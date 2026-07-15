Niepokojące sygnały z Warszawy. Mieszkańcy Radości alarmują: „Drony zaglądały przez okna domów”

16 lipca 2026 00:28 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niepokojące informacje pojawiły się wśród mieszkańców warszawskiej Radości. Według relacji zamieszczonych w mediach społecznościowych nad okolicą kościoła i szkoły miały latać drony, które – jak twierdzą świadkowie – zaglądały przez okna do wnętrza domów.

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Dron nad miastem. | Fot. Shutterstock.
Dron nad miastem. | Fot. Shutterstock.

Autor wpisu zaapelował do wszystkich osób, które mogły zauważyć nietypowe loty, o przekazywanie informacji. Chodzi o okolice kościoła i szkoły w Radości.

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„Może ktoś coś zauważył?”

We wpisie opublikowanym przez mieszkańców czytamy:

„Dzisiaj w Radości latały drony, zaglądały przez okna do wnętrza domów! Może ktoś coś zauważył w okolicach kościoła i szkoły?”

Na tę chwilę są to relacje mieszkańców. Nie ma oficjalnego komunikatu służb potwierdzającego opisywane zdarzenie.

Mieszkańcy apelują o ostrożność

W związku z pojawiającymi się informacjami mieszkańcy apelują o zachowanie czujności. Jeżeli ktoś zauważy drona wykonującego podejrzane manewry tuż przy oknach budynków lub posiada nagrania mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy, warto zgłosić to odpowiednim służbom.

Choć drony są coraz powszechniej wykorzystywane do różnych celów, loty naruszające prywatność mogą budzić uzasadnione obawy i – w zależności od okoliczności – prowadzić do konsekwencji prawnych.

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