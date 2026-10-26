Wielka Brytania ogłasza stan gotowości. Rząd apeluje o zapasy na 3 dni. „Mamy 1000 dni na przygotowanie do wojny”
Brytyjskie władze wydały oficjalne zalecenia, wzywając obywateli do natychmiastowego przygotowania domowych zestawów przetrwania. Wobec narastających zagrożeń – od zmasowanych cyberataków po wizję europejskiego konfliktu rząd premiera Andy’ego Burnhama ostrzega, że paraliż sklepów i bankomatów może nastąpić bez ostrzeżenia. Zobacz, co bezwzględnie musi znaleźć się w każdym domu i ile czasu zostało na przygotowania!
Kampania „Be Ready”: 3 dni bez sklepów, bankomatów i prądu
Kancelaria premiera Wielkiej Brytanii Andy’ego Burnhama zainaugurowała oficjalną ogólnokrajową kampanię społeczną pod hasłem „Be Ready” („Bądź gotów”). Brytyjskie władze apelują do wszystkich obywateli o wygospodarowanie w domach miejsca na awaryjne zapasy, które pozwolą każdej rodzinie przetrwać co najmniej trzy dni w warunkach całkowitej izolacji – bez dostępu do otwartych sklepów, prądu czy cyfrowych systemów płatności.
Premier Burnham podkreślił w wystąpieniu dla lokalnych mediów, że wezwanie nie ma na celu wywoływania paniki, lecz stanowi odpowiedź na brutalną rzeczywistość geopolityczną i klimatyczną. – Nieoczekiwane wydarzenia wydają się zdarzać coraz częściej. Chodzi po prostu o rozsądne przygotowanie się i zadbanie o to, by mieć w domu zapas na wypadek trudnej sytuacji – tłumaczył szef brytyjskiego rządu. Urzędnicy zalecają, by towary dokupować stopniowo przy okazji codziennych zakupów i przeglądać domową spiżarnię co sześć miesięcy.
Skalę zagrożenia pokazują niedawne wydarzenia: zaledwie w miniony weekend dwa potężne sztormy przechodzące przez północną Europę pozbawiły energii elektrycznej ponad 400 tysięcy brytyjskich gospodarstw domowych, paraliżując na wiele godzin lokalne społeczności.
Co musi znaleźć się w awaryjnej spiżarni? Oficjalna lista rządowa
Zgodnie z wytycznymi brytyjskiego rządu, domowy zestaw przetrwania na 72 godziny powinien opierać się na podstawowych środkach niezbędnych do egzystencji. Na liście priorytetów znalazły się:
- Woda pitna – co najmniej 9 litrów wody butelkowanej na osobę (ok. 2,4 galona) z przeznaczeniem do picia i podstawowej higieny,
- Trzydniowy zapas żywności – produkty o długim terminie przydatności do spożycia niewymagające obróbki cieplnej (konserwy mięsne i rybne, suszone owoce, orzechy),
- Źródła światła i łączności – latarki z zapasowymi bateriami, naładowany powerbank oraz tradycyjne radio na falach FM do odbioru komunikatów rządowych przy braku internetu,
- Finanse i dokumentacja – gotówka w gotowych nominałach, zapasowe karty płatnicze, papierowe kopie dokumentów tożsamości oraz wykaz przyjmowanych leków,
- Medycyna i higiena – apteczka pierwszej pomocy, żele antybakteryjne, chusteczki nawilżane oraz zapas przyjmowanych na stałe leków,
- Ciepło i osłona – śpiwory, grube koce i ciepłe ubrania na przypadek awarii sieci ciepłowniczych,
- Środki dla dzieci i zwierząt – gotowa mieszanka mleczna dla niemowląt, pieluchy oraz karma i woda dla zwierząt domowych.
Cyberatak na 70% internetu i zegar wojenny: „Mamy 1000 dni”
Przyczyną uruchomienia programu „Be Ready” są nie tylko gwałtowne zjawiska atmosferyczne, ale przede wszystkim gwałtownie rosnące zagrożenie ze strony obcych państw oraz grup przestępczych. W ubiegłym tygodniu agencje rządowe oraz kluczowe korporacje na całym świecie musiały tymczasowo wyłączyć swoje serwisy internetowe z powodu krytycznej luki w zabezpieczeniach oprogramowania open-source, które napędza blisko 70 proc. światowego internetu.
Wielka Brytania otwarcie przygotowuje się również na ewentualność wybuchu pełnoskalowego konfliktu zbrojnego w Europie. Brytyjski minister obrony Wes Streeting w poruszającym wywiadzie dla dziennika „The Telegraph” oświadczył, że Londyn musi intensywnie budować potencjał odstraszania.
– Determinacja naszych przeciwników, by nam zaszkodzić, nie jest niczym nowym. Tym, co się zmieniło, jest ich potencjał. Do 2030 roku ich siły zbrojne i gospodarka wojenna mogą umożliwić im przejście do ofensywy – ostrzegł Streeting, dodając, że Wielka Brytania ma dokładnie 1000 dni na przygotowanie się do ewentualnej wojny.
Najważniejsze fakty o brytyjskiej akcji „Be Ready”
Zobacz podsumowanie kluczowych informacji dotyczących programu rządowego w Wielkiej Brytanii:
- Zapas na 72 godziny – cel rządowej kampanii premiera Andy’ego Burnhama dla każdego gospodarstwa domowego.
- 9 litrów wody i radio FM – kluczowe elementy domowego zestawu przetrwania na przypadek paraliżu sieci.
- 400 tys. domów bez prądu – bilans zniszczeń po ostatnich sztormach pokazuje realność zagrożeń.
- Luka w 70% internetu – światowy cyberatak zmusił agencje państwowe do wyłączenia serwisów.
- Ostrzeżenie przed wojną do 2030 r. – minister obrony Wes Streeting daje 1000 dni na przygotowanie państwa do konfliktu.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.