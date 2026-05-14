15 minut. Tyle czasu daje plan ewakuacji dla blisko 2500 gmin. Warszawa modernizuje metro i przygotowuje autobusy pod nosze
Wszystkie 2477 gmin w Polsce zdążyły przed terminem. Plany ewakuacyjne są gotowe, decyzja o uruchomieniu może zapaść w kwadrans, a Warszawa wyda na ochronę ludności 186 mln zł tylko w tym roku. Sprawdź, co to oznacza dla Ciebie – i co zrobić, zanim Alert RCB trafi na Twój telefon.
12 miesięcy i nowa ustawa – skąd wziął się ten system
Fundamentem jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Na jej mocy każda gmina w Polsce dostała dokładnie rok na opracowanie wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji. Szczegóły określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765).
Każda gmina musiała: zidentyfikować lokalne zagrożenia, wyznaczyć trasy ewakuacyjne, wskazać miejsca zbiórek i obiekty na czasowy pobyt ewakuowanych oraz ustalić procedury komunikacji i zarządzania transportem. Żadna z 2477 gmin nie przekroczyła terminu 31 grudnia 2025 r. Większość dokumentów wpłynęła już w listopadzie.
Za tym systemem stoi realna kwota. Rząd zobowiązał się przeznaczać co roku nie mniej niż 0,3 proc. PKB na realizację ustawy – przy PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie. Na lata 2025-2026 Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewiduje blisko 5 mld zł dla samorządów.
Kto naciska guzik – 4 scenariusze i 15 minut na decyzję
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. definiuje 4 scenariusze uruchamiające procedury ewakuacyjne:
|Scenariusz
|Kto zarządza ewakuację
|Tryb decyzji
|Zagrożenie zbrojne
|Szef Obrony Cywilnej (MSWiA) na wniosek wojewody
|Wniosek + zgoda centrum
|Trwający konflikt zbrojny
|Szef Obrony Cywilnej (MSWiA) na wniosek wojewody
|Wniosek + zgoda centrum
|Przewidywana klęska żywiołowa
|Wojewoda – samodzielnie
|Decyzja własna, informacja do centrum
|Klęska żywiołowa / katastrofa techniczna w toku
|Wójt / burmistrz / prezydent miasta
|Natychmiastowo, bez czekania na nikogo
Czas reakcji to nie slogan. Analitycy badający ukraińskie doświadczenia z 2022 r. wskazują, że w pewnych scenariuszach militarnych ludność cywilna ma na reakcję 15 minut. Polska budowała ten system właśnie z takim założeniem.
Kto wsiądzie do autobusu pierwszy – kolejność wpisana w prawo
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. precyzyjnie definiuje grupy priorytetowe. To nie apel – to formalne pierwszeństwo zapisane w dokumentach każdej gminy w Polsce:
|Kolejność
|Grupa
|Transport
|1.
|Dzieci, kobiety ciężarne
|Transport specjalistyczny zapewniany przez organy obrony cywilnej
|1.
|Pacjenci szpitali i zakładów leczniczych
|ZRM, transport sanitarny, Państwowe Ratownictwo Lotnicze
|1.
|Podopieczni placówek opiekuńczych i pomocy społecznej
|Transport specjalistyczny
|1.
|Osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się
|Transport specjalistyczny
|2.
|Pozostali mieszkańcy – zdrowi i sprawni
|Samoewakuacja (ok. 50 proc. populacji) lub transport zorganizowany
Samoewakuacja to celowy element systemu, nie jego słabość. Wyłączenie sprawnych dorosłych z kolejki po transport zorganizowany przyspiesza ewakuację tych, którzy faktycznie tej pomocy potrzebują.
Warszawa: 400 mln zł, 120 autobusów z miejscami na nosze i metro dla 100 tys. osób
Warszawa weszła w ten system z programem „Warszawa Chroni”, ogłoszonym przez Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 r. Budżet urósł: miasto przeznaczy łącznie 186 mln zł w 2026 r., do tego dochodzi ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC, przekazanych bezpośrednio Warszawie w 2025 r. Łącznie do dyspozycji jest ok. 400 mln zł w krótkim horyzoncie.
|Pozycja wydatku
|Kwota
|Doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty
|43 mln zł
|Zabezpieczenie wody – inwestycje MPWiK
|36,5 mln zł
|Modernizacja monitoringu miejskiego
|20 mln zł
|Nowa strażnica PSP z magazynem przeciwpowodziowym na Wawrze
|12 mln zł
|Zakup sprzętu ciężkiego dla ZRiKD (koparki, ładowarki, ciężarówki)
|11 mln zł
|Edukacja mieszkańców
|3 mln zł
|Rozbudowa systemu alarmowania (syreny)
|0,5 mln zł
W grudniu 2025 r. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na zakup 120 przegubowych autobusów Solaris o długości 18 metrów. Każdy będzie wyposażony w mocowania na 4 nosze. Adaptacja do transportu rannych ma być – jak podał ZTM – możliwa bez specjalistycznych narzędzi. Na co dzień autobusy jeżdżą na normalnych trasach. W sytuacji kryzysowej – zmieniają funkcję w ciągu minut. Przetarg przewiduje opcję na dodatkowe 100 pojazdów.
17 grudnia 2025 r. Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Cała sieć metra (M1 – 21 stacji, M2 – 18 stacji, łącznie ok. 41,5 km) ma zapewnić schronienie ponad 100 tys. osób. W tzw. pustkach technologicznych przy stacjach takich jak Plac Wilsona czy Bródno powstają magazyny kryzysowe z łóżkami polowymi, śpiworami i kocami. Planowany jest zakup agregatów na autonomiczne zasilanie.
Ważne zastrzeżenie: metro to miejsce ukrycia, nie schron w sensie prawnym. Nie ma hermetycznej filtracji powietrza i nie chroni przed bronią chemiczną ani jądrową – chroni przed odłamkami i falą uderzeniową. Były dowódca GROM gen. Roman Polko wskazał wprost: podstawowa różnica między metrem kijowskim a warszawskim to głębokość – kijowskie sięga kilkudziesięciu metrów, warszawskie leży kilkanaście-kilkadziesiąt metrów pod ziemią.
Twarda liczba: w całej Polsce jest ok. 1000 prawdziwych schronów na 38 mln ludzi
Ratusz dysponuje danymi PSP o ponad 200 schronach, ok. 1300 ukryciach i ponad 16 000 miejscach doraźnego schronienia z łączną pojemnością szacowaną na ponad 9 mln osób. Po kontroli Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa wynik był jednak jednoznaczny: żaden z kontrolowanych obiektów nie spełnia definicji schronu zgodnej z nową ustawą.
Kontekst ogólnopolski wyjaśnia dlaczego. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański powiedział wprost w lutym 2026 r.: „Schronów, które rzeczywiście dzisiaj spełniają wymogi, jest około tysiąca” – dla całej Polski.
|Wskaźnik
|Dane
|Schrony spełniające wymogi nowej ustawy (cała Polska)
|ok. 1 000
|Schrony i ukrycia zinwentaryzowane przez PSP (2022-2023)
|1 903 schrony + 8 719 ukryć
|Łączna pojemność budowli ochronnych
|ok. 1,43 mln miejsc
|Populacja Polski
|ok. 38 mln
|Pokrycie potrzeb
|3,8 proc.
|Planowane nakłady infrastrukturalne w 2026 r.
|3 mld zł
|Czas budowy nowego schronu (od decyzji do oddania)
|ok. 2 lata
Nowa klasyfikacja z ustawy z 2024 r. i rozporządzenia MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548) jest trójstopniowa: schrony – hermetyczne, chronią przed bronią masowego rażenia; ukrycia – ograniczona ochrona; miejsca doraźnego schronienia (piwnice, garaże, podziemia) – chronią przed odłamkami, nie przed atakiem chemicznym ani nuklearnym.
Alert RCB i 16,8 mln poradników – jak dostaniesz sygnał
Podstawą powiadamiania jest Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS, bez rejestracji i bez żadnej aplikacji. Równolegle uruchamiane są syreny, komunikaty TVP i Polskiego Radia oraz strony urzędów. W grudniu 2025 r. zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB. Jako pierwsze trafiają do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego – obszarów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
Ryzyko: brak prądu = brak sygnału. Stacje bazowe telefonii komórkowej działają na akumulatorach – gdy te się wyczerpią, Alert RCB nie dotrze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by w każdym domu znajdowało się radio na baterie lub korbkę. To jedyna metoda odbioru oficjalnych komunikatów przy całkowitym braku zasilania.
Co to oznacza dla Ciebie? Twoje pierwsze 15 minut zależy od Ciebie, nie od ratusza
- Sprawdź gdziesieukryc.pl i zapisz adresy 2-3 najbliższych miejsc schronienia – od domu i od pracy. Aplikacja działa offline, pobierz dane zawczasu. Pamiętaj: to miejsca ukrycia, nie pełnoprawne schrony.
- Jeśli jesteś w Warszawie – najbliższa stacja metra to Twoje realne miejsce ukrycia w ramach projektu „Podziemna Tarcza”. Stacje I linii (Kabaty – Wierzbno) były projektowane z myślą o ochronie cywilnej i mają metalowe grodzie przy wyjściach.
- Masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością lub seniora? Prawo gwarantuje im pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej, ale wyłącznie jeśli są wcześniej znani służbom. Warto zarejestrować taką osobę w urzędzie dzielnicy.
- Przygotuj plecak ewakuacyjny na 72 godziny zgodnie z oficjalną listą MSWiA i PSP z portalu gov.pl: woda (2 litry dziennie na osobę), żywność o długim terminie przydatności, leki, latarka, powerbank, radio na baterie lub korbkę, kopie dokumentów i gotówka w małych nominałach. Systemy płatnicze i bankomaty mogą nie działać.
- Podczas kryzysu ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom: Alert RCB, TVP, Polskie Radio, strony urzędów. Posty w mediach społecznościowych mogą być dezinformacją. Chaos informacyjny wyrządza więcej szkód niż samo zagrożenie – to lekcja z Ukrainy z 2022 r.
- Opuszczając mieszkanie: odetnij główny zawór wody, wyłącz gaz i prąd, wygaś wszystkie źródła ognia. Zabierz plecak. Jeśli ktoś nieznajomy oferuje Ci podwózkę – wyślij bliskim numer rejestracyjny i udostępnij lokalizację.
