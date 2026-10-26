Przygotowują się na czarny scenariusz. Ten kraj ćwiczy życie bez telefonów i internetu, a rząd ostrzega przed sabotażem

26 października 2026 20:43 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Jedno z najbardziej zcyfryzowanych państw świata rozpoczęło bezprecedensowe manewry, które mają przygotować społeczeństwo na całkowite odcięcie od cyfrowej infrastruktury. Zamiast smartfonów, bankowości elektronicznej i nawigacji, papierowe mapy, zapasy wody i z góry ustalone punkty zbiórek. Rząd w Oslo wprost ostrzega, że paraliż sieci może być efektem wrogiego sabotażu lub działań wojennych. Zobacz, co musi znaleźć się w każdym domu, by przetrwać pełen tydzień bez łączności!

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Fot. Obraz wygenerowany przez DALL·E 3.

Paraliż cyfrowego giganta. Norwegia trenuje przetrwanie w cieniu zagrożenia

W poniedziałek, 26 października 2026 roku, w całej Norwegii wystartowały ogólnokrajowe ćwiczenia w ramach corocznego Tygodnia Przygotowania na Sytuacje Kryzysowe (Egenberedskapsuka). W przedsięwzięcie na masową skalę zaangażowały się władze państwowe, samorządy, służby ratunkowe, obrona cywilna oraz organizacje pozarządowe. Tym razem uwaga ekspertów i obywateli została w całości skoncentrowana na jednym z najgroźniejszych scenariuszy współczesnego świata: długotrwałej, powszechnej awarii sieci komórkowych oraz internetu.

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Władze w Oslo nie kryją powagi sytuacji. W oficjalnych komunikatach rząd podkreśla, że nagła utrata łączności cyfrowej nie jest jedynie hipotetyczną awarią techniczną, ale realnym zagrożeniem wynikającym z potencjalnych aktów dywersji, hybrydowego sabotażu infrastruktury podwodnej i telekomunikacyjnej lub bezpośrednich działań wojennych w rejonie Północy.

– Norwegia należy do najbardziej zinformatyzowanych społeczeństw świata, a długotrwała awaria łączności może poważnie utrudnić codzienne życie. Wszyscy mają być przygotowani na dłuższe okresy bez sieci komórkowej i internetu – oświadczyła w specjalnym komunikacie norweska minister sprawiedliwości i gotowości kryzysowej Astri Aas-Hansen.

Tylko 30 proc. obywateli wie, co robić. Ukraińskie „Punkty Niezłomności” wzorem dla Północy

Skala wyzwania jest ogromna, co potwierdzają porażające wyniki badań przeprowadzonego przez norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości Kryzysowej (DSB). Zaledwie trzech na dziesięciu mieszkańców Norwegii zna fizyczne miejsce, do którego należy się udać po wiarygodne informacje i pomoc w sytuacji całkowitego zaniku sygnału telefonicznego i internetowego.

Aby zasypać tę niebezpieczną lukę, rząd w Oslo nakazał gminom wyznaczenie stałych, analogowych punktów informacyjno-pomocowych. Inspiracją dla norweskich rozwiązań stały się doświadczenia zza naszej wschodniej granicy – norweskie władze wprost odwołują się do ukraińskich „Punktów Niezłomności”. Wyznaczone obiekty mają w warunkach kryzysowych zapewniać mieszkańcom nie tylko dostęp do komunikatów państwowych, ale także bezpieczne ogrzewanie, możliwość naładowania akumulatorów ze stabilnych źródeł prądu oraz pierwszą pomoc medyczną i psychologiczną.

20 litrów wody na osobę i tydzień bez prądu. Nowe wytyczne dla gospodarstw

W ramach tegorocznej kampanii norweskie służby zaostrzyły zalecenia dotyczące indywidualnego przygotowania obywateli. Domy i mieszkania nie mają być już buforem na 3 dni, lecz stanowić samowystarczalną twierdzę na pełny tydzień (7 dni). Do podstawowego kanonu domowego wyposażenia ratunkowego zaliczono:

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  • Minimum 20 litrów wody pitnej na osobę – zapas pozwalający na przetrwanie i higienę przez 7 dni,
  • Niezależne źródło ogrzewania – piece na drewno, ogrzewacze gazowe lub naftowe działające bez prądu,
  • Zapasy żywności długoterminowej – konserwy, żywność liofilizowana i kuchenki turystyczne,
  • Radio na korbkę lub baterie – jedyny kanał odbioru komunikatów obrony cywilnej przy braku internetu,
  • Gotówkę w małych nominałach – awaria sieci oznacza natychmiastowy paraliż kart i płatności mobilnych.

Ponadto mieszkańcy są zachęcani do wcześniejszego spisania na papierze kluczowych numerów telefonów, ustalenia z rodziną i sąsiadami stałych fizycznych miejsc zbiórek oraz zasad wzajemnej opieki. Władze zaznaczają: im bardziej samowystarczalni będą zdrowi obywatele, tym więcej sił i środków służby ratunkowe będą mogły skierować do osób niepełnosprawnych, chorych i seniorów.

Lekcja ze Skandynawii dla stolicy Polski: jak na cyfrowy blackout przygotowuje się Warszawa?

Wnioski płynące z norweskich ćwiczeń rezonują również w Polsce, gdzie poziom cyfryzacji usług publicznych i bankowości należy do ścisłej czołówki europejskiej.

W Warszawie eksperci ds. bezpieczeństwa oraz miejskie biura zarządzania kryzysowego zlokalizowane w Śródmieściu z rosnącą uwagą analizują skandynawskie procedury. W gęsto zabudowanym Mokotowie czy w biznesowym sercu stolicy na Woli, gdzie codzienne funkcjonowanie tysięcy biur i osiedli opiera się na stabilnych łączach światłowodowych i stacjach bazowych 5G, ewentualna awaria telekomunikacyjna wywołałaby natychmiastowy paraliż. Dla mieszkańców Śródmieścia, Woli i Mokotowa norweski Tydzień Przygotowania jest wyraźnym sygnałem: posiadanie zapasu gotówki, domowej apteczki, radia tranzystorowego oraz awaryjnego kanistra z wodą to nie panika, lecz elementarz odpowiedzialnego obywatela w niepewnych czasach.

Najważniejsze fakty o ćwiczeniach kryzysowych w Norwegii

Zobacz podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących norweskich manewrów obronnych:

  • Tydzień bez internetu i telefonów – główny motyw ogólnokrajowych ćwiczeń kryzysowych w Norwegii.
  • Zagrożenie sabotażem i wojną – rząd wprost wskazuje na ryzyko celowego zniszczenia infrastruktury.
  • Tylko 30% przygotowanych – zaledwie 3 na 10 Norwegów wie, gdzie szukać informacji przy braku sieci.
  • Punkty Niezłomności – gminy tworzą fizyczne punkty informacyjne i grzewcze na wzór rozwiązań z Ukrainy.
  • 7 dni samodzielnego przetrwania – nowe zalecenie normujące zapas 20 litrów wody na osobę i ogrzewania bez prądu.
  • Wskazówka dla Śródmieścia, Woli i Mokotowa – warszawskie samorządy analizują skandynawskie procedury analogowej obrony cywilnej.

 

Źródło: PAP

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