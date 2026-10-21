RCB wysłało alarmujący komunikat. Polskie samoloty w powietrzu. Co wydarzyło się przy granicy?
Rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę doprowadziły do uruchomienia procedur bezpieczeństwa w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców wschodnich województw, a w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. W gotowości znalazły się również systemy obrony przeciwlotniczej i rozpoznania radiolokacyjnego. Sytuacja była poważna, ale najważniejsza informacja jest taka, że po zakończeniu działań RCB przekazało komunikat o braku zagrożenia na terytorium Polski.
Alarm przy polskiej granicy. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia
We wtorek, 20 października 2026 roku, mieszkańcy wschodniej Polski otrzymywali wiadomości SMS ostrzegające przed sytuacją związaną z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zagrożeniu z powietrza, a także o działaniach polskiego lotnictwa wojskowego.
W oficjalnym komunikacie RCB przekazano:
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Ostrzeżenia były kierowane do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. W ciągu dnia wydawano kolejne komunikaty, ponieważ sytuacja za wschodnią granicą wymagała stałego monitorowania.
Polskie lotnictwo poderwane. Wojsko uruchomiło procedury
W związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło odpowiednie siły i środki.
W polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Jednocześnie naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.
Działania były prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
Ich podstawowym celem była ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie na obszarach sąsiadujących z Ukrainą.
Wojsko podkreślało prewencyjny charakter operacji. Oznacza to, że uruchomienie lotnictwa i systemów obronnych nie było równoznaczne z potwierdzeniem ataku na terytorium Polski.
Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje
Sytuacja miała również wpływ na ruch lotniczy.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie.
Decyzja była związana z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwu wojskowemu, które realizowało zadania związane z zabezpieczeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
Takie ograniczenia mogą być wprowadzane w sytuacjach wymagających szczególnej koordynacji ruchu cywilnego i wojskowego.
RCB odwołało zagrożenie. Ważna informacja dla mieszkańców
Po zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejny komunikat.
Tym razem jego treść była uspokajająca:
„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.
Komunikat o braku zagrożenia został skierowany do odbiorców w województwach lubelskim i podkarpackim.
Oznacza to, że wcześniejsze ostrzeżenia dotyczyły zakończonego już epizodu zagrożenia. Nie należy traktować ich jako informacji o trwającym obecnie alarmie.
Czy rosyjskie drony przekroczyły granicę Polski?
W komunikatach dotyczących opisanej operacji nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
Informacje o rosyjskich atakach na Ukrainę, działaniach polskiego lotnictwa oraz wysłaniu alertów RCB nie oznaczają same w sobie, że bezzałogowce znalazły się nad terytorium Polski.
To istotne rozróżnienie, ponieważ w sytuacjach zagrożenia przy granicy informacje o działaniach obronnych mogą wywoływać niepokój mieszkańców.
Polskie siły zbrojne mogą uruchamiać procedury bezpieczeństwa także wtedy, gdy niebezpieczne obiekty pozostają poza granicami kraju.
Co oznaczają takie ostrzeżenia dla mieszkańców?
Alert RCB jest narzędziem służącym do szybkiego informowania ludności o zagrożeniach i sytuacjach wymagających szczególnej ostrożności.
W przypadku rosyjskich ataków powietrznych na zachodnią Ukrainę ostrzeżenia mogą dotyczyć przede wszystkim mieszkańców regionów położonych najbliżej granicy.
Najważniejsze jest śledzenie oficjalnych komunikatów i odróżnianie informacji o potencjalnym zagrożeniu od potwierdzonego naruszenia granicy.
Według komunikatu RCB wydanego po zakończeniu ataku 20 października zagrożenie na terytorium Polski nie występowało. Wcześniejsze działania lotnictwa wojskowego miały charakter zapobiegawczy i służyły zabezpieczeniu kraju.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.