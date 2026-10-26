Znowu tragiczny wypadek na torach w Warszawie. Pociąg Intercity i człowiek. Utrudnienia dla pasażerów
Poważny wypadek kolejowy na zachodzie Warszawy. W poniedziałek, 26 października, na szlaku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki doszło do potrącenia mężczyzny przez pociąg Intercity relacji Warszawa–Poznań. Poszkodowany przeżył i został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. W związku ze zdarzeniem ruch pociągów odbywa się wahadłowo. Utrudnienia dotyczą między innymi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.
Pociąg Intercity potrącił mężczyznę. Poszkodowany przeżył
Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na szlaku kolejowym Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki.
Według informacji przekazanych redakcji pociąg Intercity jadący z Warszawy do Poznania potrącił mężczyznę.
Poszkodowany przeżył wypadek i został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego (ZRM).
Na razie nie ma szczegółowych informacji dotyczących odniesionych przez niego obrażeń ani jego aktualnego stanu zdrowia.
Nie są również znane dokładne okoliczności, w jakich doszło do potrącenia.
Ruch pociągów odbywa się wahadłowo. Utrudnienia na trzech liniach
Wypadek spowodował zakłócenia w ruchu kolejowym na zachodzie Warszawy.
Z przekazanych informacji wynika, że ruch pociągów odbywa się wahadłowo, co może powodować opóźnienia kolejnych składów.
Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach dotyczących trzech linii:
- SKM S1 – Szybka Kolej Miejska;
- KM R1 – Koleje Mazowieckie;
- KM R3 – Koleje Mazowieckie.
Pasażerowie korzystający z tych połączeń powinni liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów i możliwym wydłużeniem czasu podróży.
Wprowadzono honorowanie biletów w autobusach
W związku z utrudnieniami Warszawski Transport Publiczny wprowadził dodatkowe rozwiązanie dla pasażerów Kolei Mazowieckich.
Od godziny 18:50 bilety KM są honorowane w autobusach linii 194 oraz 713.
Zgodnie z komunikatem zasada ta obowiązuje do końca kursowania wskazanych linii.
Dzięki temu podróżni posiadający ważne bilety Kolei Mazowieckich mogą korzystać z wymienionych połączeń autobusowych na zasadach określonych przez WTP.
Kiedy zakończą się utrudnienia?
W komunikacie Warszawskiego Transportu Publicznego opublikowanym o godzinie 19:38 nie wskazano przewidywanego terminu przywrócenia normalnego ruchu.
Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące informacje dotyczące swoich połączeń w Portalu Pasażera PKP PLK:
https://portalpasazera.pl/Opoznienia
Najważniejsze informacje: mężczyzna potrącony przez pociąg Intercity relacji Warszawa–Poznań przeżył i został przekazany ratownikom medycznym. Ruch na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki odbywa się wahadłowo, a utrudnienia dotyczą linii SKM S1 oraz KM R1 i R3.
Źródła: informacje przekazane redakcji o okolicznościach potrącenia i ruchu wahadłowym; komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego z 26 października 2026 r., godz. 19:38, potwierdzający utrudnienia i honorowanie biletów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.