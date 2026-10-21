Nawet 21 stopni w październiku. Do Polski wraca złota jesień, ale IMGW ostrzega

21 października 2026 09:52 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Środa, 21 października, przyniesie wyraźne ocieplenie w całej Polsce. W niektórych regionach termometry pokażą nawet 21 stopni Celsjusza, a mieszkańcy południa kraju mogą liczyć na dużo słońca. Nie wszędzie jednak pogoda będzie spokojna. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem, którego porywy mogą osiągać 80 km/h.

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Fot. Yanya / Shutterstock.

Nawet 21 stopni. To będzie najcieplejszy dzień tygodnia

Po chłodniejszych dniach do Polski napływa cieplejsze powietrze. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej środa będzie najcieplejszym dniem obecnego tygodnia.

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Najwyższe temperatury wystąpią na południu Polski, gdzie termometry pokażą od 20 do 21 stopni Celsjusza. W centrum i na zachodzie kraju prognozowane jest około 17-18 stopni, natomiast na północy i północnym wschodzie od 14 do 15 stopni.

Najwięcej słońca pojawi się na południu i południowym zachodzie. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie większe, a na północy i północnym wschodzie możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki.

IMGW ostrzega. Wiatr może osiągać 80 km/h

Pomimo wysokich temperatur nie wszędzie będzie spokojnie. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Alerty obowiązują w środę, 21 października, do godziny 20:00.

Synoptycy prognozują wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, który w porywach może osiągać nawet 80 km/h.

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Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy terenów podgórskich. W wyższych partiach gór wiatr może być jeszcze silniejszy.

W pozostałej części kraju podmuchy będą przeważnie słabe i umiarkowane.

Pogoda w Warszawie i na Mazowszu. Będzie cieplej

W Warszawie i na Mazowszu również odczujemy środowe ocieplenie. W stolicy temperatura może wzrosnąć do około 16-17 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia możliwe są przejaśnienia i okresy słonecznej pogody. Wiatr będzie znacznie słabszy niż na południu Polski.

Dla mieszkańców stolicy środa może być jednym z przyjemniejszych dni tygodnia, choć miejscami utrzyma się większe zachmurzenie.

Ciepło nie potrwa długo. Nadchodzi kolejna zmiana

Według prognoz poprawa pogody będzie przejściowa. Już w czwartek, 22 października, w wielu regionach zacznie przybywać chmur, a miejscami pojawią się opady deszczu.

W kolejnych dniach temperatura ponownie spadnie, a jesienna aura stanie się bardziej odczuwalna.

Środa może być więc jedną z ostatnich okazji w tym tygodniu, aby skorzystać z wyjątkowo ciepłej, październikowej pogody.

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