrot podatku.
Ulga na dziecko. Zastrzyk gotówki dla rodziców
To najpopularniejsze odliczenie, ale i tutaj zdarzają się błędy. Warto sprawdzić, czy system e-PIT poprawnie zaciągnął dane o wszystkich dzieciach (zwłaszcza tych urodzonych w 2025 roku). Stawki są znaczące:
|Liczba dzieci
|Miesięczna kwota odliczenia
|Roczna kwota odliczenia
|Na pierwsze dziecko
|92,67 zł
|1 112,04 zł
|Na drugie dziecko
|92,67 zł
|1 112,04 zł
|Na trzecie dziecko
|166,67 zł
|2 000,04 zł
|Na czwarte i kolejne
|225,00 zł
|2 700,00 zł
Ulga termomodernizacyjna. Masz dom? Sprawdź to
Jeśli w minionym roku wymieniłeś piec, ociepliłeś dom, wymieniłeś okna lub zamontowałeś fotowoltaikę, masz prawo do potężnego odliczenia. Limit ulgi termomodernizacyjnej to aż 53 000 zł na podatnika.
System Twój e-PIT zazwyczaj nie widzi tych wydatków automatycznie. Musisz je wpisać ręcznie w załączniku PIT/O. Jeśli tego nie zrobisz i zaakceptujesz zeznanie przygotowane przez urzędników, stracisz szansę na odzyskanie nawet kilku czy kilkunastu tysięcy złotych nadpłaconego podatku.
Ulga rehabilitacyjna. Nie tylko dla niepełnosprawnych
Częstym błędem jest też pomijanie ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona nie tylko zakupu leków (powyżej kwoty 100 zł miesięcznie), ale także używania samochodu osobowego do celów rehabilitacyjnych. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz taką osobę na utrzymaniu, możesz odliczyć 2280 zł tytułem użytkowania samochodu – i co ważne, nie musisz zbierać faktur na paliwo. Wystarczy sam fakt posiadania auta i status osoby niepełnosprawnej.
Zanim klikniesz „Wyślij”
Po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego 15 lutego, nie spiesz się. Masz czas do 30 kwietnia. Sprawdź sekcję „Ulgi i odliczenia”. Jeśli system ich nie uwzględnił – dodaj je ręcznie. Pamiętaj, że pieniądze, których nie odliczysz, zostają w budżecie państwa. Warto poświęcić 15 minut na weryfikację, by cieszyć się wyższym przelewem na wiosnę.
