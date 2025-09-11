235 tysięcy Polaków dostanie wezwanie od wojska. Nawet 60-latkowie muszą się stawić
Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało rozporządzenie, które zmieni życie prawie ćwierć miliona Polaków. Od lutego do kwietnia 2026 roku komisje wojskowe sprawdzą zdolność do służby u 235 tysięcy osób. Po raz pierwszy tak masowo wezwane zostaną również kobiety i osoby po pięćdziesiątce.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 sierpnia 2025 roku określa precyzyjnie, kto musi się stawić przed komisją wojskową w 2026 roku. To o 5 tysięcy osób więcej niż w tym roku, co oznacza największą kwalifikację wojskową od lat.
Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono na 16 stycznia 2026 roku. Sama kwalifikacja potrwa najprawdopodobniej od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. W całym kraju ma działać 391 powiatowych komisji lekarskich.
Młodzi mężczyźni w pierwszej linii
Główną grupę wzywanych stanowią mężczyźni urodzeni w 2007 roku, którzy w 2026 roku ukończą 19 lat. To klasyczna grupa, która każdego roku przechodzi przez komisje wojskowe w ramach obowiązkowej kwalifikacji.
Drugą znaczącą grupę stanowią mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy dotychczas nie mają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej. Chodzi o osoby, które z różnych powodów ominęły wcześniejsze kwalifikacje lub nie dokończyły procesu.
Komisje ponownie sprawdzą również osoby uznane wcześniej za czasowo niezdolne do służby w latach 2024-2025. Warunkiem jest, że okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku lub złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.
Kobiety z kwalifikacjami na celowniku MON
Po raz pierwszy na taką skalę kwalifikacja obejmie kobiety. Wezwania otrzymają panie urodzone w latach 1999-2007, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierają naukę w celu ich uzyskania.
Chodzi o kobiety kończące w roku akademickim 2025/2026 studia na kierunkach wskazanych w przepisach do ustawy o obronie Ojczyzny. Dotyczy to przede wszystkim zawodów medycznych – lekarek, pielęgniarek, ratowniczek medycznych czy psycholożek. Na liście zawodów znalazły się również tłumaczki, szczególnie ze znajomością języków wschodnich, rehabilitantki, informatyczki czy nawigatorki. To zawody szczególnie istotne dla obronności państwa, które mogą wspierać system bezpieczeństwa narodowego również w strukturach wojskowych.
Kwalifikacja obejmie również ochotników – każdą osobę, która ukończyła 18 lat i zgłosi się dobrowolnie. Ta grupa może znacząco zwiększyć ostateczną liczbę badanych osób.
Najszersza grupa to osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej – do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia. Oznacza to, że nawet 60-latkowie, którzy nigdy nie przeszli kwalifikacji wojskowej, mogą zostać wezwani przed komisję. Zgodnie z polskim prawem, obowiązek obrony ojczyzny trwa do końca roku kalendarzowego, w którym obywatel kończy 60 lat. Nawet osoby starsze bez określonej kategorii zdolności mogą zostać wezwane do kwalifikacji.
Polskie prawo przewiduje cztery kategorie zdolności do służby wojskowej: A (zdolny do czynnej służby), B (czasowo niezdolny), D (niezdolny w czasie pokoju) oraz E (trwale niezdolny w każdych warunkach). Należy pamiętać, że kategoria D, oznacza niezdolnego do służby w czasie pokoju. W razie konfliktu zbrojnego ich status może ulec zmianie, a przydatne umiejętności zawodowe staną się istotnym czynnikiem przy ewentualnym powołaniu.
Niestawienie się na kwalifikację bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną lub przymusowym doprowadzeniem przez policję. Osoby niemogące stawić się w wyznaczonym terminie powinny niezwłocznie powiadomić odpowiednie władze i podać powód nieobecności.
Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli. To jednoznaczne i nie ma od tego odwołania.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli urodziłeś się w 2007 roku, w przyszłym roku otrzymasz wezwanie do komisji wojskowej. To obowiązek, którego nie można zignorować – grozi za to grzywna lub przymusowe doprowadzenie przez policję. Warto przygotować się psychicznie na badania lekarskie i rozmowę z komisją.
Jeśli jesteś kobietą z wykształceniem medycznym, informatycznym lub innym strategicznym dla obronności, możesz zostać wezwana niezależnie od wieku (jeśli urodziłaś się między 1999 a 2007 rokiem). Nie oznacza to automatycznego powołania do wojska, ale komisja oceni twoją przydatność.
Mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy dotychczas unikali kwalifikacji, muszą się liczyć z wezwaniem. Każdy rok zwłoki oznacza tylko odsunięcie problemu w czasie – obowiązek i tak trzeba będzie wypełnić.
Osoby z kategorią D nie powinny się czuć bezpiecznie. W przypadku konfliktu zbrojnego mogą zostać powołane, jeśli mają przydatne umiejętności. Warto zastanowić się nad rozwojem kompetencji, które w razie wojny będą potrzebne – medycyna, informatyka, logistyka.
Jeśli masz problemy zdrowotne, zbieraj dokumentację medyczną. Komisja będzie potrzebować pełnego obrazu stanu zdrowia, aby przydzielić odpowiednią kategorię. Ukrywanie schorzeń może skutkować przydział do kategorii A i późniejszymi problemami podczas ewentualnej służby.
Rodzice młodych mężczyzn powinni przygotować synów na procedury kwalifikacyjne. To stresujące doświadczenie, ale rutynowe – rocznie przechodzi przez nie około 230-235 tysięcy młodych Polaków.
