16-latek z Warszawy miał przygotowywać atak na wiele osób. Policja znalazła w jego domu broń
Warszawscy policjanci zatrzymali 16-latka, który według informacji przekazanych służbom miał przygotowywać się do zabójstwa wielu osób. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli między innymi maczety, noże, broń palną i kamizelkę kuloodporną. Sprawą zajął się sąd rodzinny.
Niebezpieczne przedmioty w mieszkaniu nastolatka
Policjanci z warszawskiej Woli otrzymali informację o możliwych przygotowaniach 16-latka do ataku na wiele osób. Funkcjonariusze szybko ustalili miejsce zamieszkania chłopaka i przeprowadzili przeszukanie.
W mieszkaniu znaleziono maczety, noże, kastet, pałkę teleskopową, broń palną, kamizelkę kuloodporną oraz miotacz gazu.
Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Wszystkie niebezpieczne przedmioty zostały zabezpieczone.
Sąd zdecydował o dalszym losie 16-latka
Nastolatek został zatrzymany. Sąd zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w ośrodku wychowawczym.
O dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny. Nie ujawniono, kto miał być celem ewentualnego ataku ani jakie były motywy działania chłopaka.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.