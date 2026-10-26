Znowu tragiczny wypadek na torach w Warszawie. Pociąg Intercity i człowiek. Utrudnienia dla pasażerów

26 października 2026 20:51 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważny wypadek kolejowy na zachodzie Warszawy. W poniedziałek, 26 października, na szlaku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki doszło do potrącenia mężczyzny przez pociąg Intercity relacji Warszawa–Poznań. Poszkodowany przeżył i został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. W związku ze zdarzeniem ruch pociągów odbywa się wahadłowo. Utrudnienia dotyczą między innymi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Pociąg Intercity potrącił mężczyznę. Poszkodowany przeżył

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na szlaku kolejowym Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki.

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Według informacji przekazanych redakcji pociąg Intercity jadący z Warszawy do Poznania potrącił mężczyznę.

Poszkodowany przeżył wypadek i został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego (ZRM).

Na razie nie ma szczegółowych informacji dotyczących odniesionych przez niego obrażeń ani jego aktualnego stanu zdrowia.

Nie są również znane dokładne okoliczności, w jakich doszło do potrącenia.

Ruch pociągów odbywa się wahadłowo. Utrudnienia na trzech liniach

Wypadek spowodował zakłócenia w ruchu kolejowym na zachodzie Warszawy.

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Z przekazanych informacji wynika, że ruch pociągów odbywa się wahadłowo, co może powodować opóźnienia kolejnych składów.

Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach dotyczących trzech linii:

  • SKM S1 – Szybka Kolej Miejska;
  • KM R1 – Koleje Mazowieckie;
  • KM R3 – Koleje Mazowieckie.

Pasażerowie korzystający z tych połączeń powinni liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów i możliwym wydłużeniem czasu podróży.

Wprowadzono honorowanie biletów w autobusach

W związku z utrudnieniami Warszawski Transport Publiczny wprowadził dodatkowe rozwiązanie dla pasażerów Kolei Mazowieckich.

Od godziny 18:50 bilety KM są honorowane w autobusach linii 194 oraz 713.

Zgodnie z komunikatem zasada ta obowiązuje do końca kursowania wskazanych linii.

Dzięki temu podróżni posiadający ważne bilety Kolei Mazowieckich mogą korzystać z wymienionych połączeń autobusowych na zasadach określonych przez WTP.

Kiedy zakończą się utrudnienia?

W komunikacie Warszawskiego Transportu Publicznego opublikowanym o godzinie 19:38 nie wskazano przewidywanego terminu przywrócenia normalnego ruchu.

Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące informacje dotyczące swoich połączeń w Portalu Pasażera PKP PLK:

https://portalpasazera.pl/Opoznienia

Najważniejsze informacje: mężczyzna potrącony przez pociąg Intercity relacji Warszawa–Poznań przeżył i został przekazany ratownikom medycznym. Ruch na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki odbywa się wahadłowo, a utrudnienia dotyczą linii SKM S1 oraz KM R1 i R3.

Źródła: informacje przekazane redakcji o okolicznościach potrącenia i ruchu wahadłowym; komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego z 26 października 2026 r., godz. 19:38, potwierdzający utrudnienia i honorowanie biletów.

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