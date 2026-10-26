Skandal pod siedzibą RPO. Polskie godła wyrzucone do śmieci? Policja i prokuratura w akcji
Internet zalała fala oburzenia po publikacji zdjęć przedstawiających polskie symbole państwowe rzucone pośród desek, folii i gruzu w kontenerze budowlanym. Do gorszącego incydentu miało dojść bezpośrednio przed gmach urzędu, który stoi na straży praworządności. Na miejscu natychmiast zjawiły się kordony policji, a sprawcy grozi nawet rok więzienia. Zobacz, co ustalili śledczy i jak tłumaczy się instytucja!
Oprawione Orły Białe pośród gruzu i kartonów. Zdjęcia wstrząsnęły siecią
W miniony weekend polską opinię publiczną zbulwersowały fotografie opublikowane w mediach społecznościowych, a następnie udostępnione przez parlamentarzystów. Przedstawiały one trzy oprawione w ramki godła Rzeczypospolitej Polskiej porzucone w wielkim kontenerze na odpady poremontowe. Pojemnik ze śmieciami, deski, folie i pudła ustawiony był na chodniku bezpośrednio przed budynkiem przy Alei „Solidarności” 77 w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Kadr z wyrzuconymi wizerunkami Orła Białego wywołał natychmiastową reakcję polityków oraz internautów, którzy wskazywali na skrajny brak szacunku dla państwowej symboliki. Sprawą błyskawicznie zajęły się służby państwowe.
Śródmiejska policja zabezpiecza ślady. Co grozi za znieważenie symboli?
Zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do komendy w sobotnie popołudnie. Funkcjonariusze podjęli interwencję wokół godziny 17:00, zabezpieczając teren i przesłuchując pierwszych świadków.
– Gdy tylko uzyskaliśmy informację o takim zdarzeniu, podjęliśmy czynności. Pojechaliśmy na miejsce, przesłuchaliśmy między innymi pracownika ochrony, wykonaliśmy szereg czynności weryfikacyjnych, które jeszcze trwają – poinformował aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Śledczy z wydziału dochodzeniowo-śledczego badają autentyczność fotografii oraz ustalają, kto fizycznie pozbył się ramek z godłami. Zgodnie z artykułem 137 Kodeksu karnego, za publiczne znieważenie, niszczenie lub uszkodzenie godła, sztandaru czy znaku państwowego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Biuro RPO weryfikuje doniesienia. Jak prawidłowo utylizować godło?
W poniedziałkowy poranek kontener widoczny na weekendowych zdjęciach został już usunięty z chodnika – przy ścianie budynku znajdował się jedynie inny, częściowo zapełniony pojemnik. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało oficjalne oświadczenie w tej sprawie.
„Podchodzimy do sprawy tych doniesień poważnie i na prośbę Pani Rzecznik bardzo starannie sprawdzamy, czy są one prawdziwe” – przekazała Monika Okrasa, dyrektorka Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej w Biurze RPO. Eksperci przypominają, że oficjalny wytycznik Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz MON pt. „Duma i szacunek” precyzyjnie określa zasady wycofywania zużytych symboli: zniszczone godło, które nie posiada wartości historycznej, należy zniszczyć z należytą godnością – zamalowując wizerunek orła lub rozcinając go przed utylizacją, tak by nie trafiało w całości do odpadów komunalnych.
Mieszkańcy Śródmieścia, Woli i Mokotowa oburzeni skandalem pod urzędem
Incydent przy Alei „Solidarności” zbiegł się z granicą stołecznych dzielnic, wywołując powszechne zniesmaczenie wśród warszawiaków.
Dla mieszkańców stołecznego Śródmieścia oraz sąsiadującej z miejscem zdarzenia Woli widok orłów w koronie rzuconych na stertę odpadów budowlanych przed gmach państwowego urzędu był wyjątkowo wstrząsający. Wielu przechodniów zatrzymywało się przy ogrodzeniu, nie kryjąc oburzenia. Równie mocne głosy krytyki płyną z Mokotowa, gdzie mieści się wiele agend rządowych i wydziałów prawnych – prawnicy i urzędnicy mieszkający na Mokotowie podkreślają, że instytucja standing na straży praw obywatelskich powinna świecić przykładem w przestrzeganiu etykiety państwowej. W realiach dzielnic takich jak Śródmieście, Wola i Mokotów sprawa stała się tematem numer jeden.
Najważniejsze fakty o sprawie wyrzuconych godeł przed Biurem RPO
Zobacz zestawienie kluczowych informacji dotyczących incydentu w Warszawie:
- Godła w kontenerze ze śmieciami – trzy oprawione wizerunki Orła Białego sfilmowano w odpadach przed Biurem RPO.
- Interwencja policji ze Śródmieścia – funkcjonariusze przesłuchali ochronę i weryfikują autentyczność zdjęć.
- Do roku więzienia – taka kara grozi na mocy art. 137 K.k. za publiczne znieważenie symboli państwowych.
- Oświadczenie Biura RPO – służby prasowe Rzecznika deklarują drobiazgowe wyjaśnienie sprawy.
- Zasady BBN i MON – stare godło należy godnie zniszczyć poprzez przecięcie lub zamalowanie wizerunku.
- Oburzenie na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – mieszkańcy i prawnicy domagają się wyciągnięcia konsekwencji.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.