23 maja odbył się bieg, który pomaga innym. Pobił światowy rekord frekwencji
Rossmann Run z aplikacją przeszedł do historii. W sobotę 23 maja odbyła się wyjątkowa edycja biegu, która przyniosła światowy rekord frekwencji. Jak informuje Rossmann, tego dnia w całej Polsce z aplikacją pobiegło aż 521 tys. osób.
Rekordowa okazała się również kwota z wpisowego. Wpłaty przekroczyły 3,42 mln zł i w całości trafiły na konto Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Rossmann podkreśla, że tegoroczna edycja pokazała, jak ogromną siłę ma wspólna aktywność i pomaganie przez sport.
23 maja przeszedł do historii
W ciągu 24 godzin w biegu Rossmann Run udział wzięło 521 tys. zawodników z całej Polski. W wydarzeniu uczestniczyły osoby w różnym wieku – młodsi i starsi, początkujący oraz ci, którzy regularnie trenują.
Jak podaje Rossmann, uczestnicy pokonali łącznie 5.079.784 kilometry. Organizatorzy zaznaczają, że bieg był nie tylko okazją do aktywnego spędzenia czasu, ale także wsparciem ważnego celu społecznego. Uczestnicy ruszyli na trasę dla zdrowia, samopoczucia i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.
3,42 mln zł dla paralimpijczyków
Rossmann informuje, że kolejny raz 100 proc. wpłat od uczestników trafiło do Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. W ubiegłym roku była to kwota przekraczająca 2,8 mln zł. Dzięki tym środkom zorganizowano cykl turnusów sportowo-rehabilitacyjnych „Sport – Twoja Siła”.
Tegoroczna pula jest jeszcze wyższa. Rekordowe 3,42 mln zł zostanie przeznaczone na sekcje pływackie dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki nim uczestnicy zajęć będą mogli rozwijać sportową pasję, wzmacniać kondycję oraz dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne.
Środki wesprą projekt „Bądź AKTYWNY! VI”. W jego ramach powstanie 80 sekcji sportowych w całej Polsce, w tym 30 sekcji pływackich.
Zapisy zakończyły się po 36 godzinach
Rossmann przypomina, że zapisy do biegu rozpoczęły się 29 kwietnia. W pierwszej kolejności mogli dołączyć uczestnicy poprzedniej edycji. Była to forma podziękowania dla osób, które kolejny raz wybrały Rossmann Run.
Dzień później, 30 kwietnia, rejestrację otwarto dla wszystkich chętnych. Zainteresowanie było ogromne. Jak informuje Rossmann, zapisy zakończyły się po 36 godzinach od startu. W tym czasie zapełniono wszystkie dostępne miejsca, czyli aż 600 tys. pakietów startowych.
Bieg, który motywuje do ruchu
Rossmann Run odbył się już po raz 3. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie co roku zachęca do ruchu kilkaset tysięcy osób. Po zakończeniu biegu uczestnicy przesyłają swoje sportowe historie. Często zaczynają się od pierwszego kroku, a kończą regularnymi treningami i nową pasją.
Rossmann dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i wspólne bicie rekordów. Osoby, które dotarły do wirtualnej mety, otrzymają kupony rabatowe. Dzięki nim będą mogły uzupełnić zapasy swoich ulubionych produktów.
