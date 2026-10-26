Od poniedziałku wielka przecena w Biedronce. Drugi produkt 50 procent taniej
Biedronka przygotowała kolejną promocję dla klientów planujących zakupy spożywcze. Od poniedziałku, 26 października, wszystkie wędzone łososie marki Marinero można kupić w ofercie, w której drugi produkt kosztuje o połowę mniej. Co ważne, można dowolnie mieszać różne warianty ryby. Promocja potrwa do soboty, 31 października, ale obowiązują konkretne warunki i dzienny limit zakupów.
Biedronka ruszyła z promocją na łososia. Drugi produkt o połowę taniej
W nowej ofercie Biedronki znalazła się promocja na wszystkie wędzone łososie marki Marinero.
Akcja rozpoczęła się w poniedziałek, 26 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
Mechanizm promocji jest prosty: przy zakupie dwóch produktów objętych ofertą drugi, tańszy produkt zostaje przeceniony o 50 procent.
To oznacza, że klienci nie muszą wybierać dwóch identycznych opakowań.
Sieć umożliwia dowolne mieszanie produktów objętych akcją.
Wszystkie wędzone łososie Marinero w promocji. Można wybierać różne rodzaje
Na oficjalnym materiale promocyjnym Biedronki przedstawiono kilka wariantów łososia marki Marinero.
Wśród nich znajdują się między innymi łosoś plastry wędzony na zimno, łosoś marynowany oraz łosoś wędzony na gorąco.
Dzięki możliwości mieszania produktów klienci mogą wybrać różne rodzaje ryby, zależnie od swoich preferencji.
Wędzony łosoś może być dodatkiem do kanapek, sałatek, makaronów, jajek lub przekąsek przygotowywanych na spotkania rodzinne.
Warto jednak zwrócić uwagę na gramaturę poszczególnych opakowań. Produkty mogą różnić się wielkością, a tym samym ceną.
Jak działa promocja? Ważna zasada dotycząca tańszego produktu
Biedronka wyraźnie zaznacza, że rabat w wysokości 50 procent naliczany jest na drugi, tańszy produkt.
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwa opakowania łososia w cenach 19,99 zł i 14,99 zł, zapłaci pełną cenę za droższy produkt, a tańszy zostanie przeceniony o połowę.
W takim przypadku łączny koszt zakupów wyniesie około 27,49 zł zamiast 34,98 zł.
To jedynie przykładowe wyliczenie pokazujące sposób naliczania rabatu. Nie są to ceny podane w reklamie Biedronki.
Największą procentową korzyść w stosunku do łącznej wartości zakupów można uzyskać, wybierając dwa produkty w tej samej cenie.
Wtedy łączny rabat odpowiada 25 procentom wartości obu produktów.
Jest limit dzienny. Maksymalnie trzy produkty z rabatem
Klienci powinni pamiętać o ograniczeniu liczby produktów objętych promocją.
Zgodnie z oficjalną informacją Biedronki obowiązuje limit sześciu sztuk dziennie, w tym maksymalnie trzech produktów z rabatem, na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można kupić sześć opakowań wędzonego łososia, z czego trzy tańsze produkty w promocyjnych parach otrzymają rabat 50 procent.
Osoby planujące większe zakupy powinny uwzględnić ten limit przed podejściem do kasy.
Bez karty Moja Biedronka promocja nie zostanie naliczona
Oferta jest dostępna dla klientów korzystających z programu lojalnościowego Moja Biedronka.
Aby otrzymać rabat, należy podczas zakupów użyć karty lub aplikacji mobilnej.
To ważny warunek, ponieważ samo włożenie dwóch opakowań łososia do koszyka nie gwarantuje naliczenia obniżki.
Przed dokonaniem płatności warto upewnić się, że karta została prawidłowo zeskanowana, a wybrane produkty są objęte promocją.
Do kiedy można kupić łososia taniej?
Promocja na wszystkie wędzone łososie Marinero obowiązuje od 26 do 31 października 2026 roku.
Najważniejsze zasady akcji przedstawiają się następująco:
- Produkty: wszystkie wędzone łososie marki Marinero objęte ofertą.
- Rabat: drugi, tańszy produkt 50 procent taniej.
- Łączenie: można dowolnie mieszać produkty promocyjne.
- Limit: sześć sztuk dziennie, maksymalnie trzy z rabatem.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Termin: od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października.
Dostępność poszczególnych wariantów łososia może różnić się między sklepami.
Biedronka przygotowała promocję na produkty premium
Wędzony łosoś należy do produktów, które wielu klientów wybiera okazjonalnie, między innymi ze względu na jego cenę.
Akcja pozwalająca kupić drugi produkt o połowę taniej może więc zainteresować osoby planujące przygotowanie przekąsek, śniadań lub dań na rodzinne spotkania.
Warto jednak pamiętać, że rabat nie obejmuje automatycznie wszystkich produktów rybnych dostępnych w Biedronce. Promocja dotyczy wędzonych łososi marki Marinero wskazanych w ofercie.
Kluczowe są dwa warunki: drugi, tańszy produkt jest przeceniony o 50 procent, a rabat naliczany jest po użyciu karty lub aplikacji Moja Biedronka. Na skorzystanie z oferty klienci mają czas do 31 października.
Źródło: oficjalny materiał promocyjny Biedronki, oferta od 26 do 31 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.