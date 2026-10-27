Dostaniesz pieniądze na święta z pracy? Po przekroczeniu tej kwoty wypłata może być niższa
Świąteczna dopłata z pracy może pomóc w zakupie prezentów i przygotowaniu rodzinnego spotkania. Zanim jednak wpiszemy całą zapowiedzianą kwotę do domowego budżetu, warto sprawdzić wcześniejsze świadczenia z tego roku. Zwolnienie podatkowe dla określonych świadczeń socjalnych pracowników wynosi nadal 1000 zł rocznie. Rzecznik Praw Obywatelskich poparł podniesienie limitu do 2000 zł, ale Ministerstwo Finansów nie zaakceptowało tego postulatu. Znaczenie ma też forma pomocy: przelew, paczka, bon i karta przedpłacona mogą być rozliczane inaczej.
1000 zł na cały rok. W grudniu limit nie zaczyna się od nowa
Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT obejmuje otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe i pieniężne związane z działalnością socjalną, sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo funduszy związków zawodowych. Łączny limit wynosi 1000 zł w roku podatkowym. To oznacza, że przy rozliczaniu bożonarodzeniowej pomocy trzeba uwzględnić wcześniejsze świadczenia korzystające z tego samego zwolnienia. Nie ma osobnego tysiąca złotych na Wielkanoc, kolejnego na wypoczynek i następnego na grudniowe zakupy.
Jeżeli pracownik otrzymał już 600 zł świadczeń objętych tym przepisem, z limitu pozostało mu 400 zł. Przy kolejnej dopłacie wynoszącej 800 zł połowa tej nowej kwoty będzie mieściła się w zwolnieniu, a pozostałe 400 zł będzie przychodem podlegającym rozliczeniu podatkowemu. Przekroczenie limitu nie powoduje utraty zwolnienia od całego otrzymanego wsparcia. Podatek dotyczy nadwyżki. Pracodawca może zatem przyznać pomoc większą niż 1000 zł; ta kwota wyznacza granicę preferencji podatkowej, a nie zakaz wypłacania wyższych świadczeń.
Ile może zabrać podatek? Różnica zależy od wcześniejszych wypłat
Skutek najlepiej widać przy porównaniu pracowników, którzy dostają na święta taką samą kwotę, ale inaczej korzystali z funduszu w poprzednich miesiącach. Dla jednej osoby całe świadczenie może zmieścić się w pozostałym limicie, a dla innej w całości będzie już opodatkowane. Poniżej przedstawiamy uproszczoną symulację PIT od samej świątecznej dopłaty. Zakładamy spełnienie warunków zwolnienia, opodatkowanie całej nadwyżki wskazaną stawką oraz brak wpływu kwoty wolnej i innych ulg. To obliczenie pokazujące mechanizm, nie gotowa lista płac konkretnego pracownika.
|Wcześniejsze świadczenia objęte tym samym przepisem
|Dopłata świąteczna
|Zwolniona część dopłaty
|Opodatkowana część dopłaty
|PIT przy stawce 12%
|PIT przy stawce 32%
|0 zł
|800 zł
|800 zł
|0 zł
|0 zł
|0 zł
|600 zł
|800 zł
|400 zł
|400 zł
|48 zł
|128 zł
|1000 zł
|800 zł
|0 zł
|800 zł
|96 zł
|256 zł
|0 zł
|1500 zł
|1000 zł
|500 zł
|60 zł
|160 zł
|1000 zł
|1500 zł
|0 zł
|1500 zł
|180 zł
|480 zł
Jeżeli nadwyżka przypada częściowo na różne przedziały skali, wynik trzeba policzyć odpowiednio do sytuacji podatnika. W rozliczeniu rocznym znaczenie mogą mieć również ulgi i sposób rozliczania dochodów. Z tego powodu kwota podatku z przykładowej tabeli nie musi odpowiadać ostatecznemu obciążeniu każdej osoby. Dla planowania świątecznych wydatków najważniejsze jest wcześniejsze ustalenie w kadrach, ile limitu wykorzystano i jaka część nowego świadczenia zostanie uwzględniona przy obliczaniu zaliczki na PIT.
Premia od szefa i pomoc z funduszu to różne wypłaty
Samo określenie „pieniądze na święta” nie przesądza o podatku. Znaczenie ma źródło finansowania i rzeczywisty charakter świadczenia. Zwykła premia wypłacona ze środków obrotowych firmy nie korzysta z omawianego zwolnienia tylko dlatego, że trafia na konto w grudniu. Podobnie pieniądze nazwane przez pracodawcę prezentem nie stają się automatycznie pomocą socjalną. Pracownik powinien wiedzieć, czy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, świadczenie z ZFŚS, czy inne wsparcie rozliczane według odrębnej podstawy.
|Co otrzymuje pracownik
|Znaczenie dla zwolnienia do 1000 zł
|Najważniejszy szczegół
|Pomoc pieniężna z ZFŚS
|Może korzystać ze zwolnienia
|Musi spełniać warunki ustawowe; liczy się roczna suma
|Paczka rzeczowa sfinansowana z ZFŚS
|Może korzystać ze zwolnienia
|Jej wartość uwzględnia się w tym samym limicie
|Bon lub talon wymieniany na towary albo usługi
|Jest wyłączony z tego zwolnienia
|Ustawa wprost wyłącza takie znaki z pojęcia świadczeń rzeczowych
|Karta przedpłacona
|Może korzystać ze zwolnienia jako świadczenie pieniężne
|Istotny jest sposób działania karty i finansowanie świadczenia
|Zwykła premia ze środków firmy
|Nie korzysta z tego zwolnienia
|Świąteczny termin wypłaty nie zastępuje wymaganych warunków
Karta do sklepu może być rozliczana inaczej niż bon. Jest świeża interpretacja
16 września 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą kart przedpłaconych przekazywanych pracownikom sieci marketów. Karty służyły zakupom w sklepach tej sieci, były wielokrotnie używane i ponownie doładowywane. Nie umożliwiały wypłaty gotówki. Środki pochodziły w całości z ZFŚS, a ich wysokość zależała od sytuacji socjalnej pracowników. KIS uznał za prawidłowe stanowisko, że opisane świadczenie pieniężne może korzystać ze zwolnienia do ustawowego limitu.
To praktyczna wskazówka przed sezonem świątecznych zakupów: sam napis „karta podarunkowa” albo „karta przedpłacona” nie wystarcza do oceny podatku. Trzeba ustalić, jak instrument działa. W opisanej interpretacji karta dawała dostęp do przyznanych środków, a pracownik zachowywał ją także po zakupach. Rozstrzygnięcie dotyczyło konkretnego rozwiązania i nie oznacza, że każdy voucher lub elektroniczny bon korzysta z preferencji. Przed wyborem formy świadczeń pracodawca powinien sprawdzić warunki danego produktu.
RPO poparł 2000 zł. Wskazał, jak bardzo limit odstaje od wynagrodzeń
Sprawę podniesienia zwolnienia zgłosiła Rada Krajowa Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło do Ministerstwa Finansów 12 czerwca 2026 r. Argumentowało, że pobieranie podatku od pomocy kierowanej do pracowników w trudnej sytuacji ogranicza jej funkcję socjalną. RPO poparł podwyższenie limitu do 2000 zł, wskazując, że taka zmiana przyczyniłaby się do poprawy sytuacji finansowej rodzin. Wystąpienie opublikowano na stronie Biura w lipcu.
W materiałach RPO przypomniano, że od 2018 r. podstawowy limit wynosi 1000 zł. Wtedy minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł brutto. W 2026 r. jest to 4806 zł. Relacja limitu do płacy minimalnej spadła więc z około 47,6 proc. do około 20,8 proc. To nasze przeliczenie danych przywołanych przez RPO, pokazujące skalę zmiany proporcji. Proponowane 2000 zł odpowiadałoby około 41,6 proc. obecnego minimum. Rzecznik zwracał też uwagę, że wzrost środków przeznaczanych na fundusz może zwiększać wartość świadczeń, podczas gdy podstawowe zwolnienie pozostaje na tym samym poziomie.
Ministerstwo Finansów odmówiło. W odpowiedzi napisało także o patriotyzmie
W odpowiedzi z 7 lipca 2026 r. Ministerstwo Finansów podtrzymało wcześniejsze stanowisko w sprawie limitu. Resort wskazał między innymi na obniżenie stawki PIT do 12 proc., podniesienie kwoty wolnej i progu podatkowego oraz wprowadzenie ulg. Argumentował również, że rozszerzenie zwolnienia miałoby znaczenie dla dochodów samorządów, a rekompensata wymagałaby dodatkowych środków. W tym kontekście napisał, że „nie ma obecnie przestrzeni fiskalnej”.
MF podkreślało ponadto, że dostęp do funduszu socjalnego nie obejmuje wszystkich pracowników, a preferencja podatkowa jest wyjątkiem od zasady opodatkowania dochodów. W końcowej części pisma znalazło się zdanie: „Płacenie podatków jest wyrazem nowoczesnego patriotyzmu i troski o wspólne dobro”. Dla osób oczekujących świątecznego wsparcia skutek tej odpowiedzi jest konkretny: interwencja RPO nie przyniosła podwyższenia zwolnienia. Na 27 października 2026 r. obowiązuje limit 1000 zł rocznie, a postulowanych 2000 zł nie można stosować jako przyjętej zmiany prawa.
Podatek rozlicza pracodawca. Karta może zachować pełną wartość
Przekroczenie limitu jest zwykłą sytuacją przewidzianą w rozliczeniach podatkowych. Nie oznacza automatycznej kontroli skarbówki ani podejrzenia, że pracownik zrobił coś niewłaściwego. Gdy powstaje opodatkowana nadwyżka, pracodawca uwzględnia ją przy obliczaniu przychodów i zaliczki na PIT. W interpretacji z 9 września 2026 r. KIS potwierdził też ważny szczegół: obowiązek pobrania zaliczki nie oznacza nakazu pomniejszenia przed wydaniem karty wartości środków, którymi ma ona zostać zasilona.
W praktyce pracownik może więc otrzymać kartę z całą przyznaną kwotą, a skutek podatkowy zobaczyć w rozliczeniu wynagrodzenia. Warto poprosić kadry o wyjaśnienie, jak firma zamierza to przeprowadzić. Ta sama interpretacja potwierdza, że limit dotyczy łącznych świadczeń w roku, a nie każdej karty osobno. Podział pomocy na kilka doładowań nie tworzy kolejnych zwolnień. Dzięki tej informacji łatwiej zrozumieć, dlaczego pełny nominał świątecznego świadczenia i zmiana kwoty wynagrodzenia mogą pojawić się obok siebie.
Pomoc z funduszu zależy od sytuacji rodziny
ZFŚS ma własne zasady przyznawania wsparcia. Ustawa nakazuje uzależniać ulgowe świadczenia i wysokość dopłat od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Pracodawca zbiera w tym celu oświadczenia i może żądać dokumentów w zakresie niezbędnym do potwierdzenia danych. Dlatego dwie osoby zatrudnione na podobnych stanowiskach mogą otrzymać różną pomoc świąteczną. O jej przyznaniu i wysokości decydują warunki określone w regulaminie funduszu oraz sytuacja osoby ubiegającej się o wsparcie.
Sam limit podatkowy nie daje natomiast prawa do otrzymania 1000 zł od pracodawcy. Nie ustanawia też obowiązkowej premii bożonarodzeniowej. Dla pracownika liczą się więc dwie odrębne sprawy: najpierw zasady uzyskania świadczenia, a następnie jego rozliczenie podatkowe. Warto poznać termin składania wniosków i wymaganych oświadczeń odpowiednio wcześnie. Informacja o podatku nie pomoże w uzyskaniu dopłaty, jeżeli zainteresowany nie dopełni warunków wymaganych w swoim zakładzie pracy.
Emeryt otrzymujący wsparcie od dawnego pracodawcy ma inny limit
Omawianych zasad nie należy automatycznie przenosić na wszystkie osoby korzystające z zakładowej pomocy. Dla świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z wcześniejszym zatrudnieniem ustawa przewiduje odrębne zwolnienie do 4500 zł rocznie. Obejmuje ono także wskazane w przepisie osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Znaczenie ma podstawa otrzymania wsparcia: świadczenie od dawnego zakładu pracy trzeba odróżnić od świadczenia otrzymywanego w związku z aktualnym zatrudnieniem. Przy wątpliwościach warto ustalić z kadrami, który przepis zastosowano.
Co to oznacza przed świątecznymi wypłatami?
Najbardziej przydatną informacją dla pracownika jest pozostała do wykorzystania część rocznego zwolnienia oraz źródło finansowania zapowiedzianego wsparcia. Jeżeli wcześniejsza pomoc objęta tym samym przepisem wykorzystała już 1000 zł, kolejna dopłata będzie wymagała rozliczenia podatku. Jeżeli limit pozostaje niewykorzystany, świadczenie spełniające ustawowe warunki może się w nim zmieścić. W przypadku paczek, bonów i kart trzeba dodatkowo ustalić ich podatkowy charakter. Pozwala to zaplanować wydatki na podstawie rzeczywistego efektu wypłaty, a nie wyłącznie kwoty podanej w firmowym ogłoszeniu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.