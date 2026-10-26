Warszawa szykuje specjalne oznaczenia na Wszystkich Świętych. Każdy cmentarz ma swój kolor. Sprawdź, zanim wyruszysz
Warszawski Transport Publiczny przygotował specjalne rozwiązanie dla osób odwiedzających groby bliskich w okresie Wszystkich Świętych. W weekend 31 października i 1 listopada autobusy dowożące pasażerów do poszczególnych cmentarzy będą oznaczone różnymi kolorami. Dzięki temu łatwiej będzie odnaleźć właściwy przystanek i połączenie. Warto zapamiętać oznaczenia, ponieważ w rejonie największych warszawskich nekropolii spodziewany jest bardzo duży ruch.
Wszystkich Świętych 2026 w Warszawie. Każdy cmentarz będzie miał swój kolor
Zbliża się jeden z najbardziej intensywnych weekendów w warszawskiej komunikacji miejskiej. W sobotę, 31 października, i niedzielę, 1 listopada, tysiące mieszkańców stolicy oraz przyjezdnych wyruszą na cmentarze, aby odwiedzić groby swoich bliskich.
Warszawski Transport Publiczny przygotował na ten okres dodatkowe autobusy i tramwaje. W okolicach największych nekropolii wprowadzone zostaną również zmiany w organizacji ruchu.
Jednym z rozwiązań ułatwiających podróżowanie będzie kolorowe oznakowanie linii cmentarnych.
Każdemu z głównych warszawskich cmentarzy przypisano charakterystyczny kolor, który pomoże pasażerom odnaleźć odpowiednie połączenie.
To szczególnie ważne dla osób, które nie korzystają na co dzień z komunikacji miejskiej lub przyjeżdżają do Warszawy tylko na Wszystkich Świętych.
Niebieski, czerwony, zielony i brązowy. Co oznaczają kolory linii cmentarnych?
Warszawski Transport Publiczny opublikował zestawienie kolorów przypisanych poszczególnym nekropoliom.
Oznaczenia przedstawiają się następująco:
- Niebieski – Cmentarz Północny. Ten kolor pomoże odnaleźć autobusy dowożące pasażerów do jednej z największych warszawskich nekropolii.
- Czerwony – Cmentarz Powązkowski. Oznaczenie przeznaczone dla połączeń obsługujących rejon Powązek.
- Zielony – Cmentarz Bródnowski. Kolor ułatwiający identyfikację autobusów jadących w kierunku cmentarza na Bródnie.
- Brązowy – Cmentarz Wolski. Oznaczenie połączeń związanych z dojazdem do tej nekropolii.
- Pomarańczowy – pozostałe cmentarze. Kolor przypisany autobusom obsługującym inne warszawskie nekropolie.
- Fioletowy – tramwajowe linie cmentarne. W ten sposób oznaczone będą specjalne połączenia tramwajowe.
Kolory mają pomóc pasażerom szybko rozpoznać odpowiednią grupę połączeń, nawet w dużym tłumie.
Nie zastępują jednak numerów linii ani informacji o trasie. Przed wejściem do pojazdu nadal należy sprawdzić jego kierunek.
Dodatkowe autobusy i tramwaje wyjadą na ulice Warszawy
Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, podczas weekendu cmentarnego na ulice stolicy wyjadą dodatkowe pojazdy.
Zwiększona liczba autobusów i tramwajów ma ułatwić dotarcie do nekropolii w czasie, gdy zainteresowanie komunikacją miejską jest szczególnie duże.
W rejonie cmentarzy pojawią się także informatorzy, którzy będą pomagać pasażerom odnaleźć odpowiednie przystanki i linie.
To istotne, ponieważ organizacja komunikacji w okresie Wszystkich Świętych może różnić się od tej obowiązującej na co dzień.
Część przystanków może zostać przeniesiona, a niektóre ulice w pobliżu cmentarzy będą niedostępne dla zwykłego ruchu samochodowego.
Samochodem może być trudniej. Autobusy i tramwaje dostaną pierwszeństwo
Warszawski Transport Publiczny zapowiada, że w weekend 31 października i 1 listopada komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy.
Na niektórych ulicach wprowadzone zostaną ograniczenia dla samochodów osobowych.
Takie rozwiązanie ma usprawnić przejazd autobusów dowożących duże grupy pasażerów do największych nekropolii.
Osoby planujące podróż własnym samochodem powinny wcześniej sprawdzić organizację ruchu i dostępność parkingów.
W wielu przypadkach wygodniejszym rozwiązaniem może okazać się pozostawienie auta poza bezpośrednim sąsiedztwem cmentarza i skorzystanie z komunikacji miejskiej.
Jak znaleźć właściwy autobus na cmentarz?
Podczas weekendu cmentarnego warto zwracać uwagę nie tylko na numer linii, lecz także na jej oznaczenie kolorystyczne.
Przykładowo osoby wybierające się na Cmentarz Bródnowski powinny szukać oznaczeń zielonych, a podróżujący na Cmentarz Północny – niebieskich.
Dojazd do Powązek będzie wyróżniony kolorem czerwonym, natomiast do Cmentarza Wolskiego – brązowym.
Pozostałe cmentarze oznaczono kolorem pomarańczowym, a specjalne linie tramwajowe – fioletowym.
WTP podkreśla, że celem tego rozwiązania jest ograniczenie dezorientacji pasażerów, szczególnie w sytuacji, gdy z jednego przystanku odjeżdża wiele autobusów.
Ważne daty. Kiedy obowiązuje specjalna organizacja?
Największego ruchu Warszawski Transport Publiczny spodziewa się w weekend 31 października – 1 listopada 2026 roku.
To właśnie na ten okres zapowiedziano dodatkowe połączenia i specjalne oznaczenia ułatwiające dojazd na cmentarze.
Szczegółowe rozkłady jazdy, trasy poszczególnych linii oraz informacje o zmianach w organizacji ruchu warto sprawdzić bezpośrednio przed podróżą na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
Najważniejsze do zapamiętania: niebieski oznacza Cmentarz Północny, czerwony – Powązki, zielony – Bródno, brązowy – Cmentarz Wolski, pomarańczowy – pozostałe cmentarze, a fioletowy – linie tramwajowe.
Kolorowe oznaczenia mają pomóc tysiącom pasażerów sprawniej poruszać się po Warszawie w czasie Wszystkich Świętych.
Źródło: Warszawski Transport Publiczny, komunikat „Linie cmentarne w różnych kolorach”, dotyczący weekendu 31 października – 1 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.