25 tysięcy urzędników na bruk. Holandia tnie biurokrację i oszczędza miliardy. Czy takie rozwiązanie jest potrzebne w Polsce?

27 października 2026 18:17 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat | Brak komentarzy

Podczas gdy większość państw zaledwie debatuje o cyfryzacji, jeden z europejskich liderów gospodarczych przeszedł do bezwzględnych czynów. Władze ogłosiły historyczny plan cięcia zatrudnienia w administracji, zastępując tysiące etatów algorytmami sztucznej inteligencji. Co ciekawe, decyzję podjął kraj o najniższym deficycie w Unii, rzucając wyzwanie państwom pogrążonym w długach. Zobacz, ile miliardów wygeneruje ta rewolucja i dlaczego Polska pilnie potrzebuje podobnego ruchu!

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

robot siedzący w biurze obok człowieka
Fot. Pixabay

25 tysięcy etatów do likwidacji. Holandia zastępuje biurokrację algorytmami AI

W czasie gdy dyskusje o sztucznej inteligencji sprowadzają się najczęściej do rozważań teoretycznych, rząd w Hadze podjął jedną z najradykalniejszych decyzji kadrowych w historii nowoczesnej Europy. Jak donosi agencja Bloomberg, holenderski rząd uruchamia wielki program efektywności operacyjnej, w ramach którego w najbliższych latach pracę straci aż 25 tysięcy pracowników służby cywilnej. Ich codzienne, rutynowe obowiązki, analizę dokumentów oraz obsługę procedur przejmie zaawansowane oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji (AI).

Zobacz również:

Skala planowanej redukcji jest ogromna – dotyczy blisko jednej szóstej całej administracji centralnej w Holandii. Decyzja ta jest odpowiedzią na niekontrolowany wzrost biurokracji z ostatnich lat. Do końca 2025 roku liczba holenderskich urzędników państwowych spuchła do rekordowych 160 tysięcy osób, co stanowiło aż 41-procentowy wzrost w porównaniu z 2018 rokiem. Poprzednie obietnice polityków o odchudzaniu państwa spaliły na panewce, a skomplikowanie przepisów wymagało zatrudniania kolejnych tysięcy pracowników do ich obsługi.

Miliardy euro w budżecie i wyrok na zbędne przepisy: „Nie możemy tak dalej działać”

Głównym motorem napędowym holenderskiej rewolucji są twarde wskaźniki finansowe. Wdrożenie sztucznej inteligencji i głębokie odchudzenie struktur państwowych ma przynieść budżetowi ogromne oszczędności:

  • 900 milionów euro rocznie – realnych oszczędności budżetowych do 2027 roku,
  • Aż 3,5 miliarda euro rocznie – stałych cięć wydatków organizacyjnych począwszy od 2035 roku.

Równolegle z likwidacją etatów rząd przeprowadzi zmasowaną deregulację. – Nie możemy kontynuować tego, co robiliśmy do tej pory. Zbyt wiele reguł, wyjątków i procedur niepotrzebnie komplikuje rozwiązywanie problemów – oświadczył Eric van den Burg, sekretarz stanu ds. efektywnego zarządzania. Rząd zapowiedział bezwzględne zniesienie zbiurokratyzowanych przepisów, tworząc urzędy prostsze, mądrzejsze i zdecydowanie mniejsze.

Co najbardziej uderzające, na tak drastyczny krok decyduje się państwo o wzorowej dyscyplinie fiskalnej. Deficyt budżetowy Holandii wyniósł w 2025 roku zaledwie 1,8 proc. PKB, a w 2026 roku ma sięgnąć 2,5 proc., co pozostaje jednym z najlepszych wyników w całej Unii Europejskiej. Mimo to władze w Hadze preferują zapobiegać kryzysom z wyprzedzeniem.

Lekcja i ratunek dla Polski: gigantyczny deficyt aż się prosi o holenderski model

Obserwując holenderskie odchudzanie państwa, trudno nie odnieść wrażenia, że dokładnie takiego samego, zdecydowanego rozwiązania pilnie potrzebuje Polska. Nadwiszańskie finanse publiczne znajdują się w zgoła odmiennej, alarmującej sytuacji: polski deficyt budżetowy należy do najwyższych w całej Wspólnocie, państwowy dług narasta w zastraszającym tempie, a oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych przekracza 6,4 proc., drenując budżet ze środków na odsetki.

Zobacz również:

Mimo tak napiętej sytuacji finansowej, w Polsce sztuczna inteligencja wciąż nie służy do ograniczania rozrośniętej biurokracji. Podczas gdy Holandia wyznacza urzędnikom drogowskaz ku drzwiom wyjściowym, polski rząd w planach na lata 2027–2029 (dołączonych do projektu budżetu na 2027 rok) zakłada dalsze uzupełnianie i rozbudowywanie kadr w służbie cywilnej. Wprowadzenie holenderskiego modelu automatyzacji procedur i bezwzględnego cięcia zbędnych etatów umożliwiłoby zaoszczędzić nad Wisłą miliardy złotych rocznie, bezpowrotnie likwidując problem „stemplomanii” i reperując dziurę w finansach państwa.

Najważniejsze fakty o redukcji urzędników przez AI w Holandii

Zobacz podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących reformy w Hadze:

  • 25 tysięcy urzędników do zwolnienia – zastąpienie pracy ludzkiej przez systemy sztucznej inteligencji.
  • Do 3,5 mld euro oszczędności rocznie – docelowe cięcie kosztów administracji centralnej od 2035 r. (900 mln euro od 2027 r.).
  • Wzrost biurokracji o 41% od 2018 r. – Holandia liczyła na koniec 2025 r. ponad 160 tys. urzędników państwowych.
  • Głęboka deregulacja przepisów – likwidacja zbędnych procedur i uproszczenie prawa na rzecz mniejszego rządu.
  • Niski deficyt w Holandii – wskaźnik na poziomie 1,8–2,5% PKB, a mimo to rząd zdecydowanie tnie koszty.
  • Potrzeba reformy w Polsce – przy rosnącym długu i rentowności obligacji powyżej 6,4% polski budżet potrzebuje holenderskich cięć AI.

 

Źródło: businessinsider

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna