Wystawiasz to przed drzwi na klatce schodowej? Rzeczy mogą zniknąć i to może nie być wcale kradzież
Szafka na buty, wózek dziecięcy czy rower pozostawiony na korytarzu może stać się powodem interwencji administracji. Spółdzielnie publikują ostrzeżenia i zapowiadają usuwanie przedmiotów, a od początku 2026 roku za określone naruszenia przeciwpożarowe grożą znacznie wyższe kary. Samo zniknięcie rzeczy z klatki nie przesądza jeszcze o kradzieży. Znaczenie ma to, kto ją zabrał, w jakim celu i gdzie można ją odzyskać. Przepisy wymagające udrożnienia przejścia nie dają jednak zarządcy ogólnego pozwolenia na wyrzucanie cudzej własności na śmietnik.
Administracje zapowiadają usuwanie rzeczy. Ostrzeżenia dotyczą także wózków i butów
Takie komunikaty rzeczywiście pojawiają się na stronach spółdzielni. Spółdzielnie na klatkach i stronach internetowych informują, że przedmioty pozostawiane w częściach wspólnych będą usuwane, a ich właściciele mogą zostać obciążeni kosztami. Wymieniła rowery, wózki dziecięce, obuwie i szafki na buty, meble oraz kartony. Ostrzeżenie obejmowało klatki schodowe, półpiętra, korytarze i przejścia w piwnicach. Nie chodzi więc wyłącznie o stare szafy wystawione przy okazji remontu, ale również o przedmioty używane przez mieszkańców każdego dnia.
Problem pozostaje aktualny również jesienią. W opublikowanej 14 października 2026 roku relacji Urzędu Miasta Krakowa ze spotkania spółdzielców i zarządców wymieniono pozostawianie rzeczy na klatkach oraz zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych. W rozmowie uczestniczył zastępca komendanta miejskiego PSP. Zarządcy zgłaszali pytania dotyczące egzekwowania obowiązków, na które strażacy mieli odpowiedzieć pisemnie. To pokazuje, że uprzątnięcie korytarza jest również problemem organizacyjnym i prawnym — sama kartka na tablicy ogłoszeń nie rozstrzyga wszystkich sporów z mieszkańcami.
Wystarczy szerokie przejście? Przy materiałach palnych to za mało
Kluczowy przepis zawiera § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zabrania składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz ustawiania przedmiotów zmniejszających ich szerokość lub wysokość poniżej wymaganych wartości. To dwie odrębne sytuacje. Jak wyjaśnia „Przegląd Pożarniczy”, wydawany przez Komendanta Głównego PSP, zakaz składowania materiałów palnych obowiązuje niezależnie od tego, czy pozostawiono wystarczająco szerokie przejście. Argument, że sąsiad nadal może przejść obok szafki, nie rozwiązuje więc sprawy.
Komenda Główna PSP zwraca uwagę również na rowery. Choć znaczna część konstrukcji jest metalowa, jednoślad ma elementy palne i może utrudniać ewakuację oraz działania ratownicze. Podobny problem dotyczy wózków z tkaninami i tworzywami czy mebli z płyt drewnopochodnych. W zadymieniu znaczenie ma ponadto przeszkoda, którą trudno zauważyć, ominąć albo szybko przesunąć. To, co podczas zwykłego powrotu do domu wydaje się drobną niedogodnością, może utrudnić wyjście lub przeniesienie poszkodowanego.
|Przedmiot przed drzwiami
|Dlaczego może powodować problem
|Szafka na buty, regał, stara komoda
|Materiały palne, dodatkowe obciążenie pożarowe i możliwe zwężenie przejścia
|Wózek dziecięcy
|Palne elementy, zajęcie drogi ewakuacyjnej, możliwość utrudnienia działań ratowniczych
|Rower lub hulajnoga
|Przeszkoda w komunikacji; rower ma również elementy palne
|Kartony, opakowania, worki z ubraniami
|Składowanie materiałów palnych na drodze służącej ewakuacji
|Ciężki przedmiot niepalny, np. donica
|Może ograniczać wymagane wymiary przejścia lub dostęp do wyposażenia przeciwpożarowego
Sąd potwierdził obowiązek zarządcy. To nie był wyrok o wyrzucaniu rzeczy
W sporach o porządek na korytarzach powraca prawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 14 września 2018 roku, sygn. II SA/Gl 435/18. Straż pożarna nakazała spółdzielni usunięcie materiałów palnych i przeszkód z ciągów komunikacyjnych. Spółdzielnia argumentowała między innymi, że rzeczy należą do mieszkańców. Sąd oddalił jej skargę i potwierdził odpowiedzialność zarządcy za wykonanie obowiązków przeciwpożarowych w częściach wspólnych. Cudza własność nie zwalniała więc administracji z konieczności doprowadzenia budynku do wymaganego stanu.
Orzeczenie dotyczyło jednak obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa, a nie prawa do zniszczenia roweru lub szafki. W uzasadnieniu sąd zaznaczył, że wzajemne relacje zarządcy z właścicielami lokali pozostają poza kompetencjami organów rozstrzygających tę sprawę. Wskazał też na egzekwowanie obowiązków wynikających ze statutu i regulaminu porządku domowego. Dlatego samo powołanie się na ten wyrok nie rozstrzyga legalności każdego sposobu wyniesienia rzeczy. Usunięcie przeszkody z korytarza i definitywne pozbawienie mieszkańca jego własności to różne działania.
48 godzin na kartce nie oznacza, że rzecz staje się niczyja
Jeśli administracja wyznaczy termin na zabranie przedmiotów, warto zareagować przed jego upływem. Sam termin nie powoduje jednak przepadku własności. Zgodnie z art. 180 Kodeksu cywilnego wyzbycie się własności rzeczy ruchomej wymaga porzucenia jej właśnie w takim zamiarze. Używany wózek pozostawiony przy mieszkaniu nie staje się odpadem wyłącznie dlatego, że minęły wskazane w ogłoszeniu dwa dni. Tak samo nie można automatycznie uznać za porzucony roweru, którego właściciel nie odpowiedział na wezwanie.
Przeniesienie do przechowania nie musi być kradzieżą. Zniszczenie to osobna sprawa
Kradzież wiąże się z zabraniem cudzej rzeczy w celu jej przywłaszczenia. Dlatego nie każde wyniesienie przedmiotu z korytarza oznacza takie przestępstwo. Jeżeli rzecz została zabezpieczona, a administracja wskazuje miejsce i sposób odbioru, jest to inna sytuacja niż zabranie jej dla siebie lub sprzedaż bez uprawnienia. Nie przesądza to jeszcze, że wszystkie czynności wykonano prawidłowo. Pozwala jednak zrozumieć, dlaczego sam brak roweru przed drzwiami nie wystarcza do jednoznacznego zakwalifikowania zdarzenia.
Inaczej trzeba ocenić celowe uszkodzenie, zniszczenie albo przywłaszczenie mienia. Powołanie się na przepisy przeciwpożarowe nie zapewnia automatycznej ochrony przed odpowiedzialnością. W zależności od okoliczności może chodzić o odpowiedzialność cywilną, przestępstwo lub wykroczenie przeciwko mieniu. Także pora działania nie rozstrzyga sprawy: czynności wykonane w nocy nie stają się przez to ani legalne, ani bezprawne. Najważniejsze pozostają przyczyna usunięcia, sposób postępowania z rzeczą i możliwość jej odzyskania.
Od 2026 roku mandat może sięgnąć 5000 zł. W sądzie nawet 30 tys. zł
Osobną konsekwencją jest odpowiedzialność za naruszenie zasad przeciwpożarowych. Od 2 stycznia 2026 roku obowiązują podwyższone limity kar dotyczące między innymi wykroczeń z art. 82 Kodeksu wykroczeń. Przepis obejmuje składowanie materiałów palnych na drogach służących ewakuacji oraz ustawianie przedmiotów zmniejszających wymagane wymiary tych dróg. W postępowaniu mandatowym można nałożyć do 5000 zł grzywny, a sąd może wymierzyć grzywnę do 30 000 zł. Są to maksymalne kwoty przewidziane prawem, a nie obowiązkowy rachunek za każdy przedmiot zauważony na klatce.
|Konsekwencja
|Kwota lub zasada
|Kto o niej rozstrzyga
|Mandat za wskazane wykroczenie przeciwpożarowe
|Do 5000 zł
|Uprawniony funkcjonariusz
|Mandat przy ustawowym zbiegu wykroczeń
|Do 6000 zł w przypadku wskazanym w art. 96 § 1ad Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
|Uprawniony funkcjonariusz
|Grzywna za wykroczenie z art. 82 objęte podwyższonym limitem
|Do 30 000 zł
|Sąd
|Żądanie zwrotu kosztów usunięcia rzeczy
|Wymaga wykazania podstawy i wysokości roszczenia; nie jest mandatem
|Zarządca może dochodzić należności, a spór może rozstrzygnąć sąd
Rachunek od administracji i mandat to dwie różne rzeczy
W komunikatach spółdzielni pojawia się zapowiedź obciążenia właściciela kosztami usunięcia przedmiotów. Takie żądanie wymaga wykazania podstawy i wysokości należności. Mieszkaniec może poprosić o dokumentację czynności, zakres usługi i rozliczenie. Administracja nie staje się organem wystawiającym mandaty tylko dlatego, że zarządza budynkiem. Spór o koszty transportu lub przechowania podlega odrębnej ocenie.
Już w komunikacie z 27 marca 2023 roku SM „Chrobry” w Łodzi opisywała kolejność działań: pracownicy sprawdzają korytarze, proszą właścicieli o uprzątnięcie rzeczy, a po bezskutecznych wezwaniach zapowiadają ich usunięcie przez służby spółdzielni. Taka zapowiedź daje mieszkańcom możliwość samodzielnego rozwiązania problemu. Dla obu stron przydatne są zdjęcia, opis przedmiotu, informacja o miejscu przechowania i warunkach odbioru. Dokumentacja pomaga ustalić, co rzeczywiście usunięto i w jakim stanie.
Gdy rower albo wózek już zniknął, najpierw ustal, gdzie trafił
Warto od razu skontaktować się z administracją i zapytać, czy zlecała usunięcie przedmiotów z danego piętra. Przygotuj opis rzeczy, zdjęcie i ewentualny numer ramy roweru, aby łatwo było ją zidentyfikować. Poproś o informację o miejscu przechowania oraz terminie odbioru. Jeżeli rzecz została zniszczona albo nie ma jej wśród zabezpieczonego mienia, zachowaj korespondencję i dokumenty potwierdzające jej wartość. Gdy okoliczności wskazują na bezprawne zabranie lub zniszczenie, można zawiadomić policję.
Nieprawidłowe miejsce przechowywania rzeczy nie wyłącza odpowiedzialności osoby, która wyrządziła szkodę z własnej winy. Jednocześnie odzyskanie przedmiotu nie daje prawa do ponownego ustawienia go na drodze ewakuacyjnej. Warto uzgodnić z administracją dostęp do wyznaczonej wózkowni, rowerowni lub innego odpowiedniego pomieszczenia. Przeniesienie szafki na sąsiednie półpiętro czy kartonów do korytarza piwnicznego może jedynie przenieść naruszenie w inne miejsce. Dla mieszkańca najkorzystniejsze jest odzyskanie rzeczy i znalezienie dla niej miejsca zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.