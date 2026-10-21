Od czwartku w Lidlu wielkie cięcie cen! Rabaty nawet 60 proc. na popularne produkty. Oferta tylko przez trzy dni

21 października 2026 09:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował kolejną falę promocji, która wystartuje w czwartek, 22 października. Tym razem sieć mocno obniży ceny ryb, konserw i serów. Rabaty sięgają nawet 60 proc., a wśród przecenionych produktów znalazły się między innymi tuńczyk, łosoś, halibut i ser gouda. Na zakupy w promocyjnych cenach będą tylko trzy dni. Trzeba jednak uważać na warunki poszczególnych ofert.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Lidl rusza z nowymi promocjami. Od czwartku ceny mocno w dół

Końcówka października przynosi kolejne okazje dla klientów Lidla. Sieć przygotowała promocje na produkty, które można wykorzystać zarówno do przygotowania codziennych posiłków, jak i bardziej uroczystych obiadów.

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Nowa oferta obowiązuje od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października 2026 roku. W tym czasie klienci będą mogli skorzystać z obniżek na wybrane produkty rybne i nabiałowe.

Największa procentowa obniżka dotyczy tuńczyka marki Nixe. Promocje przygotowano również na łososia atlantyckiego, halibuta oraz ser gouda w dużych opakowaniach.

Tuńczyk Nixe nawet 60 proc. taniej. Jest jeden warunek

Jedną z najmocniejszych promocji jest oferta na wszystkie tuńczyki marki Nixe.

Lidl przygotował akcję, w której drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem wynoszącym aż 60 proc. Klienci mogą dowolnie łączyć produkty objęte promocją, dzięki czemu nie muszą wybierać dwóch identycznych opakowań.

Aby skorzystać z obniżki, konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.

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Sieć wprowadziła również limit wynoszący sześć opakowań na jeden kupon.

To propozycja dla osób, które regularnie wykorzystują tuńczyka do sałatek, makaronów, kanapek i innych dań.

Łosoś atlantycki przeceniony o 28 proc. Cena spada do 4,99 zł

Na promocję trafił również łosoś atlantycki w postaci świeżego filetu ze skórą, w opakowaniach XXL.

Cena promocyjna wynosi 4,99 zł za 100 g, czyli 49,90 zł za kilogram.

Przed obniżką kilogram kosztował 69,90 zł. Oznacza to oszczędność 20 zł na każdym kilogramie ryby i rabat wynoszący 28 proc.

Lidl przewidział limit trzech kilogramów na paragon.

Oferta może zainteresować osoby planujące przygotowanie pieczonego łososia, ryby z warzywami czy obiadu z dodatkiem ryżu lub ziemniaków.

Ser gouda za połowę ceny. Duże opakowania w promocji

Kolejna obniżka dotyczy sera gouda marki Pilos w kawałku, w opakowaniu XXL o wadze 500 g.

Regularna cena opakowania wynosi 14,99 zł. W ramach promocji przy zakupie dwóch opakowań cena każdego z nich spada do 7,49 zł.

To obniżka o 50 proc.

Za dwa opakowania klienci zapłacą łącznie 14,98 zł zamiast 29,98 zł. Oszczędność wyniesie więc 15 zł.

Promocja dotyczy zakupu dwóch opakowań sera. Sieć przewidziała możliwość zakupu wielokrotności dwóch opakowań, a limit wynosi sześć opakowań na paragon.

Halibut tańszy o 30 proc. Duża obniżka na świeżą rybę

W ofercie znalazł się także halibut, filet bez skóry, dostępny w ramach Targu Rybnego Lidla.

Cena regularna wynosi 99,90 zł za kilogram. Po obniżce o 30 proc. klienci zapłacą 69,90 zł za kilogram.

Oznacza to oszczędność 30 zł na kilogramie.

Warunkiem skorzystania z promocji jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit trzech kilogramów na kupon.

Promocje tylko do soboty. Oto najważniejsze ceny

Produkt Promocja
Wszystkie tuńczyki Nixe Drugi, tańszy produkt −60%
Łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL 49,90 zł/kg, −28%
Ser gouda Pilos XXL, 500 g 7,49 zł/szt. przy zakupie 2, −50%
Halibut, filet bez skóry 69,90 zł/kg, −30%

Wszystkie wymienione promocje obowiązują od 22 do 24 października 2026 roku.

Przed zakupami warto sprawdzić limity oraz aktywować odpowiednie kupony Lidl Plus. Dotyczy to przede wszystkim tuńczyka i halibuta, których promocyjne ceny wymagają skorzystania z aplikacji.

Największa obniżka sięga 60 proc., ale dotyczy drugiego, tańszego produktu. Z kolei ser gouda można kupić za połowę regularnej ceny pod warunkiem zakupu dwóch opakowań.

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