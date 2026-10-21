Od czwartku w Lidlu wielkie cięcie cen! Rabaty nawet 60 proc. na popularne produkty. Oferta tylko przez trzy dni
Lidl przygotował kolejną falę promocji, która wystartuje w czwartek, 22 października. Tym razem sieć mocno obniży ceny ryb, konserw i serów. Rabaty sięgają nawet 60 proc., a wśród przecenionych produktów znalazły się między innymi tuńczyk, łosoś, halibut i ser gouda. Na zakupy w promocyjnych cenach będą tylko trzy dni. Trzeba jednak uważać na warunki poszczególnych ofert.
Lidl rusza z nowymi promocjami. Od czwartku ceny mocno w dół
Końcówka października przynosi kolejne okazje dla klientów Lidla. Sieć przygotowała promocje na produkty, które można wykorzystać zarówno do przygotowania codziennych posiłków, jak i bardziej uroczystych obiadów.
Nowa oferta obowiązuje od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października 2026 roku. W tym czasie klienci będą mogli skorzystać z obniżek na wybrane produkty rybne i nabiałowe.
Największa procentowa obniżka dotyczy tuńczyka marki Nixe. Promocje przygotowano również na łososia atlantyckiego, halibuta oraz ser gouda w dużych opakowaniach.
Tuńczyk Nixe nawet 60 proc. taniej. Jest jeden warunek
Jedną z najmocniejszych promocji jest oferta na wszystkie tuńczyki marki Nixe.
Lidl przygotował akcję, w której drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem wynoszącym aż 60 proc. Klienci mogą dowolnie łączyć produkty objęte promocją, dzięki czemu nie muszą wybierać dwóch identycznych opakowań.
Aby skorzystać z obniżki, konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Sieć wprowadziła również limit wynoszący sześć opakowań na jeden kupon.
To propozycja dla osób, które regularnie wykorzystują tuńczyka do sałatek, makaronów, kanapek i innych dań.
Łosoś atlantycki przeceniony o 28 proc. Cena spada do 4,99 zł
Na promocję trafił również łosoś atlantycki w postaci świeżego filetu ze skórą, w opakowaniach XXL.
Cena promocyjna wynosi 4,99 zł za 100 g, czyli 49,90 zł za kilogram.
Przed obniżką kilogram kosztował 69,90 zł. Oznacza to oszczędność 20 zł na każdym kilogramie ryby i rabat wynoszący 28 proc.
Lidl przewidział limit trzech kilogramów na paragon.
Oferta może zainteresować osoby planujące przygotowanie pieczonego łososia, ryby z warzywami czy obiadu z dodatkiem ryżu lub ziemniaków.
Ser gouda za połowę ceny. Duże opakowania w promocji
Kolejna obniżka dotyczy sera gouda marki Pilos w kawałku, w opakowaniu XXL o wadze 500 g.
Regularna cena opakowania wynosi 14,99 zł. W ramach promocji przy zakupie dwóch opakowań cena każdego z nich spada do 7,49 zł.
To obniżka o 50 proc.
Za dwa opakowania klienci zapłacą łącznie 14,98 zł zamiast 29,98 zł. Oszczędność wyniesie więc 15 zł.
Promocja dotyczy zakupu dwóch opakowań sera. Sieć przewidziała możliwość zakupu wielokrotności dwóch opakowań, a limit wynosi sześć opakowań na paragon.
Halibut tańszy o 30 proc. Duża obniżka na świeżą rybę
W ofercie znalazł się także halibut, filet bez skóry, dostępny w ramach Targu Rybnego Lidla.
Cena regularna wynosi 99,90 zł za kilogram. Po obniżce o 30 proc. klienci zapłacą 69,90 zł za kilogram.
Oznacza to oszczędność 30 zł na kilogramie.
Warunkiem skorzystania z promocji jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit trzech kilogramów na kupon.
Promocje tylko do soboty. Oto najważniejsze ceny
|Produkt
|Promocja
|Wszystkie tuńczyki Nixe
|Drugi, tańszy produkt −60%
|Łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL
|49,90 zł/kg, −28%
|Ser gouda Pilos XXL, 500 g
|7,49 zł/szt. przy zakupie 2, −50%
|Halibut, filet bez skóry
|69,90 zł/kg, −30%
Wszystkie wymienione promocje obowiązują od 22 do 24 października 2026 roku.
Przed zakupami warto sprawdzić limity oraz aktywować odpowiednie kupony Lidl Plus. Dotyczy to przede wszystkim tuńczyka i halibuta, których promocyjne ceny wymagają skorzystania z aplikacji.
Największa obniżka sięga 60 proc., ale dotyczy drugiego, tańszego produktu. Z kolei ser gouda można kupić za połowę regularnej ceny pod warunkiem zakupu dwóch opakowań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.