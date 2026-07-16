16 lipca. Alarm w Warszawskim Metrze. 3 stacje wyłączone z ruchu. Co się wydarzyło?

16 lipca 2026 12:35 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Zakończyły się utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Warszawski Transport Publiczny poinformował, że około godziny 9:49 przywrócono ruch zgodnie z rozkładem jazdy po wcześniejszym zamknięciu trzech stacji.

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Metro zostało zamknięte. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Metro zostało zamknięte. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Problemy rozpoczęły się około godziny 9:22. Powodem był pozostawiony bagaż na stacji końcowej linii M1 w kierunku Młocin. Ze względów bezpieczeństwa wyłączono z ruchu trzy stacje:

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  • Młociny,
  • Wawrzyszew,
  • Stare Bielany.

Na czas działań służb uruchomiono autobusową komunikację zastępczą kursującą na trasie Metro Młociny – Metro Słodowiec ulicami Kasprowicza, Sacharowa, Marymoncką i Żeromskiego.

O godzinie 9:49 WTP przekazał komunikat o zakończeniu utrudnień. Ruch pociągów został wznowiony, a metro stopniowo wraca do rozkładowej organizacji kursowania.

Pasażerowie muszą jednak liczyć się z tym, że przez najbliższy czas mogą jeszcze występować niewielkie opóźnienia związane z przywracaniem normalnego rozkładu jazdy

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