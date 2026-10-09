16-latek miał przynieść maczetę do szkoły. Policja zabezpieczyła w jego domu kolejne niebezpieczne przedmioty

9 października 2026 11:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policjanci z Przasnysza prowadzili czynności z 16-letnim uczniem szkoły w Jednorożcu, który – jak przekazuje Policja Mazowsze – miał wcześniej poinformować rówieśników, że przyniesie do szkoły maczetę. Funkcjonariusze sprawdzili również miejsce jego zamieszkania.

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Fot. Warszawa w Pigułce

W pokoju zajmowanym przez nastolatka oraz w innych pomieszczeniach użytkowanych przez jego rodzinę policjanci zabezpieczyli 3 noże i 2 maczety.

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Policja prowadzi dalsze czynności

Sprawa 16-latka jest nadal wyjaśniana. Policja nie podała w opublikowanym komunikacie, czy nastolatek zamierzał użyć zabezpieczonych przedmiotów ani czy komukolwiek bezpośrednio groził.

O zdarzeniu poinformowany został sąd rodzinny, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania wobec 16-latka.

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