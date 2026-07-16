16 lipca. Alarm w Warszawskim Metrze. 3 stacje wyłączone z ruchu. Co się wydarzyło?
Zakończyły się utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Warszawski Transport Publiczny poinformował, że około godziny 9:49 przywrócono ruch zgodnie z rozkładem jazdy po wcześniejszym zamknięciu trzech stacji.
Problemy rozpoczęły się około godziny 9:22. Powodem był pozostawiony bagaż na stacji końcowej linii M1 w kierunku Młocin. Ze względów bezpieczeństwa wyłączono z ruchu trzy stacje:
- Młociny,
- Wawrzyszew,
- Stare Bielany.
Na czas działań służb uruchomiono autobusową komunikację zastępczą kursującą na trasie Metro Młociny – Metro Słodowiec ulicami Kasprowicza, Sacharowa, Marymoncką i Żeromskiego.
O godzinie 9:49 WTP przekazał komunikat o zakończeniu utrudnień. Ruch pociągów został wznowiony, a metro stopniowo wraca do rozkładowej organizacji kursowania.
Pasażerowie muszą jednak liczyć się z tym, że przez najbliższy czas mogą jeszcze występować niewielkie opóźnienia związane z przywracaniem normalnego rozkładu jazdy
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.