Wielka Brytania ogłasza stan gotowości. Rząd apeluje o zapasy na 3 dni. „Mamy 1000 dni na przygotowanie do wojny”

26 października 2026 22:11 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat | Brak komentarzy

Brytyjskie władze wydały oficjalne zalecenia, wzywając obywateli do natychmiastowego przygotowania domowych zestawów przetrwania. Wobec narastających zagrożeń – od zmasowanych cyberataków po wizję europejskiego konfliktu rząd premiera Andy’ego Burnhama ostrzega, że paraliż sklepów i bankomatów może nastąpić bez ostrzeżenia. Zobacz, co bezwzględnie musi znaleźć się w każdym domu i ile czasu zostało na przygotowania!

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ulica w wielkiej brytanii
Fot. Pixabay

Kampania „Be Ready”: 3 dni bez sklepów, bankomatów i prądu

Kancelaria premiera Wielkiej Brytanii Andy’ego Burnhama zainaugurowała oficjalną ogólnokrajową kampanię społeczną pod hasłem „Be Ready” („Bądź gotów”). Brytyjskie władze apelują do wszystkich obywateli o wygospodarowanie w domach miejsca na awaryjne zapasy, które pozwolą każdej rodzinie przetrwać co najmniej trzy dni w warunkach całkowitej izolacji – bez dostępu do otwartych sklepów, prądu czy cyfrowych systemów płatności.

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Premier Burnham podkreślił w wystąpieniu dla lokalnych mediów, że wezwanie nie ma na celu wywoływania paniki, lecz stanowi odpowiedź na brutalną rzeczywistość geopolityczną i klimatyczną. – Nieoczekiwane wydarzenia wydają się zdarzać coraz częściej. Chodzi po prostu o rozsądne przygotowanie się i zadbanie o to, by mieć w domu zapas na wypadek trudnej sytuacji – tłumaczył szef brytyjskiego rządu. Urzędnicy zalecają, by towary dokupować stopniowo przy okazji codziennych zakupów i przeglądać domową spiżarnię co sześć miesięcy.

Skalę zagrożenia pokazują niedawne wydarzenia: zaledwie w miniony weekend dwa potężne sztormy przechodzące przez północną Europę pozbawiły energii elektrycznej ponad 400 tysięcy brytyjskich gospodarstw domowych, paraliżując na wiele godzin lokalne społeczności.

Co musi znaleźć się w awaryjnej spiżarni? Oficjalna lista rządowa

Zgodnie z wytycznymi brytyjskiego rządu, domowy zestaw przetrwania na 72 godziny powinien opierać się na podstawowych środkach niezbędnych do egzystencji. Na liście priorytetów znalazły się:

  • Woda pitna – co najmniej 9 litrów wody butelkowanej na osobę (ok. 2,4 galona) z przeznaczeniem do picia i podstawowej higieny,
  • Trzydniowy zapas żywności – produkty o długim terminie przydatności do spożycia niewymagające obróbki cieplnej (konserwy mięsne i rybne, suszone owoce, orzechy),
  • Źródła światła i łączności – latarki z zapasowymi bateriami, naładowany powerbank oraz tradycyjne radio na falach FM do odbioru komunikatów rządowych przy braku internetu,
  • Finanse i dokumentacja – gotówka w gotowych nominałach, zapasowe karty płatnicze, papierowe kopie dokumentów tożsamości oraz wykaz przyjmowanych leków,
  • Medycyna i higiena – apteczka pierwszej pomocy, żele antybakteryjne, chusteczki nawilżane oraz zapas przyjmowanych na stałe leków,
  • Ciepło i osłona – śpiwory, grube koce i ciepłe ubrania na przypadek awarii sieci ciepłowniczych,
  • Środki dla dzieci i zwierząt – gotowa mieszanka mleczna dla niemowląt, pieluchy oraz karma i woda dla zwierząt domowych.

Cyberatak na 70% internetu i zegar wojenny: „Mamy 1000 dni”

Przyczyną uruchomienia programu „Be Ready” są nie tylko gwałtowne zjawiska atmosferyczne, ale przede wszystkim gwałtownie rosnące zagrożenie ze strony obcych państw oraz grup przestępczych. W ubiegłym tygodniu agencje rządowe oraz kluczowe korporacje na całym świecie musiały tymczasowo wyłączyć swoje serwisy internetowe z powodu krytycznej luki w zabezpieczeniach oprogramowania open-source, które napędza blisko 70 proc. światowego internetu.

Wielka Brytania otwarcie przygotowuje się również na ewentualność wybuchu pełnoskalowego konfliktu zbrojnego w Europie. Brytyjski minister obrony Wes Streeting w poruszającym wywiadzie dla dziennika „The Telegraph” oświadczył, że Londyn musi intensywnie budować potencjał odstraszania.

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Determinacja naszych przeciwników, by nam zaszkodzić, nie jest niczym nowym. Tym, co się zmieniło, jest ich potencjał. Do 2030 roku ich siły zbrojne i gospodarka wojenna mogą umożliwić im przejście do ofensywy – ostrzegł Streeting, dodając, że Wielka Brytania ma dokładnie 1000 dni na przygotowanie się do ewentualnej wojny.

Najważniejsze fakty o brytyjskiej akcji „Be Ready”

Zobacz podsumowanie kluczowych informacji dotyczących programu rządowego w Wielkiej Brytanii:

  • Zapas na 72 godziny – cel rządowej kampanii premiera Andy’ego Burnhama dla każdego gospodarstwa domowego.
  • 9 litrów wody i radio FM – kluczowe elementy domowego zestawu przetrwania na przypadek paraliżu sieci.
  • 400 tys. domów bez prądu – bilans zniszczeń po ostatnich sztormach pokazuje realność zagrożeń.
  • Luka w 70% internetu – światowy cyberatak zmusił agencje państwowe do wyłączenia serwisów.
  • Ostrzeżenie przed wojną do 2030 r. – minister obrony Wes Streeting daje 1000 dni na przygotowanie państwa do konfliktu.

 

Źródło: businessinsider

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