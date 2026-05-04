18-latka porażona prądem z sieci trakcyjnej pod Pruszkowem. Groźny incydent na torach

4 maja 2026 06:55 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na odcinku kolejowym między Parzniewem a Pruszkowem doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 18-letniej dziewczyny porażonej prądem z sieci trakcyjnej. Poszkodowana z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Na miejscu interweniowały Straż Pożarna, Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja oraz Straż Ochrony Kolei.

Fot. Shutterstock

Poparzenia i transport do szpitala

Do zdarzenia doszło w rejonie infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP na wysokości miejscowości Parzniew. 18-latka doznała poparzeń w wyniku kontaktu z siecią trakcyjną wysokiego napięcia. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe. Poszkodowaną przetransportował do szpitala Zespół Ratownictwa Medycznego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Wstrzymany ruch pociągów w kierunku Pruszkowa

Incydent spowodował czasowe wstrzymanie ruchu pociągów w kierunku Pruszkowa. Pasażerowie korzystający z tej trasy musieli liczyć się z opóźnieniami. Informacje o aktualnym kursowaniu pociągów dostępne są na stronach poszczególnych przewoźników oraz w aplikacji koleo.pl.

Sieć trakcyjna nad torami kolejowymi w Polsce pracuje pod napięciem 3000 V prądu stałego. Kontakt lub zbliżenie się do niej na odległość mniejszą niż kilkadziesiąt centymetrów grozi porażeniem, ciężkimi poparzeniami lub śmiercią. Wejście na teren kolejowy bez uprawnień jest nie tylko niebezpieczne, ale i zagrożone karą grzywny na podstawie ustawy o transporcie kolejowym. Służby apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazów wstępu na infrastrukturę kolejową.

