16-latek z Warszawy miał przygotowywać atak na wiele osób. Policja znalazła w jego domu broń

21 października 2026 08:35 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Warszawscy policjanci zatrzymali 16-latka, który według informacji przekazanych służbom miał przygotowywać się do zabójstwa wielu osób. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli między innymi maczety, noże, broń palną i kamizelkę kuloodporną. Sprawą zajął się sąd rodzinny.

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Fot. FotoDax / Shutterstock.

Niebezpieczne przedmioty w mieszkaniu nastolatka

Policjanci z warszawskiej Woli otrzymali informację o możliwych przygotowaniach 16-latka do ataku na wiele osób. Funkcjonariusze szybko ustalili miejsce zamieszkania chłopaka i przeprowadzili przeszukanie.

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W mieszkaniu znaleziono maczety, noże, kastet, pałkę teleskopową, broń palną, kamizelkę kuloodporną oraz miotacz gazu.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Wszystkie niebezpieczne przedmioty zostały zabezpieczone.

Sąd zdecydował o dalszym losie 16-latka

Nastolatek został zatrzymany. Sąd zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w ośrodku wychowawczym.

O dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny. Nie ujawniono, kto miał być celem ewentualnego ataku ani jakie były motywy działania chłopaka.

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