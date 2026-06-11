18-latek na hulajnodze trafił śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie. Jego stan jest ciężki

11 czerwca 2026 20:34 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Chwila nieuwagi na hulajnodze elektrycznej skończyła się poważnym wypadkiem i interwencją Załogi Śmigłowca LPR. 18-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala w Warszawie. Sezon na tego typu pojazdy dopiero się zaczyna.

Interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. | Fot. Shutterstock.
Interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. | Fot. Shutterstock.

Co się wydarzyło na ul. Sienkiewicza?

Do zdarzenia doszło w środę 10 czerwca na ul. Sienkiewicza w Jabłonnie Lackiej w powiecie sokołowskim. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 18-letni kierujący hulajnogą elektryczną stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Z poważnymi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają sokołowscy funkcjonariusze.

Przepisy, o których wiele osób nie wie

Policja nie ujawnia szczegółów zdarzenia, jednak przy okazji, przypomina zasady, które na co dzień są nagminnie łamane. Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona wyłącznie dla 1 osoby – przewożenie pasażera jest zabronione. Osoby do 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym – choć policjanci podkreślają, że kask znacząco zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy u każdego użytkownika, niezależnie od wieku. Podczas jazdy obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego oraz nakaz dostosowania prędkości do warunków na drodze.

Policja apeluje też do rodziców i opiekunów o kontrolowanie sposobu korzystania z hulajnóg przez dzieci oraz o nieudostępnianie sprzętu osobom, które nie znają przepisów lub nie mają odpowiednich umiejętności.

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