15 maja mija termin płatności aż dwóch podatków. Sprawdź, ile zapłacisz
Właściciele mieszkań, domów, działek i lasów mają przed sobą kolejny ważny termin podatkowy. Do 15 maja trzeba uregulować drugą ratę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2026 rok. Stawki są w tym roku wyższe niż przed rokiem – wzrosły o 4,5 procent. Kto musi płacić, ile wynosi rata i co grozi za spóźnienie?
Cztery raty w roku – 15 maja jest drugą z nich
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych – czyli właścicieli mieszkań, domów jednorodzinnych, garaży i gruntów – jest płatny w 4 ratach w ciągu roku. Terminy są stałe i wynikają wprost z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.):
I rata – do 15 marca, II rata – do 15 maja, III rata – do 15 września, IV rata – do 15 listopada.
Takie same terminy obowiązują przy podatku leśnym dla osób fizycznych – wynika to z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.). Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy całoroczna kwota podatku nie przekracza 100 zł – wtedy trzeba ją wpłacić jednorazowo, w terminie pierwszej raty, czyli do 15 marca. Jeśli więc nie płaciłeś w marcu osobno żadnej raty podatku od nieruchomości lub leśnego, a Twój roczny podatek przekracza 100 zł – powinieneś był zapłacić pierwszą ratę i teraz nadchodzi pora na drugą.
Zupełnie inaczej wyglądają zasady dla firm, spółek i innych osób prawnych – te płacą obydwa podatki co miesiąc, do 15. dnia każdego miesiąca, w ratach proporcjonalnych. Dla nich 15 kwietnia był terminem zapłaty za kwiecień, a 15 maja będzie terminem za maj.
Kto musi płacić podatek od nieruchomości
Obowiązek podatkowy dotyczy szerszej grupy niż tylko właściciele nieruchomości. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od nieruchomości płacą: właściciele gruntów, budynków i wyodrębnionych lokali; posiadacze samoistni – czyli osoby, które władają nieruchomością jak właściciel, choć formalnie nim nie są (np. w trakcie zasiedzenia); użytkownicy wieczyści gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; a także posiadacze zależni nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu.
Podatkiem objęte są 3 kategorie: grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym nieruchomość została nabyta lub wybudowana.
Uwaga dla nowych właścicieli: kupując mieszkanie czy działkę, masz tylko 14 dni od podpisania aktu notarialnego na złożenie formularza IN-1 (Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych) w urzędzie gminy. Notariusz wysyła akt do ewidencji gruntów, ale nie do organu podatkowego – to Twój obowiązek, nie jego.
Stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku – wzrosły o 4,5 procent
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są co roku waloryzowane o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedniego. Na 2026 rok Minister Finansów i Gospodarki ustalił stawki wyższe o 4,5 procent w stosunku do 2025 roku. Rady gmin mogą uchwalić stawki niższe – ale w praktyce większość samorządów, szczególnie w dużych miastach, decyduje się na stawki maksymalne lub zbliżone do nich.
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok:
Budynki mieszkalne (mieszkania, domy jednorodzinne): 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (w 2025 roku było to 1,19 zł). Właściciel 60-metrowego mieszkania w gminie stosującej stawkę maksymalną zapłaci rocznie 75 zł – czyli każda z 4 rat wynosi ok. 18,75 zł. Przy 100-metrowym domu roczny podatek to 125 zł, a każda rata – 31,25 zł.
Budynki związane z działalnością gospodarczą: maksymalnie 35,53 zł za 1 m² (rok wcześniej – 34 zł). To stawka uderzająca w biura, magazyny, sklepy i lokale usługowe. Przy 50 metrach powierzchni firmowej właściciel zapłaci rocznie blisko 1 777 zł.
Grunty związane z działalnością gospodarczą: do 1,38 zł za 1 m².
Budowle – czyli obiekty, które nie są budynkami (np. ogrodzenia, silosy, maszty) – opodatkowane są według stawki procentowej wynoszącej 2 procent ich wartości. To jedyny przypadek, gdy podatek od nieruchomości nie ma charakteru kwotowego.
Od 2026 roku wyjaśniła się też długo sporna kwestia garaży. Po latach niejednoznacznego orzecznictwa, garaże z odrębną księgą wieczystą są opodatkowane według tej samej niskiej stawki co mieszkania (1,25 zł/m²), a nie według kilkukrotnie wyższej stawki dla „budynków pozostałych”.
Kto płaci podatek leśny i ile wynosi w 2026 roku
Podatek leśny obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (oznaczenie „Ls”), z wyjątkiem tych zajętych na działalność gospodarczą inną niż leśna – te podlegają wówczas podatkowi od nieruchomości według wyższych stawek firmowych. Podatnikami są właściciele lasów, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu.
Stawka podatku leśnego nie jest ustalana przez rady gmin – wynika z ceny drewna. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym, podatek od 1 hektara lasu odpowiada równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. W 2026 roku stawka podatku leśnego wynosi 61,90 zł od 1 hektara fizycznego lasu. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest obniżona o 50 procent – wynosi zatem 30,95 zł za hektar.
Gmina może też uchwalić niższą cenę drewna przyjmowaną do wyliczeń, co automatycznie obniży podatek na jej terenie. Warto sprawdzić lokalną uchwałę, szczególnie jeśli las leży na terenie niewielkiej gminy wiejskiej.
Z podatku leśnego zwolnione są m.in. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane do rejestru zabytków, użytki ekologiczne oraz lasy uczelni i szkół. Zwolnienie z podatku nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia informacji IL-1 do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Jak i gdzie zapłacić
Podstawą do zapłaty dla osoby fizycznej jest decyzja podatkowa (nakaz płatniczy) przysyłana przez urząd gminy – zazwyczaj w lutym lub na początku marca. Zawiera dokładną kwotę do zapłaty i numer rachunku bankowego. Jeśli do tej pory jej nie dostałeś, skontaktuj się z urzędem – brak decyzji nie zwalnia z obowiązku podatkowego, ale przesuwa termin płatności: masz 14 dni od dnia fizycznego odebrania listu poleconego.
Podatek można zapłacić przelewem na numer rachunku wskazany w decyzji, gotówką w kasie urzędu gminy lub przez aplikację mObywatel i Portal Podatkowy. W mniejszych gminach nadal funkcjonuje pobór przez inkasenta (sołtysa). O terminowym zapłaceniu decyduje data wpływu środków na konto urzędu, nie data zlecenia przelewu – warto więc nie zostawiać płatności na ostatni dzień.
Co grozi za spóźnienie
Od pierwszego dnia po terminie zaczynają naliczać się odsetki za zwłokę, które powiększają zadłużenie z każdym kolejnym dniem. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się dopiero po 5 latach od końca roku, w którym upłynął termin płatności – gmina ma więc dużo czasu na dochodzenie zaległości. W skrajnych przypadkach, gdy podatnik celowo unika zapłaty lub składa nieprawdziwe informacje, wchodzą w grę przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Maksymalna kara finansowa może sięgać 64 tys. zł.
Jeśli masz chwilowe problemy finansowe, możesz złożyć wniosek do gminy o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty – wiąże się to jednak z opłatą prolongacyjną.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź decyzję i nie czekaj do ostatniej chwili z przelewem
Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, domu, działki lub lasu – masz czas do 15 maja na wpłatę drugiej raty podatku. Kwotę znajdziesz w decyzji podatkowej, którą urząd powinien był dostarczyć na początku roku. Jeśli zgubiłeś pismo lub go nie dostałeś, zadzwoń do urzędu gminy lub sprawdź swoje zobowiązania przez aplikację mObywatel.
Robiąc przelew, pamiętaj o jednej rzeczy: liczy się moment wpływu pieniędzy na konto urzędu – nie data zlecenia. Jeśli 15 maja wypada w dzień roboczy i robisz przelew w tym samym dniu, upewnij się, że Twój bank realizuje go natychmiastowo. Najbezpieczniej przelać 2-3 dni wcześniej. Jeśli natomiast dopiero teraz orientujesz się, że nie zapłaciłeś pierwszej raty z marca – ureguluj zaległość jak najszybciej, bo odsetki rosną z każdym dniem.
