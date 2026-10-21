Zderzenie trzech samochodów na trasie S2 w Warszawie. Korek miał aż 8 kilometrów
Poważne utrudnienia na trasie S2 w Warszawie. W środę rano, 21 października, doszło do zderzenia trzech pojazdów, w tym dwóch samochodów dostawczych i osobówki. Jedna osoba została poszkodowana, a kierowca auta osobowego odjechał z miejsca zdarzenia. W szczytowym momencie korek miał około 8 kilometrów.
Zderzenie trzech pojazdów na trasie S2
Do zdarzenia doszło na Południowej Obwodnicy Warszawy, na jezdni w kierunku Poznania, pomiędzy węzłami Lotnisko i Aleja Krakowska.
Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godzinie 7:11. W zderzeniu uczestniczyły dwa samochody dostawcze oraz jedno auto osobowe.
Jak poinformował st. kpt. Michał Łubianka, kierowca samochodu osobowego odjechał z miejsca zdarzenia.
Jedna osoba zgłosiła ból pleców. Na miejscu została przebadana przez zespół ratownictwa medycznego.
Ogromny korek w kierunku Poznania
Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia dla kierowców podróżujących trasą S2.
Jeden pas ruchu w kierunku Poznania został całkowicie zablokowany. Samochody poruszały się bardzo wolno, a zator szybko się powiększał.
Według danych Google w szczytowym momencie korek sięgał aż ulicy Rosoła. Oznacza to, że miał około 8 kilometrów długości.
Utrudnienia występowały podczas porannego szczytu komunikacyjnego, kiedy ruch na obwodnicy Warszawy jest szczególnie intensywny.
Ruch wrócił do normy
Na miejscu pracowały służby ratunkowe. Sytuacja na trasie S2 zaczęła się poprawiać wraz z usuwaniem skutków zdarzenia.
Przed godziną 10 ruch wrócił do normy.
Okoliczności zderzenia oraz odjazdu kierowcy samochodu osobowego z miejsca zdarzenia wymagają wyjaśnienia.
Źródło: TVN Warszawa.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.