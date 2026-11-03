Ewakuacja mieszkańców, lekcje odwołane. Ciężarówka z chemikaliami przewróciła się w centrum polskiego miasta. Wielka akcja straży pożarnej
W centrum Strzelna w województwie kujawsko-pomorskim (niedaleko granicy z województwami: wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim) przewróciła się naczepa ciężarówki przewożącej substancje chemiczne. We wtorek, 3 listopada, służby ewakuowały mieszkańców pobliskiego budynku, a w szkołach i przedszkolach zawieszono zajęcia. Choć sytuacja wyglądała groźnie, straż pożarna przekazała ważną informację: nie doszło do wycieku chemikaliów.
Ewakuowano 29 mieszkańców. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia
Do zdarzenia doszło na rondzie w ścisłym centrum miasta, w miejscu, w którym krzyżują się drogi krajowe nr 15 i 25. Przewrócona naczepa zablokowała przejazd, a informacja, że ciężarówka przewozi nieznane bliżej substancje chemiczne, wymusiła dodatkowe środki ostrożności. W pobliżu znajdują się domy, placówki oświatowe i ulice, przez które codziennie przejeżdżają mieszkańcy oraz kierowcy podróżujący między miejscowościami regionu. Władze skierowały do nich apel, aby nie zbliżali się do miejsca interwencji i zostawili ratownikom wolne drogi dojazdowe. Działania rozpoczęły się jeszcze w nocy z 2 na 3 listopada i trwały we wtorkowy poranek.
Najważniejsza decyzja dotyczyła osób mieszkających bezpośrednio przy rondzie. Ze znajdującego się tam budynku ewakuowano 29 osób, które skierowano do wyznaczonego punktu zbiórki w Szkole Podstawowej im. Alberta Abrahama Michelsona w Strzelnie. To właśnie dla mieszkańców najbliższego otoczenia przewróconego pojazdu wprowadzono szczególne środki ostrożności. Nie była to ewakuacja całego Strzelna ani wszystkich mieszkańców centrum. Jak wynika z informacji przekazanych we wtorek rano przez policję, nie odnotowano osób poszkodowanych, a działania miały przede wszystkim zapobiec ewentualnym skutkom uszkodzenia przewożonego ładunku.
Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z Bydgoszczy. Zadaniem ratowników było sprawdzenie, czy po przewróceniu pojazdu nie doszło do rozszczelnienia pojemników oraz zabezpieczenie terenu przed przystąpieniem do usuwania ciężarówki. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazała, że nie stwierdzono wycieku substancji chemicznych. We wczesnych komunikatach nie podano natomiast dokładnego składu przewożonego ładunku. Dlatego nie ma podstaw, by przypisywać mu konkretną toksyczność ani informować o rzekomej chmurze trujących oparów nad miastem.
Szkoły i przedszkola bez zajęć. Burmistrz zdecydował o zawieszeniu lekcji
Wypadek zakłócił również pracę placówek edukacyjnych. Urząd Miejski w Strzelnie przekazał, że we wtorek zawieszono zajęcia w szkołach im. Michelsona i im. Dałkowskiego, a także w przedszkolach. Decyzja została podjęta w związku z działaniami ratowniczymi w centrum i koniecznością zabezpieczenia najbliższego otoczenia miejsca zdarzenia. Nie oznacza to, że wykryto niebezpieczne substancje w budynkach szkolnych. Władze potraktowały sytuację jako zdarzenie wymagające ostrożności, zanim zakończą się czynności przy przewróconej naczepie i możliwe będzie przywrócenie normalnego ruchu.
Rodzice dowiedzieli się o zmianach w porannych komunikatach, kiedy część rodzin przygotowywała się już do zwykłego dnia nauki i pracy. Szczególna sytuacja dotyczyła szkoły im. Michelsona: pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych placówkę wskazano jako miejsce zbiórki dla osób ewakuowanych. Oznacza to, że jej budynek pełnił tego ranka inną funkcję niż podczas normalnych lekcji. W komunikatach dostępnych we wtorek rano nie wskazano, że zawieszenie zajęć ma objąć kolejne dni. O dalszej organizacji pracy placówek powinny decydować aktualne informacje urzędu i dyrekcji szkół po zakończeniu działań ratunkowych.
Drogi krajowe nr 15 i 25 z utrudnieniami. Centrum miasta zostało objęte objazdami
Przewrócona naczepa stanęła na rondzie w rejonie ulic Świętego Ducha i Powstania Wielkopolskiego. To newralgiczny punkt Strzelna, ponieważ prowadzi tędy ruch drogami krajowymi DK15 i DK25. Zablokowanie przejazdu oznaczało utrudnienia zarówno dla mieszkańców, jak i kierowców korzystających z tras przelotowych. W porannym komunikacie Regionalnego Systemu Ostrzegania informowano o blokadzie DK15 w rejonie ulicy Świętego Ducha. Wprowadzono objazdy, a policjanci kierowali ruchem tak, by samochody nie wjeżdżały w bezpośrednie sąsiedztwo przewróconego pojazdu.
Utrudnienia mogły potrwać kilka godzin, ponieważ usunięcie ciężarówki przewożącej chemikalia jest znacznie bardziej skomplikowane niż przestawienie zwykłego samochodu. Jak informowało rano RMF FM, na miejscu prowadzono przeładunek substancji do podstawionego pojazdu. Dopiero po odpowiednim zabezpieczeniu ładunku możliwe jest wykonanie dalszych czynności przy naczepie. Czas odblokowania trasy zależy więc od przebiegu akcji, stanu pojazdu i oceny ratowników. Podawane wcześniej orientacyjne godziny zakończenia utrudnień nie stanowią gwarancji, że droga zostanie w tym momencie otwarta.
Nie było wycieku chemikaliów. Policja ustala przyczynę kolizji
Informacja o przewożonych substancjach chemicznych wzbudziła zrozumiały niepokój, ale służby wyraźnie oddzielają potencjalne zagrożenie od tego, co rzeczywiście wydarzyło się na miejscu. Według porannych ustaleń ładunek pozostał szczelny, a nikt nie odniósł obrażeń. Rzeczniczka policji w Mogilnie przekazała w rozmowie z mediami, że na ówczesnym etapie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Nie zmienia to faktu, że obecność chemikaliów przy przewróconym pojeździe wymaga odpowiednio przygotowanych ratowników oraz zachowania bezpiecznej odległości przez osoby postronne.
Przyczyna przewrócenia się naczepy nie była rano jednoznacznie ustalona. Policja prowadzi czynności wyjaśniające, które mają pozwolić odtworzyć przebieg kolizji. Bez wyników tych ustaleń nie można przesądzać, czy znaczenie miała prędkość pojazdu, manewr wykonywany na rondzie, stan techniczny zestawu, rozłożenie ładunku czy inny czynnik. W przypadku transportu substancji chemicznych służby muszą równocześnie zabezpieczać sam pojazd i weryfikować bezpieczeństwo przewożonych materiałów. Na zakończenie tych prac i ostateczne informacje dotyczące ruchu kierowcy oraz mieszkańcy muszą poczekać na oficjalne komunikaty.
Apel do mieszkańców Strzelna. Co robić, dopóki trwają działania służb?
Urząd miasta zaapelował, by nie gromadzić się przy rondach w centrum Strzelna, nie blokować dróg i umożliwić przejazd samochodom ratowniczym. To ważne zwłaszcza podczas podobnych zdarzeń, kiedy wokół miejsca interwencji szybko pojawiają się osoby próbujące zobaczyć przewrócony pojazd lub nagrać działania strażaków. Nawet jeżeli nie stwierdzono wycieku, teren może nadal pozostawać zamknięty ze względu na przemieszczanie ciężkiego sprzętu, przeładunek i zabezpieczanie uszkodzonego zestawu. Kierowcy powinni korzystać z wyznaczonych objazdów zamiast próbować przeciskać się przez boczne ulice w pobliżu ronda.
Osoby, którym służby nakazały opuszczenie budynku, powinny kierować się do wskazanego punktu zbiórki i nie wracać przed uzyskaniem zgody. Rodzice dzieci uczęszczających do placówek objętych zawieszeniem zajęć powinni sprawdzać bieżące komunikaty urzędu i szkół, a nie zakładać, że następnego dnia obowiązuje automatycznie ten sam harmonogram. W razie zauważenia niepokojących objawów zdrowotnych, rozlanego materiału lub intensywnego, nietypowego zapachu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia należy oddalić się od potencjalnego zagrożenia i powiadomić służby pod numerem 112. Nie wolno samodzielnie dotykać nieznanych substancji ani zbliżać się do przewróconych pojemników. Sytuacja w Strzelnie pokazuje, dlaczego nawet przy braku wycieku władze mogą zdecydować o czasowej ewakuacji i wstrzymaniu zajęć: chodzi o ograniczenie ryzyka do czasu zakończenia zabezpieczenia transportu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.