Karta odrzucona i blokada aplikacji. Banki odcinają dostęp do pieniędzy i przykręcają śrubę, a Ty stoisz przy kasie i się wstydzisz
Zakupy są już zeskanowane, za plecami rośnie kolejka, a terminal po raz kolejny odrzuca kartę. Próba sprawdzenia salda kończy się komunikatem o zablokowanym dostępie do aplikacji. Taki scenariusz może spotkać również osobę, która ma pieniądze na rachunku i nie zrobiła niczego nielegalnego. Bankowe zabezpieczenia potrafią zatrzymać transakcję, a przepisy pozwalają w określonych sytuacjach ograniczyć dostęp do środków. Klient nie zawsze usłyszy od konsultanta pełne wyjaśnienie, ale zachowuje prawa, z których warto skorzystać od razu. Najpierw trzeba ustalić, co właściwie zostało zablokowane.
Pieniądze na rachunku są, ale płatność może nie przejść
Dodatnie saldo nie gwarantuje wykonania każdej operacji. Bank musi między innymi sprawdzać, czy zlecenie rzeczywiście pochodzi od klienta i czy ktoś nie próbuje wykorzystać jego karty albo danych do logowania. Przykład takiego działania opisuje mBank: w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma pewności, kto wykonuje transakcję, może ją tymczasowo wstrzymać lub odrzucić i poprosić o potwierdzenie. Bank wykorzystuje przy tym także BOT-a Marka, który telefonicznie potwierdza nietypowe operacje. W swoim komunikacie wyjaśnia, że o zbliżającym się kontakcie informuje w aplikacji lub serwisie transakcyjnym. Samo zatrzymanie płatności nie przesądza więc, że klient jest podejrzany o przestępstwo.
Dla osoby stojącej przy kasie cel zabezpieczenia niewiele jednak zmienia: trzeba zapłacić za jedzenie, odebrać leki albo kupić bilet, a dostępna zwykle metoda właśnie zawiodła. Szczególnie kłopotliwa jest sytuacja, w której równocześnie nie działa karta i bankowość mobilna. Nie da się wtedy szybko sprawdzić wiadomości, zmienić ustawienia ani wygenerować kodu BLIK. Powód trzeba wyjaśnić z bankiem, ponieważ podobny efekt mogą dać bardzo różne zdarzenia: blokada bezpieczeństwa, brak aktualnych danych, ustawiony limit, problem techniczny czy formalne ograniczenie dysponowania środkami. Komunikat na terminalu sam nie rozstrzyga, z którą sytuacją mamy do czynienia.
Przelew od znajomego nie oznacza automatycznie blokady
Bank analizuje transakcje w kontekście informacji, które ma o kliencie, oraz celu korzystania z rachunku. Może pytać o operację odbiegającą od dotychczasowych rozliczeń, nawet jeśli istnieje dla niej zupełnie zwyczajne wyjaśnienie. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, że dodatkowego sprawdzenia wymagają między innymi transakcje skomplikowane, przeprowadzane w nietypowy sposób lub pozornie pozbawione uzasadnienia prawnego czy gospodarczego. Znaczenie mogą mieć również wysokie kwoty nieuzasadnione okolicznościami operacji. Nie ma jednak zasady, według której każdy przelew od znajomego albo kilka szybkich płatności oznacza zamrożenie całego konta. Ocena nietypowej operacji i stwierdzenie podstaw do formalnej blokady to różne rzeczy.
W praktyce bank może potrzebować wyjaśnienia, że wpływ jest zwrotem wspólnych wydatków, zapłatą za sprzedaną rzecz albo wykonaniem umowy pożyczki. Klient zna ten kontekst, natomiast instytucja nie zawsze może odtworzyć go wyłącznie z historii rachunku. Dobrze zachować dokumenty odpowiadające rzeczywistej operacji: umowę, potwierdzenie rozliczenia czy korespondencję dotyczącą sprzedaży. Nie należy wymyślać opisu, który miałby lepiej wyglądać dla banku. Jeżeli chodzi o zwykły zwrot pieniędzy za zakupy, właśnie to powinno wynikać z wyjaśnienia. Dodatkowe pytanie nie jest jeszcze dowodem, że środki zostaną zajęte albo że sprawa trafiła do prokuratury.
Blokada karty, aplikacji i pieniędzy to trzy różne problemy
Najważniejsze pytanie do konsultanta dotyczy zakresu ograniczenia. Zablokowanie dostępu do bankowości internetowej nie musi oznaczać prawnej blokady środków na rachunku. Podobnie zastrzeżona lub czasowo zablokowana karta nie zawsze uniemożliwia zlecenie przelewu innym dostępnym kanałem. Zależność działa również w drugą stronę: jeśli formalnie zablokowano określone pieniądze, zmiana urządzenia, użycie innej karty do tego samego konta czy wizyta w oddziale nie uchylają tej decyzji. Ustalenie, czego dotyczy ograniczenie, pozwala uniknąć kolejnych bezskutecznych prób i dowiedzieć się, jakie operacje bank nadal może legalnie wykonać.
|Co zostało ograniczone
|Co to może oznaczać
|O co zapytać bank
|Karta płatnicza
|Płatności lub wypłaty tą kartą nie przechodzą; inne usługi nie muszą być zablokowane
|Czy blokada jest czasowa, czy karta została zastrzeżona i jak odzyskać możliwość płacenia
|Aplikacja lub serwis internetowy
|Nie można korzystać z danego kanału; nie przesądza to o blokadzie pieniędzy
|Jak potwierdzić tożsamość i czy dostępne są operacje w oddziale lub przez inny kanał
|Jedna transakcja
|Bank zatrzymał lub odrzucił konkretną operację
|Czy potrzebne jest potwierdzenie, wyjaśnienie lub dokument oraz jaki jest status zlecenia
|Środki na rachunku
|Ograniczenie może obejmować określoną kwotę albo całość środków objętych podstawą blokady
|Jaka jest dostępna do przekazania podstawa, zakres i termin ograniczenia oraz właściwa droga jego zakwestionowania
|Usługi podczas awarii lub przerwy technicznej
|Problem może dotyczyć wielu klientów i nie wynikać z indywidualnej weryfikacji
|Czy bank potwierdza awarię i które sposoby płatności pozostają dostępne
Brak aktualnych danych również może odciąć dostęp do usług
Do ograniczenia nie zawsze prowadzi nowy przelew. Czasem problem narasta wcześniej, gdy klient pomija prośby o uzupełnienie danych. PKO Bank Polski wyjaśnia w materiałach dotyczących procedury Poznaj Swojego Klienta, że może pytać między innymi o dokument tożsamości, adres, źródło pieniędzy oraz przedział kwotowy i kraj ich pochodzenia. Takie obowiązki dotyczą także klientów indywidualnych, którzy nie prowadzą firmy i nie mają wysokich dochodów. Bank ostrzega, że niepodanie wymaganych informacji może skutkować ograniczeniem dostępu do aplikacji lub serwisu internetowego, wstrzymaniem transakcji, a nawet wypowiedzeniem umowy. Nie jest to zatem formularz związany wyłącznie z ofertą handlową.
Podstawą są przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, określane skrótem AML. Wymagają one między innymi identyfikowania klienta, aktualizowania informacji i monitorowania relacji. Gdy instytucja nie może zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego, ustawa przewiduje ograniczenia w przeprowadzaniu transakcji i kontynuowaniu współpracy. Ministerstwo Finansów wskazuje, że wyjaśnianie wątpliwości może obejmować żądanie informacji lub dokumentów o źródle środków, celu i okolicznościach płatności. Jeżeli problem polega na brakujących danych, warto ustalić dokładnie, co trzeba uzupełnić. Sam upływ trzech dni nie zastąpi przekazania wymaganych informacji.
72 godziny nie są terminem dla każdej blokady
Popularne przekonanie, że bank może odciąć klienta od pieniędzy na 72 godziny, a później musi wszystko odblokować, jest zbyt daleko idące. Termin 72 godzin występuje w art. 106a Prawa bankowego. Dotyczy bankowej blokady środków objętych uzasadnionym podejrzeniem związku z określonym przestępstwem skarbowym lub innym przestępstwem wskazanym w tym przepisie. Bank niezwłocznie zawiadamia prokuratora. Ograniczenie w tym trybie może obejmować wyłącznie wysokość środków, wobec których zachodzi takie podejrzenie. Nie jest to ogólne upoważnienie do trzydniowego zamrażania wszystkich oszczędności po dowolnym alercie systemu.
Inne terminy przewiduje procedura AML z udziałem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, czyli GIIF. Po zgłoszeniu przez instytucję podejrzenia ustawa określa początkowy okres nieprzeprowadzania transakcji do 24 godzin od potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia. GIIF może zażądać wstrzymania transakcji lub blokady do 96 godzin, liczonych w tym trybie od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu. Nie oznacza to automatycznego dodania 24 godzin do kolejnych 96. Osobny przepis dotyczy żądania wydanego z inicjatywy GIIF: wtedy do 96 godzin liczy się od otrzymania żądania. Podstawa zastosowana w konkretnej sprawie decyduje więc również o sposobie liczenia czasu.
|Rodzaj ograniczenia
|Termin lub zasada
|Ważny szczegół
|Blokada instrumentu płatniczego ze względów bezpieczeństwa
|Do ustania podstaw blokady; instrument należy odblokować albo zastąpić nowym, gdy podstawy odpadną
|Nie obowiązuje jeden powszechny limit 72 godzin
|Blokada środków przez bank na podstawie art. 106a ust. 3–4 Prawa bankowego
|Nie dłużej niż 72 godziny na tej podstawie
|Dalsze ograniczenie może wynikać z postanowienia prokuratora
|Procedura AML po zawiadomieniu GIIF
|Początkowo do 24 godzin; żądanie GIIF może obejmować okres do 96 godzin liczony od potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia
|Do tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy
|Żądanie blokady z inicjatywy GIIF
|Do 96 godzin od otrzymania żądania
|Również obowiązuje wyłączenie sobót i dni ustawowo wolnych
|Blokada na podstawie postanowienia prokuratora w opisanych trybach
|Do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne maksymalnie 6 miesięcy
|Postanowienie można zaskarżyć; dalsze zabezpieczenie majątkowe jest odrębną kwestią
W procedurze AML szczególne znaczenie mają weekendy. Art. 92 wyłącza soboty i dni ustawowo wolne od pracy z biegu wskazanych terminów 24 i 96 godzin. Nie można zatem zakładać, że w każdej takiej sprawie cztery kalendarzowe doby załatwią problem. Tego wyłączenia nie należy jednak automatycznie przenosić na każdą inną blokadę, w tym odrębny tryb 72-godzinny z Prawa bankowego. Jeżeli przed końcem właściwego okresu zapadnie postanowienie prokuratora, ograniczenie może trwać dalej na nowej podstawie. Z tego powodu samo odliczanie godzin od pierwszej odrzuconej płatności bywa mylące: moment odmowy przy kasie nie musi być początkiem ustawowego terminu.
Dlaczego konsultant nie zawsze odpowie na wszystkie pytania
Przepisy AML nakazują zachować w tajemnicy między innymi fakt przekazania określonych informacji do GIIF lub innych właściwych organów oraz informacje o planowaniu i prowadzeniu analizy dotyczącej prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. To może ograniczać zakres odpowiedzi, którą otrzyma klient. Ustawa zawiera jednak także wyjątek: na wniosek uprawnionego klienta instytucja może poinformować go o przekazaniu żądania GIIF wskazanego w art. 86 ust. 5. Nie jest to gwarancja ujawnienia całej analizy, ale pokazuje, że hasło „bank nigdy nie może powiedzieć niczego” nie opisuje prawidłowo wszystkich sytuacji. Trzeba odróżnić informację o zastosowanym ograniczeniu od szczegółów chronionej analizy.
Osobne obowiązki dotyczą instrumentów płatniczych. Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych bank powinien poinformować o blokadzie w uzgodniony sposób przed jej zastosowaniem, a gdy to niemożliwe – niezwłocznie po zablokowaniu. Ustawa dopuszcza wyjątki związane z bezpieczeństwem lub zakazem wynikającym z innych przepisów. Przy odmowie wykonania zlecenia przewiduje również powiadomienie klienta oraz, jeżeli to możliwe, podanie przyczyny i sposobu poprawienia błędu. Ograniczenia informacyjne nie odbierają prawa do złożenia reklamacji. Warto poprosić o wyjaśnienie w zakresie, w jakim może zostać udzielone, i o wskazanie czynności, które klient powinien wykonać.
Co zrobić, kiedy płatność została odrzucona przy kasie
Najpierw warto sprawdzić komunikat terminala i ustalić, czy problem dotyczy tylko płatności zbliżeniowej, jednej karty czy także dostępu do banku. Jeżeli aplikacja działa, pomocne są dostępne saldo, limity, status karty i wiadomości od banku. Gdy dostęp jest zablokowany, należy skontaktować się z instytucją przez numer z karty lub jej oficjalnej strony. W rozmowie dobrze podać godzinę zdarzenia, kwotę, miejsce płatności i treść komunikatu. Najbardziej przydatna odpowiedź brzmi: co zostało zablokowane i jak wygląda dalsza procedura. Jeżeli ograniczenie obejmuje wyłącznie kanał elektroniczny, można zapytać o możliwość obsługi w oddziale. Dostępność takiej operacji musi potwierdzić bank.
Warto też uzyskać numer zgłoszenia i zapisać ustalenia dotyczące potrzebnych dokumentów lub kolejnego kontaktu. Jeżeli bank prosi o potwierdzenie transakcji, trzeba najpierw upewnić się, że jest to operacja rzeczywiście zlecona przez klienta. Potwierdzanie czegoś, czego się nie rozpoznaje, może pogorszyć sytuację. Kiedy weryfikacja dotyczy źródła wpływu, dokumenty najlepiej przekazać w uzgodniony i zweryfikowany sposób, zachowując dowód ich dostarczenia. Uzupełnienie informacji może umożliwić zakończenie sprawdzania, ale konsultant nie zawsze będzie w stanie obiecać natychmiastowe przywrócenie wszystkich funkcji.
Reklamację złożysz również bez działającej aplikacji
Telefoniczne zgłoszenie problemu warto odróżnić od formalnej reklamacji. W reklamacji można wskazać, kiedy utracono dostęp, jakie usługi nie działają, czego dotyczyły rozmowy z bankiem i jakiego rozwiązania klient oczekuje. Przydatne są potwierdzenia przekazanych dokumentów oraz zapis komunikatów. Od 13 lutego 2026 r. instytucje finansowe mają obowiązek przyjmować reklamacje także elektronicznie, o czym przypomina Rzecznik Finansowy. Nadal dostępne są również formy papierowa i ustna. Zablokowana bankowość mobilna nie zamyka zatem drogi do zgłoszenia zastrzeżeń; właściwy kanał reklamacyjny można znaleźć na oficjalnej stronie banku.
Dla reklamacji dotyczących praw i obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych termin odpowiedzi wynosi 15 dni roboczych, a w szczególnie skomplikowanych sprawach może zostać wydłużony do 35 dni roboczych, po wyjaśnieniu opóźnienia. Dla pozostałych reklamacji zasadą jest 30 dni, z możliwością wydłużenia do 60. Są to terminy odpowiedzi, a nie przyznane bankowi okresy dowolnego utrzymywania blokady. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego można wystąpić o pomoc do Rzecznika Finansowego. Jeśli ograniczenie wynika z postanowienia prokuratora, właściwym sposobem zakwestionowania tego postanowienia jest zażalenie do sądu; reklamacja bankowa go nie zastępuje.
„Odblokujemy konto” to również przynęta oszustów
Nagła utrata dostępu do pieniędzy sprzyja pośpiechowi, dlatego wiadomość o konieczności „pilnej weryfikacji” łatwo potraktować jako rozwiązanie problemu. Otrzymany SMS czy telefon trzeba jednak sprawdzić niezależnie, korzystając z oficjalnego kontaktu do banku. Nie należy logować się przez przypadkowy link ani wykonywać przelewu na rzekome konto techniczne lub bezpieczne. Prawdziwa weryfikacja transakcji nie wymaga przekazywania rozmówcy hasła do bankowości ani kodu BLIK. mBank wyraźnie wskazuje, że nie proszą o nie ani BOT Marek, ani pracownicy banku. Pekao ostrzega także przed ujawnianiem danych logowania i przekazywaniem kodu aktywacji aplikacji. Jeżeli kontakt budzi wątpliwości, należy przerwać rozmowę i samodzielnie połączyć się z bankiem.
Miej sposób zapłaty, który nie zależy od jednej aplikacji
Odrzucona karta może wywołać stres, ale dla osoby przy kasie najważniejsze jest rozwiązanie płatności i ustalenie przyczyny. Niewielki zapas gotówki lub dostępna metoda płatności w innej instytucji może ograniczyć skutki awarii czy blokady obejmującej usługi jednego banku. Dwie karty podpięte do tego samego zablokowanego rachunku nie zapewniają takiej niezależności, podobnie jak przejście z plastiku na portfel w telefonie nie musi rozwiązać problemu. Przy formalnej blokadzie środków trzeba działać w przewidzianej procedurze. Przy ograniczeniu samego dostępu technicznego znaczenie może mieć szybkie potwierdzenie tożsamości i wykonanie instrukcji banku.
Na co dzień warto aktualizować wymagane dane i czytać komunikaty pojawiające się po zalogowaniu, szczególnie prośby o dokument lub wyjaśnienie transakcji. Jeżeli blokada już wystąpiła, zachowaj zgłoszenia, dokumenty i odpowiedzi banku, a w razie sporu złóż reklamację. Nie ma jednej reguły „72 godziny bez dostępu i bez prawa do pytań”. Rodzaj ograniczenia decyduje o obowiązkach informacyjnych, sposobie odzyskania dostępu i terminach. Dopiero jego ustalenie pozwala ocenić, czy potrzebna jest zwykła weryfikacja, uzupełnienie danych, reklamacja czy zaskarżenie decyzji właściwego organu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.