Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Ostrzeżenie 1 i 2 stopnia 16.07.2026
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia pogodowe dla znacznej części Polski. Synoptycy prognozują zarówno burze, jak i upały. W wielu regionach kraju temperatury zbliżą się do 30 stopni Celsjusza, a miejscami będą jeszcze wyższe.
Według IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmują pas rozciągający się od Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski przez centrum kraju aż po Lubelszczyznę. Burzom mogą towarzyszyć:
- intensywne opady deszczu,
- porywy wiatru osiągające około 60 km/h,
- lokalnie drobny grad.
Upały także na Mazowszu
Równocześnie obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. W wielu regionach Polski termometry pokażą od 28 do 30 stopni Celsjusza, natomiast miejscami w centrum i na południu kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 31°C.
Mazowsze również znalazło się w obszarze objętym ostrzeżeniami przed wysokimi temperaturami, dlatego mieszkańcy Warszawy i regionu powinni przygotować się na bardzo gorący dzień.
IMGW apeluje o ostrożność
Meteorolodzy przypominają, aby podczas burz unikać otwartych przestrzeni, parkowania pod drzewami oraz zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach. W czasie upałów warto regularnie się nawadniać, unikać długotrwałego przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz zwrócić szczególną uwagę na dzieci, seniorów i zwierzęta.
Aktualne ostrzeżenia i prognozy pogody są na bieżąco publikowane przez IMGW.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.