Setki mandatów na Mazowszu. Policjanci zatrzymali 23 prawa jazdy w zaledwie tydzień

21 października 2026 12:23 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

871 skontrolowanych kierowców, 860 wykroczeń i 756 mandatów. To bilans zaledwie tygodnia działań mazowieckiej grupy SPEED. Największym problemem okazała się nadmierna prędkość. Funkcjonariusze zatrzymali również 23 prawa jazdy, a jeden z kierowców pędził aż 145 km/h.

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Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Setki wykroczeń na drogach Mazowsza. Policja podała wyniki kontroli

Od 12 do 18 października policjanci mazowieckiej grupy SPEED prowadzili wzmożone kontrole na drogach regionu.

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W ciągu 7 dni skontrolowali 871 kierujących, w tym 7 motocyklistów. Ujawnili łącznie 860 wykroczeń drogowych.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze stwierdzili aż 721 takich przypadków.

W trakcie działań wystawiono 756 mandatów karnych, z czego 662 za zbyt szybką jazdę.

23 kierowców straciło prawo jazdy

Policjanci zatrzymali łącznie 23 prawa jazdy. W 10 przypadkach powodem było przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h.

Funkcjonariusze zatrzymali także 24 dowody rejestracyjne. W 10 przypadkach przyczyną był niewłaściwy stan techniczny pojazdu.

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Podczas kontroli ujawniono również 5 kierujących pod wpływem alkoholu, 3 osoby prowadzące pojazdy pomimo prawomocnego sądowego zakazu oraz jednego kierowcę, który wsiadł za kierownicę mimo cofniętych uprawnień.

21-latek pędził 145 km/h. Stracił prawo jazdy

Do jednego z poważniejszych naruszeń doszło 14 października w miejscowości Sulęcin Kolonia, na drodze wojewódzkiej nr 627.

Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali osobowe Renault, którego kierowca poruszał się z prędkością 145 km/h.

Za kierownicą siedział 21-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego.

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na 3 miesiące.

Policja podsumowała tydzień działań grupy SPEED

Bilans kontroli przeprowadzonych na Mazowszu w dniach 12–18 października przedstawia się następująco:

Wyniki działań Liczba
Skontrolowani kierujący 871
Ujawnione wykroczenia 860
Przekroczenia prędkości 721
Nałożone mandaty 756
Mandaty za prędkość 662
Zatrzymane prawa jazdy 23
Zatrzymane dowody rejestracyjne 24
Kierujący pod wpływem alkoholu 5

Dane pokazują, że nadmierna prędkość pozostaje najczęściej ujawnianym wykroczeniem podczas działań mazowieckiej grupy SPEED.

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