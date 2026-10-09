16-latek miał przynieść maczetę do szkoły. Policja zabezpieczyła w jego domu kolejne niebezpieczne przedmioty
Policjanci z Przasnysza prowadzili czynności z 16-letnim uczniem szkoły w Jednorożcu, który – jak przekazuje Policja Mazowsze – miał wcześniej poinformować rówieśników, że przyniesie do szkoły maczetę. Funkcjonariusze sprawdzili również miejsce jego zamieszkania.
W pokoju zajmowanym przez nastolatka oraz w innych pomieszczeniach użytkowanych przez jego rodzinę policjanci zabezpieczyli 3 noże i 2 maczety.
Policja prowadzi dalsze czynności
Sprawa 16-latka jest nadal wyjaśniana. Policja nie podała w opublikowanym komunikacie, czy nastolatek zamierzał użyć zabezpieczonych przedmiotów ani czy komukolwiek bezpośrednio groził.
O zdarzeniu poinformowany został sąd rodzinny, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania wobec 16-latka.
Policjanci z Przasnysza wykonywali w komendzie czynności z 16-letnim uczniem szkoły w Jednorożcu, który informował rówieśników, że przyniesie do szkoły maczetę. W pokoju zajmowanym przez nastolatka i innych pomieszczeniach użytkowanych przez rodzinę zabezpieczono 3 noże i 2 maczety. O sprawie poinformowany został sąd rodzinny, który podejmie decyzję w sprawie 16-latka.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 9, 2026
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.