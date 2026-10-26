Od poniedziałku Kaufland rusza z wielkimi obniżkami. Mięso za 4,99 zł, warzywa nawet o połowę taniej
Kaufland przygotował nową akcję promocyjną „Mocny Start”, która rozpoczęła się w poniedziałek, 26 października. Klienci mogą kupić wybrane produkty spożywcze znacznie taniej, a obniżki na niektóre artykuły sięgają nawet 50 procent. Wśród najciekawszych ofert znalazły się ćwiartki kurczaka, owoce, warzywa i nabiał. Na zakupy w ramach specjalnej akcji zostały jednak tylko trzy dni.
Kaufland wystartował z promocjami od poniedziałku. Nowa gazetka już obowiązuje
Poniedziałek, 26 października, przyniósł nową ofertę w sklepach Kaufland. Sieć uruchomiła akcję „Mocny Start”, która potrwa do środy, 28 października.
W gazetce znalazły się produkty wykorzystywane w codziennej kuchni, w tym mięso, świeże warzywa, owoce oraz nabiał.
Szczególną uwagę zwracają obniżki cen ćwiartek kurczaka, marchwi, śliwek i pomarańczy.
Warto sprawdzić ofertę przed zakupami, ponieważ część produktów została przeceniona niemal o połowę.
Ćwiartki kurczaka za 4,99 zł za kilogram. Mocna promocja na mięso
Jedną z najciekawszych ofert w nowej gazetce Kauflandu są ćwiartki kurczaka.
Cena promocyjna wynosi 4,99 zł za kilogram, podczas gdy cena przed obniżką wynosiła 8,90 zł.
Oznacza to rabat na poziomie około 44 procent.
To propozycja dla osób przygotowujących pieczonego kurczaka, rosół lub obiady dla całej rodziny.
Przy zakupie trzech kilogramów mięsa koszt wyniesie 14,97 zł.
Warto jednak pamiętać, że oferta dotyczy konkretnego rodzaju mięsa, a nie wszystkich produktów drobiowych dostępnych w sklepie.
Marchew za 1,99 zł, cebula też mocno przeceniona
W nowej gazetce znalazły się również warzywa, które regularnie pojawiają się na polskich stołach.
Marchew została przeceniona z 3,99 zł do 1,99 zł za kilogram.
To obniżka wynosząca około 50 procent.
W tej samej cenie, 1,99 zł za kilogram, dostępna jest również cebula żółta, wcześniej kosztująca 3,49 zł.
To produkty przydatne do przygotowania zup, sosów, gulaszów i pieczonych warzyw.
Dla osób planujących gotowanie na kilka dni może to być okazja do uzupełnienia zapasów.
Śliwki za 4,99 zł, pomarańcze za 3,99 zł. Owoce też tanieją
Promocje objęły również świeże owoce.
Śliwki kosztują 4,99 zł za kilogram, zamiast wcześniejszych 9,99 zł.
To obniżka o około połowę.
Z kolei pomarańcze można kupić za 3,99 zł za kilogram, wobec wcześniejszej ceny 6,99 zł.
W gazetce znalazły się także maliny w opakowaniu 200 g, przecenione z 13,99 zł do 7,99 zł.
To rabat wynoszący około 43 procent.
Owoce mogą zainteresować osoby przygotowujące domowe desery, koktajle lub wypieki.
Jajka, śmietana i brokuły. Kolejne produkty w niższych cenach
Oferta „Mocny Start” obejmuje także inne artykuły spożywcze.
Wśród nich znalazły się jajka z chowu na wolnym wybiegu, których opakowanie zawierające 10 sztuk kosztuje 8,99 zł.
Promocją objęto również śmietanę Piątnica w opakowaniu 400 g. Cena wynosi 3,49 zł.
Brokuły w opakowaniu 500 g zostały przecenione z 5,99 zł do 3,99 zł.
Na uwagę zasługują także boczniaki marki K-Stąd Takie Dobre. Opakowanie 250 g kosztuje 4,99 zł zamiast 6,99 zł.
Ziemniaki za 95 groszy. Kaufland ma również inne hity tygodnia
Oprócz specjalnej gazetki „Mocny Start” Kaufland prezentuje na swojej oficjalnej stronie aktualne hity tygodnia.
Wśród nich znajdują się ziemniaki jadalne sprzedawane luzem za 0,95 zł za kilogram, zamiast 1,99 zł.
To obniżka o 52 procent.
Promocją objęto także polskie jabłka Szampion w cenie 2,99 zł za kilogram oraz pomidory sprzedawane luzem za 7,99 zł za kilogram.
Warto jednak odróżnić te oferty od specjalnej akcji „Mocny Start”, ponieważ poszczególne promocje mogą mieć odmienne warunki i terminy.
Najciekawsze promocje Kauflandu od 26 października
|Produkt
|Cena promocyjna
|Ćwiartki kurczaka, 1 kg
|4,99 zł
|Marchew, 1 kg
|1,99 zł
|Cebula żółta, 1 kg
|1,99 zł
|Śliwki, 1 kg
|4,99 zł
|Pomarańcze, 1 kg
|3,99 zł
|Maliny, 200 g
|7,99 zł
|Brokuł, 500 g
|3,99 zł
|Boczniaki, 250 g
|4,99 zł
|Jajka z wolnego wybiegu, 10 szt.
|8,99 zł
|Śmietana Piątnica, 400 g
|3,49 zł
Powyższe produkty pochodzą z oferty „Mocny Start” na 26–28 października. Dostępność i szczegółowe warunki należy sprawdzić w gazetce.
Promocja potrwa tylko do środy. Klienci mają niewiele czasu
Akcja „Mocny Start” obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października 2026 roku.
Oznacza to, że osoby zainteresowane zakupem przecenionego mięsa, warzyw i owoców powinny zaplanować wizytę w sklepie przed zakończeniem promocji.
Kaufland zaznacza, że sprzedaż odbywa się do wyczerpania zapasów.
Warto także zwracać uwagę na oznaczenia cenowe, ponieważ część innych promocji sieci może wymagać posiadania karty Kaufland Card XTRA.
Największą uwagę przyciągają ćwiartki kurczaka za 4,99 zł za kilogram, marchew za 1,99 zł oraz śliwki przecenione o połowę. Specjalna akcja potrwa jednak tylko trzy dni.
Źródła: oficjalna gazetka Kaufland „Mocny Start” na 26–28 października 2026 roku, aktualna oferta na stronie Kaufland oraz zestawienie produktów w gazetce promocyjnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.