215,84 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Sama diagnoza jednak nie wystarczy
Osoby z nadciśnieniem tętniczym mogą w określonych sytuacjach otrzymywać 215,84 zł miesięcznie. Nie istnieje jednak osobne świadczenie przyznawane za samo rozpoznanie tej choroby. Chodzi o zasiłek pielęgnacyjny, do którego prawo zależy przede wszystkim od posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności.
Dochód nie ma przy tym znaczenia. Kluczowe jest to, jak poważnie stan zdrowia ogranicza codzienne funkcjonowanie oraz czy dana osoba spełnia warunki zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Nie ma „zasiłku na nadciśnienie”
Określenie „zasiłek na nadciśnienie” jest skrótem, który może wprowadzać w błąd.
Polskie przepisy nie przewidują świadczenia wypłacanego każdej osobie, u której lekarz rozpoznał nadciśnienie tętnicze.
Możliwe jest natomiast otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego.
Świadczenie to ma częściowo pokrywać wydatki związane z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Dlatego w praktyce znaczenie ma nie sama nazwa choroby, lecz jej skutki i stopień ograniczenia sprawności.
Zasiłek wynosi 215,84 zł miesięcznie
Aktualna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.
Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu.
Nie ma więc znaczenia, czy osoba uprawniona otrzymuje niewielką rentę, wyższą emeryturę albo inne dochody.
Jeżeli spełnia ustawowe warunki i nie zachodzi jedna z przesłanek wyłączających prawo do świadczenia, dochód nie blokuje wypłaty pieniędzy.
Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
Przepisy wskazują kilka grup uprawnionych.
Zasiłek może otrzymać niepełnosprawne dziecko.
Przysługuje również osobie powyżej 16. roku życia, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Może go otrzymać także osoba powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale pod jednym dodatkowym warunkiem: jej niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem 21. roku życia.
Prawo do zasiłku może mieć także osoba, która ukończyła 75 lat.
Nadciśnienie samo w sobie nie wystarczy
To najważniejsza zasada dla osób chorujących na nadciśnienie.
Sam wynik pomiaru ciśnienia, diagnoza postawiona przez lekarza albo stosowanie leków nie powodują automatycznego powstania prawa do świadczenia.
Liczy się rzeczywisty wpływ stanu zdrowia na funkcjonowanie człowieka.
Nadciśnienie może być jednym z elementów ocenianych podczas postępowania orzeczniczego, szczególnie jeżeli towarzyszą mu inne poważne problemy zdrowotne lub powikłania.
O stopniu niepełnosprawności nie decyduje jednak jedna konkretna choroba, lecz całościowa ocena sytuacji zdrowotnej i funkcjonalnej.
Najpierw trzeba uzyskać odpowiednie orzeczenie
Osoba, która chce ubiegać się o zasiłek ze względu na niepełnosprawność, powinna najpierw przejść procedurę orzeczniczą.
Orzeczenia wydają przede wszystkim powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Podczas postępowania analizowana jest dokumentacja medyczna oraz wpływ stanu zdrowia na codzienne życie.
W przypadku osoby dorosłej szczególne znaczenie ma ustalenie stopnia niepełnosprawności.
Dopiero odpowiednie orzeczenie może otworzyć drogę do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny.
Znaczny stopień daje prawo bez dodatkowego warunku wieku powstania niepełnosprawności
Osoba po ukończeniu 16 lat, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny.
Przepisy nie wymagają w tym przypadku, aby niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.
Ten dodatkowy warunek dotyczy wyłącznie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
To istotna różnica.
Przy umiarkowanym stopniu obowiązuje dodatkowy warunek
Sama decyzja o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie zawsze wystarczy.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie z takim orzeczeniem wtedy, gdy niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia.
Jeżeli niepełnosprawność powstała później, umiarkowany stopień sam w sobie nie daje prawa do tego zasiłku.
Dlatego przy składaniu dokumentów znaczenie może mieć nie tylko aktualne orzeczenie, lecz także wskazana w nim data powstania niepełnosprawności.
Nie trzeba spełniać kryterium dochodowego
W odróżnieniu od części innych świadczeń rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od zarobków.
Nie trzeba więc przedstawiać dochodu rodziny po to, aby sprawdzić, czy mieści się on w określonym limicie.
Kwota zasiłku jest taka sama dla wszystkich osób, którym przyznano prawo do świadczenia.
Obecnie wynosi 215,84 zł miesięcznie.
Uwaga na dodatek pielęgnacyjny z ZUS
Zasiłku pielęgnacyjnego nie należy mylić z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez ZUS razem z emeryturą lub rentą.
To dwa różne świadczenia.
Osoba, która ma już ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego, nie może jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku seniorów.
ZUS osobom, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę, co do zasady przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu. W takiej sytuacji nie należy się już drugi, równoległy zasiłek pielęgnacyjny.
Kiedy zasiłek nie zostanie wypłacony?
Istnieją również inne sytuacje wyłączające prawo do świadczenia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe i nieodpłatne utrzymanie.
Problem może pojawić się również wtedy, gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą podobne świadczenie przeznaczone na pokrycie kosztów pielęgnacji tej samej osoby, chyba że przepisy międzynarodowe przewidują inaczej.
Każdą taką sytuację urząd bada indywidualnie.
Gdzie złożyć wniosek?
Po uzyskaniu właściwego orzeczenia trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
Najczęściej zajmuje się tym:
urząd miasta lub gminy,
ośrodek pomocy społecznej,
centrum świadczeń,
albo inna jednostka wyznaczona przez gminę.
Możliwe jest również złożenie wniosku elektronicznie przez portal Emp@tia.
Nie składa się go do ZUS, jeżeli chodzi właśnie o zasiłek pielęgnacyjny.
Termin może mieć znaczenie dla wypłaty
Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.
Co do zasady świadczenie jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.
Istnieje jednak ważny wyjątek.
Jeżeli wniosek o zasiłek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do świadczenia może zostać ustalone od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie samego orzeczenia.
Dlatego po otrzymaniu dokumentu nie warto zwlekać ze złożeniem kolejnego wniosku.
Na jak długo przyznawane jest świadczenie?
Jeżeli prawo do zasiłku wynika z orzeczenia o niepełnosprawności, świadczenie przyznawane jest zasadniczo na okres jego ważności.
Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, po jego wygaśnięciu może być konieczne ponowne przejście procedury.
Jeżeli uprawnienie jest bezterminowe, świadczenie może również zostać ustalone bez określonej daty końcowej, o ile nadal spełnione są pozostałe warunki.
Czy w 2027 roku nadal będzie 215,84 zł?
Na dziś oficjalne strony rządowe nadal wskazują kwotę 215,84 zł miesięcznie.
Trzeba jednak zachować ostrożność przy stwierdzeniu, że dokładnie taka sama kwota będzie obowiązywała przez cały 2027 rok.
Wysokości świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem świadczenia pielęgnacyjnego, podlegają okresowej weryfikacji. Kolejna ustawowa weryfikacja została zapowiedziana właśnie na 2027 rok.
Oznacza to, że obecnie obowiązującą kwotą jest 215,84 zł, ale ewentualne decyzje rządu w 2027 roku mogą ją zmienić.
Co zrobić, jeśli nadciśnienie mocno ogranicza codzienne życie?
Pierwszym krokiem nie jest składanie wniosku o pieniądze, lecz zebranie dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia i wystąpienie o odpowiednie orzeczenie.
W praktyce warto:
zgromadzić dokumentację medyczną dotyczącą chorób i ich wpływu na funkcjonowanie,
złożyć wniosek do właściwego zespołu orzekającego o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
sprawdzić treść otrzymanego orzeczenia, szczególnie ustalony stopień oraz datę powstania niepełnosprawności,
po uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w gminie lub przez wskazaną jednostkę.
215,84 zł nie jest świadczeniem za konkretną chorobę
Najważniejsze jest właściwe rozumienie zasad.
Nie istnieje zasiłek przyznawany automatycznie za nadciśnienie.
Osoba z nadciśnieniem może otrzymać 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego, ale tylko wtedy, gdy spełnia ogólne warunki przewidziane dla tego świadczenia.
Dla osoby dorosłej oznacza to przede wszystkim odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Przy umiarkowanym stopniu dodatkowo konieczne jest ustalenie, że niepełnosprawność powstała najpóźniej do ukończenia 21. roku życia.
Dochód nie ma znaczenia, natomiast sama diagnoza choroby nie wystarcza.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.