Prehistoryczny gigant w Warszawie. Ponad 2 tysiące osób bierze udział w wyjątkowym projekcie
W warszawskim Centrum Nauki Kopernik trwa niezwykły projekt, który pozwala zajrzeć w odległą przeszłość naszej planety. Jak informuje PAP, ponad dwa tysiące wolontariuszy pomaga naukowcom w oczyszczaniu szkieletu mastodonzaura – prehistorycznego płaza żyjącego około 240 milionów lat temu, jeszcze przed erą dinozaurów. To jedna z największych inicjatyw nauki obywatelskiej w Polsce, a efekty prac będzie można w przyszłości zobaczyć na wystawie.
Prehistoryczny olbrzym wraca do życia w Warszawie. Ponad 2 tysiące wolontariuszy pracuje nad niezwykłym szkieletem
W Centrum Nauki Kopernik trwa niezwykły projekt, który łączy naukę z zaangażowaniem tysięcy ochotników. Wolontariusze pod okiem paleontologów oczyszczają szkielet mastodonzaura – prehistorycznego płaza, który żył na Ziemi około 240 milionów lat temu, jeszcze przed pojawieniem się dinozaurów. Jak informuje PAP, do projektu dołączyło już ponad dwa tysiące osób z całej Polski.
Wyjątkowy projekt w Centrum Nauki Kopernik
Prace prowadzone są w ramach projektu nauki obywatelskiej „Nauka ma głos”, który wystartował w listopadzie 2025 roku w Centrum Nauki Kopernik.
Jak informuje PAP, jego głównym celem jest oczyszczenie doskonale zachowanego szkieletu mastodonzaura – ogromnego płaza sprzed około 240 milionów lat, odnalezionego w 2023 roku w Miedarach na Śląsku.
Nad projektem pracuje zespół naukowców kierowany przez dr. Wojciecha Pawlaka z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr. hab. Tomasza Suleja z Instytutu Paleobiologii PAN.
Ponad dwa tysiące wolontariuszy pomaga naukowcom
Do tej pory w laboratorium pracowało już ponad 2 tysiące wolontariuszy, którzy łącznie przepracowali około 2 tysięcy godzin.
Część uczestników regularnie wraca do laboratorium, pomagając naukowcom przez wiele miesięcy.
– Do tej pory już ponad dwa tysiące ochotników przepracowało w laboratorium łącznie około 2 tysięcy godzin. Najbardziej zaangażowani i najefektywniej pracujący wolontariusze stają się stałymi bywalcami naszej pracowni – powiedział, cytowany przez PAP, dr Wojciech Pawlak.
To praca wymagająca ogromnej cierpliwości
Preparacja skamieniałości nie należy do łatwych zadań. Jak wyjaśniają badacze, podczas jednej, dwugodzinnej sesji często udaje się oczyścić mniej niż jeden centymetr kwadratowy powierzchni kości.
Największym wyzwaniem jest odróżnienie kości od otaczającej ją skały, ponieważ oba materiały mają niemal identyczną barwę. Dlatego badacze wykorzystują światło ultrafioletowe, pod którym kości zaczynają fluorescencyjnie świecić.
Do precyzyjnego usuwania osadu wykorzystywane są specjalistyczne dłuta pneumatyczne.
Do Warszawy przyjeżdżają z całej Polski
Projekt przyciąga osoby o bardzo różnych zawodach i zainteresowaniach. Wśród wolontariuszy są m.in. informatycy, weterynarze, artyści, księgowi, projektanci wnętrz czy specjaliści od cyberbezpieczeństwa.
Jak informuje PAP, niektórzy uczestnicy pokonują setki kilometrów, aby przez kilka godzin pomagać przy oczyszczaniu prehistorycznego szkieletu. Do Warszawy przyjeżdżają m.in. z Gdańska, Szczecina, Torunia, Białegostoku czy okolic Krakowa.
Największe wyzwanie dopiero przed naukowcami
Pierwsza strona szkieletu została już oczyszczona. Obecnie trwają prace nad drugą częścią, a największym wyzwaniem pozostaje preparacja skomplikowanej budowy kręgosłupa mastodonzaura.
Naukowcy planują zakończenie całego projektu na przełomie października i listopada 2026 roku.
Po zakończeniu prac szkielet zostanie wyeksponowany w Centrum Nauki Kopernik i będzie wykorzystywany w dalszych badaniach naukowych.
Warszawa. Każdy może dołączyć do projektu
Centrum Nauki Kopernik podkreśla, że projekt ma charakter otwarty. Osoby, które chcą pomóc przy oczyszczaniu skamieniałości, mogą zgłosić swój udział poprzez stronę internetową CNK.
To jedna z największych inicjatyw nauki obywatelskiej realizowanych obecnie w Polsce.
Co to oznacza dla Ciebie?
- W Centrum Nauki Kopernik trwa oczyszczanie szkieletu mastodonzaura sprzed około 240 milionów lat.
- Do projektu dołączyło już ponad 2 tysiące wolontariuszy z całej Polski.
- Po zakończeniu prac skamieniałość będzie prezentowana na wystawie CNK.
- Do projektu nadal mogą zgłaszać się kolejne osoby zainteresowane udziałem w badaniach.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.