18-latek na hulajnodze trafił śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie. Jego stan jest ciężki
Chwila nieuwagi na hulajnodze elektrycznej skończyła się poważnym wypadkiem i interwencją Załogi Śmigłowca LPR. 18-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala w Warszawie. Sezon na tego typu pojazdy dopiero się zaczyna.
Co się wydarzyło na ul. Sienkiewicza?
Do zdarzenia doszło w środę 10 czerwca na ul. Sienkiewicza w Jabłonnie Lackiej w powiecie sokołowskim. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 18-letni kierujący hulajnogą elektryczną stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Z poważnymi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają sokołowscy funkcjonariusze.
Przepisy, o których wiele osób nie wie
Policja nie ujawnia szczegółów zdarzenia, jednak przy okazji, przypomina zasady, które na co dzień są nagminnie łamane. Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona wyłącznie dla 1 osoby – przewożenie pasażera jest zabronione. Osoby do 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym – choć policjanci podkreślają, że kask znacząco zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy u każdego użytkownika, niezależnie od wieku. Podczas jazdy obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego oraz nakaz dostosowania prędkości do warunków na drodze.
Policja apeluje też do rodziców i opiekunów o kontrolowanie sposobu korzystania z hulajnóg przez dzieci oraz o nieudostępnianie sprzętu osobom, które nie znają przepisów lub nie mają odpowiednich umiejętności.
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