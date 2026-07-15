Niepokojące sygnały z Warszawy. Mieszkańcy Radości alarmują: „Drony zaglądały przez okna domów”
Niepokojące informacje pojawiły się wśród mieszkańców warszawskiej Radości. Według relacji zamieszczonych w mediach społecznościowych nad okolicą kościoła i szkoły miały latać drony, które – jak twierdzą świadkowie – zaglądały przez okna do wnętrza domów.
Autor wpisu zaapelował do wszystkich osób, które mogły zauważyć nietypowe loty, o przekazywanie informacji. Chodzi o okolice kościoła i szkoły w Radości.
„Może ktoś coś zauważył?”
We wpisie opublikowanym przez mieszkańców czytamy:
„Dzisiaj w Radości latały drony, zaglądały przez okna do wnętrza domów! Może ktoś coś zauważył w okolicach kościoła i szkoły?”
Na tę chwilę są to relacje mieszkańców. Nie ma oficjalnego komunikatu służb potwierdzającego opisywane zdarzenie.
Mieszkańcy apelują o ostrożność
W związku z pojawiającymi się informacjami mieszkańcy apelują o zachowanie czujności. Jeżeli ktoś zauważy drona wykonującego podejrzane manewry tuż przy oknach budynków lub posiada nagrania mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy, warto zgłosić to odpowiednim służbom.
Choć drony są coraz powszechniej wykorzystywane do różnych celów, loty naruszające prywatność mogą budzić uzasadnione obawy i – w zależności od okoliczności – prowadzić do konsekwencji prawnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.