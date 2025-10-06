235 tysięcy osób dostanie list z MON-u. Praktycznie nikt nie jest bezpieczny
Lutowy list z Ministerstwa Obrony Narodowej może zaskoczyć niejednego Polaka. Resort opublikował projekt rozporządzenia, który pokazuje – kwalifikacja wojskowa w 2026 roku obejmie więcej grup niż kiedykolwiek wcześniej. Po raz pierwszy masowo wezwane zostaną kobiety, a część osób po pięćdziesiątce też może otrzymać wezwanie.
Mężczyźni z 2007 roku i „zaległości” z poprzednich lat
Podstawą przyszłorocznej kwalifikacji będzie rocznik 2007 – wszyscy mężczyźni urodzeni w tym roku otrzymają wezwanie. Jak informuje Portal Samorządowy, powołując się na projekt MON-u, w 2026 roku przed komisjami stanie około 235 tysięcy osób.
Do tej grupy dołączą mężczyźni w wieku 20-24 lata, którzy z różnych powodów ominęli wcześniejsze kwalifikacje. Chodzi o osoby urodzone między 2002 a 2006 rokiem, które dotychczas nie zostały zbadane przez komisje lekarskie.
Wezwanie dostaną też ci, których sprawę odłożono w czasie. Osoby uznane w latach 2024-2025 za czasowo niezdolne do służby (kategoria B6 do B24) znów staną przed lekarzami, jeśli ich okres niezdolności upłynie przed końcem kwietnia 2026 roku.
Kobiety na celowniku wojska. Te zawody są priorytetem
Nowość w porównaniu do poprzednich lat to masowe wezwania kobiet. Na liście znajdą się panie urodzone między 1999 a 2007 rokiem, które posiadają wykształcenie przydatne w wojsku.
Jak wynika z przepisów ustawy o obronie Ojczyzny, największe zainteresowanie wojska budzą absolwentki kierunków medycznych, weterynaryjnych, morskich i lotniczych. W grupie zawodów priorytetowych znajdują się także psycholożki, rehabilitantki, radiolożki, diagnostki laboratoryjne, informatyczki, teleinformatyczki, nawigatorki i tłumaczki.
Kapitan Marcin Gełej z Wojska Polskiego wyjaśnił w rozmowie z portalem Polska Zbrojna: „Kobiety o specjalistycznych kwalifikacjach mogą wspierać system bezpieczeństwa narodowego, również w strukturach wojskowych. W grupie wzywanych zazwyczaj dość pokaźną grupę stanowią panie o zawodach medycznych”.
Szczególną uwagę zwrócą kobiety kończące w roku akademickim 2025/2026 studia na kierunkach uznanych za strategiczne dla obronności kraju.
Kalendarz kwalifikacji. Komisje będą pracowały przez 63 dni
Oficjalne ogłoszenie kwalifikacji nastąpi 16 stycznia 2026 roku. Sama procedura rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2026 roku – łącznie 63 dni robocze.
W całym kraju będzie funkcjonowało około 391 powiatowych komisji lekarskich. Każda z nich będzie przyjmowała średnio 35 osób dziennie. Konkretne terminy dla poszczególnych województw i powiatów ustalą wojewodowie.
Brak stawiennictwa? Grzywna i przymus przez policję
Kwalifikacja wojskowa to obowiązek prawny, nie prośba. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, niestawienie się przed komisją bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną w celu przymuszenia. Decyzję taką podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Przepisy dopuszczają również możliwość zastosowania przymusowego doprowadzenia przez policję wobec osób uchylających się od obowiązku. Za brak stawienia się lub odmowę przedstawienia wymaganych dokumentów grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli należysz do jednej z wymienionych grup, wezwanie może dotrzeć do ciebie już w lutym. Ważne – kwalifikacja wojskowa to nie to samo co powołanie do służby. To jedynie badanie, które określa twoją zdolność do służby wojskowej.
Dla młodych mężczyzn urodzonychw 2007 roku – to rutynowa procedura, przez którą przechodzą rówieśnicy od wielu lat. Nie ma powodów do stresu.
Dla kobiet z wykształceniem medycznym, technicznym czy językowym – wezwanie może być zaskoczeniem. Pamiętaj, że nawet otrzymanie kategorii A (zdolna do służby) nie oznacza automatycznego powołania. W czasie pokoju kobiety służą wyłącznie ochotniczo.
Dla osób z „zaległościami” z poprzednich lat – to ostatnia szansa na uregulowanie swojego statusu wojskowego bez konsekwencji prawnych.
Jak się przygotować? Praktyczny poradnik
Jeśli spodziewasz się wezwania, zacznij przygotowania już teraz. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty: dowód osobisty, dokumentację medyczną (jeśli masz problemy zdrowotne), świadectwa ukończenia szkół, zaświadczenia o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Kobiety powinny dodatkowo przygotować dyplomy i certyfikaty potwierdzające wykształcenie na kierunkach strategicznych. Jeśli posiadasz już książeczkę wojskową, zabierz ją ze sobą.
Pamiętaj o możliwości zwrotu kosztów dojazdu komunikacją publiczną – zachowaj bilety i zgłoś się po odbiór zaświadczenia w Wojskowym Centrum Rekrutacji.
Historie z pierwszej linii. Co mówią ci, którzy już przeszli kwalifikację?
Michał z Krakowa przeszedł kwalifikację w 2024 roku: „Myślałem, że to będzie skomplikowane, a okazało się bardzo sprawnie zorganizowane. Najdłużej czekałem w kolejce do rejestracji. Same badania to kwestia godziny”.
Anna, absolwentka medycyny z Warszawy, została wezwana do kwalifikacji w 2025 roku: „Zaskoczył mnie telefon z WCR-u. Nie wiedziałam, że kobiety też mogą być wezwane. Komisja była bardzo profesjonalna, a cała procedura trwała krótko”.
Kategorie wojskowe. Co oznaczają litery A, B, D, E?
Po przejściu przez komisję otrzymasz jedną z czterech kategorii:
- Kategoria A oznacza pełną zdolność do służby wojskowej i możliwość powołania na szkolenie
- Kategoria B to czasowa niezdolność, po której nastąpi ponowne badanie
- Kategoria D oznacza zwolnienie z obowiązku służby w czasie pokoju
- Kategoria E to całkowite wyłączenie z obowiązku służby wojskowej
Większość osób otrzymuje kategorię A lub D. Kategoria B dotyczy głównie problemów zdrowotnych, które mogą się poprawić z czasem.
Co dalej? Życie po kwalifikacji
Otrzymanie kategorii A nie oznacza natychmiastowego powołania do wojska. W Polsce nie ma obecnie obowiązkowej służby wojskowej. Twoje dane trafiają do bazy MON-u i mogą zostać wykorzystane tylko w przypadku wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego.
Dla osób zainteresowanych karierą wojskową kwalifikacja może stać się pierwszym krokiem. Podczas wizyty w WCR można pobrać wniosek o dobrowolne wstąpienie do służby
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.