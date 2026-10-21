Setki mandatów na Mazowszu. Policjanci zatrzymali 23 prawa jazdy w zaledwie tydzień
871 skontrolowanych kierowców, 860 wykroczeń i 756 mandatów. To bilans zaledwie tygodnia działań mazowieckiej grupy SPEED. Największym problemem okazała się nadmierna prędkość. Funkcjonariusze zatrzymali również 23 prawa jazdy, a jeden z kierowców pędził aż 145 km/h.
Setki wykroczeń na drogach Mazowsza. Policja podała wyniki kontroli
Od 12 do 18 października policjanci mazowieckiej grupy SPEED prowadzili wzmożone kontrole na drogach regionu.
W ciągu 7 dni skontrolowali 871 kierujących, w tym 7 motocyklistów. Ujawnili łącznie 860 wykroczeń drogowych.
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze stwierdzili aż 721 takich przypadków.
W trakcie działań wystawiono 756 mandatów karnych, z czego 662 za zbyt szybką jazdę.
23 kierowców straciło prawo jazdy
Policjanci zatrzymali łącznie 23 prawa jazdy. W 10 przypadkach powodem było przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h.
Funkcjonariusze zatrzymali także 24 dowody rejestracyjne. W 10 przypadkach przyczyną był niewłaściwy stan techniczny pojazdu.
Podczas kontroli ujawniono również 5 kierujących pod wpływem alkoholu, 3 osoby prowadzące pojazdy pomimo prawomocnego sądowego zakazu oraz jednego kierowcę, który wsiadł za kierownicę mimo cofniętych uprawnień.
21-latek pędził 145 km/h. Stracił prawo jazdy
Do jednego z poważniejszych naruszeń doszło 14 października w miejscowości Sulęcin Kolonia, na drodze wojewódzkiej nr 627.
Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali osobowe Renault, którego kierowca poruszał się z prędkością 145 km/h.
Za kierownicą siedział 21-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego.
Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na 3 miesiące.
Policja podsumowała tydzień działań grupy SPEED
Bilans kontroli przeprowadzonych na Mazowszu w dniach 12–18 października przedstawia się następująco:
|Wyniki działań
|Liczba
|Skontrolowani kierujący
|871
|Ujawnione wykroczenia
|860
|Przekroczenia prędkości
|721
|Nałożone mandaty
|756
|Mandaty za prędkość
|662
|Zatrzymane prawa jazdy
|23
|Zatrzymane dowody rejestracyjne
|24
|Kierujący pod wpływem alkoholu
|5
Dane pokazują, że nadmierna prędkość pozostaje najczęściej ujawnianym wykroczeniem podczas działań mazowieckiej grupy SPEED.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.