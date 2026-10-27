Technicy wejdą do twojego mieszkania i zamontują to urządzenie. Co godzinę będzie wysyłać dane o tym, „co robisz w domu”
Na grzejniku pojawia się niewielkie urządzenie, a później odczyty mogą trafiać do firmy rozliczeniowej bez kolejnych wizyt w mieszkaniu. Część systemów pozwala przesyłać dane na serwer nawet co godzinę. Zbierane informacje mogą obejmować nie tylko jednostki wykorzystywane do podziału rachunku, lecz także temperatury, historię wskazań i zdarzenia związane z demontażem. To rzeczywiste możliwości dostępnego sprzętu, ale ich zakres zależy od modelu i konfiguracji. Zbliżający się termin 1 stycznia 2027 r. nie oznacza, że każdy polski blok musi dostać identyczne podzielniki ani że urządzenie potrafi bezbłędnie rozpoznać, kiedy domownicy wychodzą do pracy.
Do 1 stycznia 2027 r. trzeba dostosować starsze urządzenia
Termin wynika z art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Przepis zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego do zastąpienia wskazanych w nim starszych ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania i wodomierzy ciepłej wody urządzeniami z funkcją zdalnego odczytu. Nie jest to nowy obowiązek uchwalony jesienią 2026 r. Końcówka roku jest natomiast ostatnim okresem na dostosowanie starszych systemów objętych tym terminem.
Nie można z tego wyciągać wniosku, że na każdym grzejniku w Polsce musi pojawić się podzielnik. Prawo energetyczne przewiduje indywidualne rozliczanie przy zastosowaniu ciepłomierzy lub podzielników, z uwzględnieniem technicznej wykonalności i opłacalności. Wybór zależy między innymi od instalacji. Jeżeli lokal ma własny ciepłomierz umożliwiający odpowiedni zdalny odczyt, nie oznacza to automatycznie konieczności dołożenia podzielników na wszystkich kaloryferach. Sam wygląd urządzenia też nie wystarcza do oceny: elektroniczny wyświetlacz nie przesądza, że sprzęt ma działającą funkcję radiową.
|Sytuacja w budynku lub lokalu
|Znaczenie dla mieszkańca
|Starsze urządzenie objęte wymianą, bez funkcji zdalnego odczytu
|Właściciel lub zarządca powinien zapewnić dostosowanie do wymogu na 1 stycznia 2027 r.
|Odpowiednie urządzenie ze zdalnym odczytem już działa
|Sam termin nie oznacza obowiązku zastąpienia go kolejnym podzielnikiem
|Mieszkanie rozliczane przez indywidualny ciepłomierz
|Ciepłomierz i podzielnik na grzejniku są różnymi rozwiązaniami; nie trzeba automatycznie stosować obu
|Brak technicznej możliwości lub opłacalności indywidualnego opomiarowania
|Znaczenie mają warunki ustawowe i analiza dotycząca konkretnego budynku
|Wodomierz zimnej wody
|Nie należy utożsamiać go z wodomierzem ciepłej wody objętym omawianym przepisem
Co godzinę? Taki system istnieje, ale nie działa tak każdy podzielnik
Przykład można znaleźć w dokumentacji producenta INNOTAS. Opisywana przez firmę bramka wM-Bus odbiera dane radiowe, przechowuje je tymczasowo i przekazuje na serwer przez połączenie internetowe. Producent wymienia tryby wysyłki: natychmiastowy, godzinowy, dzienny lub miesięczny. Godzinne przesyłanie danych jest więc możliwą konfiguracją systemu, a nie częstotliwością narzuconą wszystkim urządzeniom przez polską ustawę. W ustawieniu godzinowym oznaczałoby to 24 cykle wysyłki na dobę, ale nie przesądza jeszcze, jakie informacje zawiera każdy pakiet.
Warto rozróżnić trzy rzeczy: jak często urządzenie wykonuje pomiar, jakie wartości zapisuje i kiedy dane docierają do serwera. Podzielnik może wielokrotnie sprawdzać temperaturę, a do rozliczeń zachowywać wskazania z określonych terminów. Bramka może przesyłać zebrane informacje w innym rytmie. Samo hasło „odczyt radiowy” nie mówi również, czy administracja widzi wszystkie rejestrowane parametry, czy tylko określony zestaw raportów. Odpowiedź daje dokumentacja sprzętu i opis usługi zamówionej dla budynku, a nie sam fakt zamontowania modułu radiowego.
Odczyt z ulicy albo stała bramka w budynku
Nie każdy zdalny odczyt oznacza stałe internetowe połączenie z firmą rozliczeniową. W jednym rozwiązaniu pracownik korzysta z przenośnego odbiornika i zbiera wskazania bez wchodzenia do lokali. W drugim dane odbiera urządzenie zainstalowane na stałe, które przekazuje je dalej. Apator opisuje obie możliwości przy podzielniku E-ITN 40: odczyt przez inkasenta znajdującego się na zewnątrz budynku oraz przez centralny system CRS 40. Dla mieszkańca oba rozwiązania mogą oznaczać koniec wizyt związanych wyłącznie ze spisywaniem wyświetlacza, choć sposób obiegu informacji jest różny.
To ważne również przy pytaniu, czy zarządca może sprawdzić wskazania w dowolnej chwili. Potrzebuje do tego odpowiedniego systemu, dostępu i aktualnych danych. Odczyt z przenośnego terminala nie tworzy sam z siebie całodobowego podglądu przez internet. Z kolei system stacjonarny może automatycznie gromadzić kolejne informacje podczas nieobecności lokatora. Obecność domownika nie jest potrzebna do samej transmisji z już działającego urządzenia. Czym innym pozostaje wizyta potrzebna do montażu, naprawy lub wymiany sprzętu.
Temperatura, historia wskazań i plomba. Co rzeczywiście zapisują urządzenia
Podzielnik służy do podziału kosztów ogrzewania, a jego wskazania nie są po prostu odczytem gotowej kwoty w złotych. Dwuczujnikowe modele wykorzystują temperaturę grzejnika i otoczenia. Karta Apatora E-ITN 40 wymienia ponadto dzienne kopie danych z oznaczeniem czasu, wybrane wartości bieżące i historyczne oraz elektroniczną plombę zapisującą datę ingerencji. Urządzenie może więc dostarczać więcej informacji niż jedna liczba przepisywana na koniec sezonu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie te informacje są stale przesyłane w identycznym zakresie do każdego zarządcy.
Również pamięć urządzeń różni się między modelami. Dokumentacja E-ITN 40 opisuje między innymi wskazania za bieżący i sześć poprzednich rocznych okresów rozliczeniowych, a osobno dane miesięczne. Techem w karcie podzielnika radio 4 wskazuje przesyłanie bieżącego wskazania, statusu urządzenia oraz historii z połowy i końca 12 miesięcy. Nie istnieje jeden obowiązkowy dla wszystkich podzielników pakiet „co najmniej 27 miesięcy”. Pamięć samego urządzenia i czas przechowywania danych na serwerze firmy rozliczeniowej to także dwie odrębne kwestie.
|Przykład z dokumentacji producenta
|Opisane możliwości
|Co trzeba ustalić dla własnego budynku
|Apator E-ITN 40
|Dwa czujniki temperatury, dane bieżące i historyczne, dzienne kopie, elektroniczna plomba
|Zakres faktycznie odczytywanych danych i sposób ich odbioru
|Techem radio 4
|Bieżące wskazanie, status urządzenia, historia z połowy i końca 12 miesięcy, wykrywanie manipulacji
|Wersja urządzenia, uruchomione usługi i dostępne raporty
|INNOTAS EURIS3O i opisana przez producenta bramka wM-Bus
|Rejestrowanie profili temperatur; bramka z możliwością wysyłki m.in. co godzinę
|Ustawiony harmonogram, zawartość pakietów i osoby mające dostęp
Tabela pokazuje przykłady funkcji opisanych w kartach produktów, a nie wspólną specyfikację wszystkich urządzeń montowanych w Polsce. Producent może oferować różne wersje i zmieniać wyposażenie. Dlatego przed wymianą warto poznać pełną nazwę modelu, a po montażu zachować numer urządzenia i protokół. Przy reklamacji ma znaczenie to, jaki podzielnik przypisano do konkretnego grzejnika oraz jak uwzględniono go w rozliczeniu. Nazwa firmy obsługującej osiedle nie zastępuje tych informacji.
Z danych można próbować wyczytać kto co robi w domu
Seria pomiarów może pokazywać, w jakich okresach grzejnik oddawał więcej ciepła i jak zmieniały się zarejestrowane temperatury. Na tej podstawie można próbować szukać regularności w korzystaniu z ogrzewania. Jest to jednak wnioskowanie, którego trafność zależy od szczegółowości danych i warunków w mieszkaniu. Spadek wskazań nie dowodzi, że właściciel wyjechał, a wzrost o siódmej rano nie potwierdza godziny jego pobudki. Na pracę ogrzewania wpływają również pogoda, nastawy termostatu i działanie instalacji.
Tak samo zimny kaloryfer nie jest równoznaczny z pustym albo nadmiernie wychłodzonym mieszkaniem. Lokal może otrzymywać ciepło innymi drogami, a odczyt przy grzejniku nie stanowi mapy temperatur wszystkich pokoi. Dokumentacja podzielników dotyczy pomiarów związanych z ogrzewaniem; nie opisuje rozpoznawania rozmów czy czynności wykonywanych przez domowników. Rzeczywiste pytanie o prywatność dotyczy więc zakresu zbieranej historii, dostępu do niej i dozwolonych celów wykorzystania. Sama możliwość znalezienia wzorca nie daje administratorowi swobody tworzenia dowolnego profilu życia lokatora.
Brak zgody mieszkańca nie oznacza automatycznie zakazu odczytu
Jeżeli wskazania można powiązać ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą, podlegają ochronie danych osobowych. Numer urządzenia nie usuwa tej ochrony, gdy w systemie jest przypisany do mieszkania i jego użytkownika. Jednocześnie zgoda nie jest jedyną podstawą przetwarzania danych. UODO przypomina, że taką podstawą może być również obowiązek prawny, wykonanie umowy lub inna przesłanka przewidziana w RODO. Odmowa podpisania ogólnej zgody nie zatrzymuje automatycznie przetwarzania niezbędnego do zgodnego z prawem rozliczenia ogrzewania.
Nie oznacza to zgody na zbieranie wszystkiego, co sprzęt potrafi zarejestrować. Administrator powinien określić cel, podstawę i niezbędny zakres danych, a także czas ich przechowywania. Dodatkowe zastosowania wymagają osobnej oceny zgodności z prawem; obowiązek rozliczania ciepła nie legalizuje dowolnego udostępniania historii mieszkańca ani wykorzystania jej do niezwiązanego z tym celu. Jeżeli zewnętrzna firma przetwarza dane w imieniu administratora, zastosowanie mają wymagania dotyczące powierzenia przetwarzania. Role poszczególnych podmiotów powinny być jasno wyjaśnione mieszkańcom.
Możesz dostać własne dane, a nie tylko zapewnienie, że system jest bezpieczny
Art. 15 RODO daje prawo dostępu do własnych danych oraz informacji między innymi o celach przetwarzania, ich kategoriach, odbiorcach i okresie przechowywania lub kryteriach jego ustalania. W praktyce warto zapytać, czy system zapisuje temperaturę otoczenia, jakie dane historyczne dotyczą lokalu i komu są przekazywane. Można też poprosić o kopię przetwarzanych danych dotyczących własnej osoby. W opublikowanym 1 października 2026 r. materiale UODO przypomniał, że kopia powinna stanowić wierne i zrozumiałe odwzorowanie danych, a sam ogólny wykaz ich kategorii nie zawsze wystarcza.
Prawo dostępu do danych nie oznacza jednak automatycznego prawa do pełnego kontraktu handlowego zarządcy z firmą rozliczeniową. Z samej odmowy pokazania całej umowy nie można wywnioskować, że wymaganej umowy powierzenia nie zawarto. Administrator powinien natomiast prawidłowo odpowiedzieć na żądanie dotyczące danych. Co do zasady ma na przekazanie informacji o podjętych działaniach miesiąc; w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin o dwa kolejne miesiące, informując o przyczynach w pierwszym miesiącu. Przy problemach z realizacją praw można zwrócić się do UODO.
Technik potrzebuje dostępu do grzejników. Termin wizyty trzeba ustalić
Prawo energetyczne przewiduje obowiązek udostępnienia pomieszczeń w celu zainstalowania lub wymiany urządzeń stosowanych w przyjętej metodzie rozliczeń oraz umożliwienia ich kontroli i odczytu. To oznacza, że mieszkaniec nie powinien po prostu ignorować zapowiedzianej wymiany. Warto wcześniej potwierdzić w administracji termin, wykonawcę i zakres prac, odsłonić grzejniki oraz ustalić inny termin, jeżeli w wyznaczonym dniu nikogo nie będzie. Sama data 1 stycznia 2027 r. nie daje prywatnej ekipie uprawnienia do samowolnego wejścia siłą.
Po montażu bieżące odczyty mogą już odbywać się bez otwierania drzwi. Nie oznacza to jednak, że urządzenie nigdy nie będzie wymagało wizyty serwisowej. Może być potrzebna kontrola, naprawa, wymiana po zakończeniu okresu użytkowania albo ponowny montaż po zmianie grzejnika. Techem dla opisanego modelu podaje trwałość baterii wynoszącą 10 lat z rezerwą. Własne demontowanie lub przekładanie podzielnika może pozostawić zapis w systemie. Takiego komunikatu nie należy jednak automatycznie utożsamiać z dowodem celowego oszustwa — trzeba wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
Minimalny koszt ogrzewania już istnieje. Nie ma powszechnej nowej stawki 15 proc.
Wymiana sprzętu nie oznacza ustanowienia od 2027 r. jednolitej, ustawowej opłaty wynoszącej 15 proc. kosztów zmiennych dla każdego mieszkania. Przywoływana w takim kontekście pozycja Dz.U. 2025 poz. 711 jest obwieszczeniem ogłaszającym tekst jednolity ustawy o efektywności energetycznej, a nie nowelizacją wprowadzającą taką stawkę. Nie należy więc na jej podstawie zapowiadać mieszkańcom konkretnego procentu nowej opłaty ani wyliczać przyszłego rachunku.
Nie znaczy to, że zakręcenie grzejników daje rachunek równy zeru. Koszty ogrzewania obejmują różne składniki, a przy metodzie wykorzystującej podzielniki rozporządzenie z 7 grudnia 2021 r. przewiduje wyznaczanie minimalnego i maksymalnego kosztu zmiennego. Minimum wiąże z ilością ciepła konieczną do utrzymania określonych temperatur obliczeniowych w lokalu, a nie z jedną stawką procentową dla całej Polski. Konkretny sposób rozliczenia trzeba sprawdzić w regulaminie budynku. Sam podzielnik zapisuje wskazania; należność powstaje po zastosowaniu zasad rozliczeń.
Za naruszenie obowiązków odpowiada zarządca. To kara pieniężna od URE
Art. 56 ust. 1 pkt 6a Prawa energetycznego przewiduje odpowiedzialność właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego między innymi za naruszenie obowiązków wyposażenia lokali w odpowiednie urządzenia, niestosowanie rozliczania według zużycia oraz określone naruszenia obowiązków informacyjnych. Zgodnie z ust. 2g pkt 1 kara wynosi od 1000 do 5000 zł, a nakłada ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji administracyjnej. Nie należy przedstawiać tej sankcji jako automatycznego mandatu dla lokatora ani łączyć jej w tym przepisie z aresztem.
Oddzielną sprawą są konsekwencje problemów z dostępem do urządzenia lub ingerencji w jego wskazania. Nie każda nieobecność podczas wizyty oznacza manipulację, a sposób rozliczenia nie powinien wynikać z dowolnie ustalonej „kary”. Mieszkaniec potrzebuje informacji o zastosowanej podstawie i metodzie. Najrozsądniej ustalić zastępczy termin oraz zachować korespondencję z administracją, zamiast pozostawiać sprawę bez odpowiedzi. Prawa do ochrony danych i obowiązku współpracy przy prawidłowym rozliczeniu ciepła nie trzeba traktować jako sprzecznych ze sobą.
Ważniejsza od samej ceny urządzenia jest cała umowa
Nie ma jednej ustawowej ceny wymiany przypadającej na mieszkanie. Koszt zależy od liczby urządzeń, sposobu odczytu, montażu, infrastruktury i zamówionej obsługi. Przy porównywaniu ofert warto uwzględnić również późniejsze rozliczenia, serwis i ewentualny dostęp do portalu. Sposób pokrycia wydatku wynika z przyjętych w danej nieruchomości zasad i decyzji. Informacja, że wymianę organizuje zarządca, nie oznacza, że mieszkańcy nigdy nie poniosą jej kosztu. Z kolei hasło o obowiązku ustawowym nie zastępuje wyjaśnienia, z czego składa się pobierana opłata.
Jeżeli administracja wskazuje na brak technicznej możliwości lub opłacalności danego rozwiązania, warto poprosić o uzasadnienie dotyczące budynku. Rozporządzenie przewiduje przy ocenie zastosowania ciepłomierzy i podzielników analizę ekonomiczną dla okresu pięcioletniego, uwzględniającą projektowane oszczędności oraz zakup, montaż i eksploatację. Nie chodzi więc wyłącznie o to, czy sam podzielnik jest tani. Przedstawione mieszkańcom wyjaśnienie powinno odnosić się do instalacji i przyjętego sposobu rozliczania, a nie tylko do ogólnego stwierdzenia, że wymiana się nie opłaca.
Mieszkaniec też powinien korzystać ze zdalnych odczytów
Najbardziej praktyczną zmianą może być wcześniejszy dostęp do informacji o zużyciu. Art. 45c Prawa energetycznego przewiduje nieodpłatne umożliwienie uzyskania takiej informacji raz w miesiącu przy rozliczaniu opartym na wskazaniach odpowiednich urządzeń. Nie jest to równoznaczne z comiesięcznym wystawieniem nowej faktury. Pozwala jednak wcześniej zainteresować się nieoczekiwanym wzrostem wskazań, zamiast czekać na roczne rozliczenie. Warto ustalić, gdzie informacje będą dostępne i jak zgłosić wątpliwości dotyczące przypisania urządzenia lub odczytu.
Przed zapowiedzianą wizytą najwięcej daje poznanie modelu podzielnika, harmonogramu prac i zasad działania systemu. Po instalacji znaczenie mają poprawny protokół, dostęp do własnych informacji i jasne wyjaśnienie, kto przetwarza dane. Zdalny odczyt może dostarczać znacznie więcej szczegółów o ogrzewaniu, ale zakres tych informacji powinien być jawny i uzasadniony. Mieszkaniec ma podstawy, by pytać o częstotliwość transmisji i historię pomiarów — bez przyjmowania, że każdy kaloryfer stał się dokładnym rejestratorem życia domowników.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.