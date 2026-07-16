Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Ostrzeżenie 1 i 2 stopnia 16.07.2026

16 lipca 2026 12:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia pogodowe dla znacznej części Polski. Synoptycy prognozują zarówno burze, jak i upały. W wielu regionach kraju temperatury zbliżą się do 30 stopni Celsjusza, a miejscami będą jeszcze wyższe.

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Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

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Według IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obejmują pas rozciągający się od Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski przez centrum kraju aż po Lubelszczyznę. Burzom mogą towarzyszyć:

  • intensywne opady deszczu,
  • porywy wiatru osiągające około 60 km/h,
  • lokalnie drobny grad.

Upały także na Mazowszu

Równocześnie obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. W wielu regionach Polski termometry pokażą od 28 do 30 stopni Celsjusza, natomiast miejscami w centrum i na południu kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 31°C.

Mazowsze również znalazło się w obszarze objętym ostrzeżeniami przed wysokimi temperaturami, dlatego mieszkańcy Warszawy i regionu powinni przygotować się na bardzo gorący dzień.

IMGW apeluje o ostrożność

Meteorolodzy przypominają, aby podczas burz unikać otwartych przestrzeni, parkowania pod drzewami oraz zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach. W czasie upałów warto regularnie się nawadniać, unikać długotrwałego przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz zwrócić szczególną uwagę na dzieci, seniorów i zwierzęta.

Aktualne ostrzeżenia i prognozy pogody są na bieżąco publikowane przez IMGW.

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