Od czwartku Lidl rusza z gigantycznymi promocjami! Rabaty nawet 70 proc. Popularne produkty za grosze w porównaniu z regularną ceną
Lidl przygotował kolejną serię dużych obniżek, które rozpoczną się w czwartek, 22 października. Tym razem sieć przecenia mięso, wędliny i mrożone pizze. Rabaty sięgają nawet 70 proc., a ceny niektórych produktów spadną o ponad połowę. Na skorzystanie z promocji klienci będą mieli tylko trzy dni. W przypadku największego rabatu konieczne będzie aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Wielkie cięcie cen w Lidlu. Promocje od czwartku
Od 22 do 24 października 2026 roku w sklepach Lidl będzie obowiązywać nowa oferta promocyjna. Sieć postawiła na produkty, które często trafiają do koszyków podczas większych zakupów spożywczych.
Wśród przecenionych artykułów znalazły się boczek wieprzowy, szynka konserwowa, kiełbasa śląska oraz pizze Dr. Oetker. Największy rabat wynosi aż 70 proc., choć dotyczy wyłącznie drugiego, tańszego produktu.
Warto dokładnie sprawdzić warunki poszczególnych promocji, ponieważ niektóre oferty mają limity zakupowe.
Kiełbasa śląska aż 56 proc. taniej. Cena spada z 33,90 zł
Jedną z największych obniżek objęto kiełbasę śląską marki Pikok w opakowaniu XXL o wadze 1,5 kg.
Przed promocją opakowanie kosztowało 33,90 zł. Od czwartku jego cena wyniesie zaledwie 14,90 zł.
Oznacza to obniżkę aż o 56 proc. i oszczędność 19 zł na jednym opakowaniu.
W przeliczeniu na kilogram promocyjna cena wynosi około 9,93 zł. To propozycja dla osób planujących przygotowanie domowych posiłków, zapiekanek czy dań z patelni.
Sieć wprowadziła limit trzech opakowań na paragon.
Boczek wieprzowy przeceniony o jedną trzecią
Na promocję trafił również boczek wieprzowy w opakowaniach XXL.
Regularna cena wynosi 14,99 zł za kilogram. Od 22 października klienci zapłacą 9,99 zł za kilogram, czyli o 5 zł mniej.
Obniżka wynosi 33 proc.
Boczek może posłużyć jako dodatek do dań jednogarnkowych, makaronów, pieczonych ziemniaków lub tradycyjnych potraw kuchni polskiej.
Promocja obowiązuje do soboty, 24 października. Limit zakupowy wynosi pięć kilogramów na paragon.
Szynka konserwowa Pikok 44 proc. taniej
Lidl obniża również cenę szynki konserwowej Pikok XXL w opakowaniu 260 g.
Przed promocją produkt kosztował 8,99 zł. W nowej ofercie będzie dostępny za 4,99 zł, co oznacza rabat w wysokości 44 proc.
Na jednym opakowaniu można więc zaoszczędzić 4 zł.
Szynka nadaje się między innymi do kanapek, tostów, sałatek i domowych zapiekanek.
Obowiązuje limit sześciu opakowań na paragon.
Pizze Dr. Oetker nawet 70 proc. taniej. Jest ważny warunek
Największą procentową obniżkę przygotowano na wszystkie pizze marki Dr. Oetker.
Od czwartku klienci będą mogli kupić drugi, tańszy produkt z rabatem aż 70 proc.
Promocja obejmuje różne rodzaje pizzy, które można dowolnie łączyć. Na grafice promocyjnej przedstawiono między innymi pizze Guseppe i Feliciana.
Warunkiem skorzystania z rabatu jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Sieć ustaliła limit czterech opakowań na kupon.
Trzeba pamiętać, że 70-procentowa obniżka nie dotyczy całych zakupów, lecz drugiej, tańszej pizzy. Przy wyborze produktów w różnych cenach rabat zostanie naliczony od tańszego opakowania.
Tylko trzy dni na zakupy. Oto lista promocji
|Produkt
|Cena promocyjna
|Rabat
|Kiełbasa śląska Pikok XXL, 1,5 kg
|14,90 zł/opak.
|−56%
|Boczek wieprzowy XXL
|9,99 zł/kg
|−33%
|Szynka konserwowa Pikok XXL, 260 g
|4,99 zł/opak.
|−44%
|Wszystkie pizze Dr. Oetker
|Drugi, tańszy produkt −70%
|Do −70% na drugi produkt
Promocje obowiązują od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października 2026 roku.
W przypadku mięsa i wędlin należy pamiętać o limitach zakupowych. Natomiast rabat na pizze Dr. Oetker wymaga aktywowania kuponu Lidl Plus.
Największą uwagę przyciąga przecena kiełbasy śląskiej z 33,90 zł do 14,90 zł oraz możliwość zakupu drugiej pizzy z rabatem 70 proc. To właśnie te dwie oferty wyróżniają się w nowej gazetce sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.