Tragedia na torach pod Warszawą. Pociąg towarowy potrącił 67-latka. Mężczyzna nie żyje
Dramatyczne zdarzenie na Mazowszu. W niedzielę, 25 października, w miejscowości Cisie w powiecie mińskim doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg towarowy. 67-latek znalazł się na torach przed nadjeżdżającym składem. Jego życia nie udało się uratować. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym między Warszawą a Siedlcami. Na miejscu pracowały służby pod nadzorem prokuratora.
Śmiertelny wypadek na torach w Cisiu. Nie żyje 67-letni mężczyzna
Do tragedii doszło w niedzielę, 25 października 2026 roku, około godziny 11:08 w miejscowości Cisie, położonej w powiecie mińskim.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 67-letni mężczyzna znalazł się na torowisku przed nadjeżdżającym pociągiem towarowym.
Skład poruszał się na trasie Gdynia Port – Przeworsk.
Doszło do potrącenia. Obrażenia odniesione przez mężczyznę okazały się śmiertelne.
Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Przybyły lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.
Informację o śmierci mężczyzny potwierdził przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
Dlaczego mężczyzna znalazł się na torach? Policja wyjaśnia okoliczności
Dokładny przebieg zdarzenia pozostaje przedmiotem ustaleń.
Nie wiadomo, dlaczego 67-latek znalazł się na torach w chwili, gdy nadjeżdżał pociąg towarowy.
Na miejscu pracowali policjanci, którzy prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora.
Jak przekazała mediom młodsza aspirant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, maszynista uczestniczący w zdarzeniu został przebadany na zawartość alkoholu.
Badanie wykazało, że był trzeźwy.
Śledczy będą ustalać szczegółowe okoliczności potrącenia. Na obecnym etapie nie ma podstaw do przesądzania o przyczynach wypadku.
Poważne utrudnienia na trasie Warszawa–Siedlce
Śmiertelne potrącenie spowodowało konieczność czasowego wstrzymania ruchu kolejowego na odcinku, na którym doszło do zdarzenia.
Pasażerowie podróżujący między Warszawą a Siedlcami musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu pociągów.
W czasie utrudnień składy jadące od strony Warszawy kończyły bieg na stacji Sulejówek Miłosna.
Z kolei pociągi nadjeżdżające od strony Siedlec dojeżdżały do stacji Mińsk Mazowiecki.
Pomiędzy tymi stacjami uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, która umożliwiała pasażerom kontynuowanie podróży.
Utrudnienia dotyczyły połączeń Kolei Mazowieckich oraz SKM S2.
Po zakończeniu niezbędnych czynności ruch kolejowy został wznowiony.
Tragedia w rejonie ulicy Platynowej
Według informacji przekazanych przez lokalne media do wypadku doszło w rejonie ulicy Platynowej w miejscowości Cisie.
Zdarzenie wymagało interwencji służb ratunkowych oraz przeprowadzenia czynności procesowych na torowisku.
W takich sytuacjach konieczne jest zabezpieczenie miejsca wypadku i ustalenie okoliczności, które doprowadziły do potrącenia.
Z tego powodu ruch kolejowy może pozostawać ograniczony przez kilka godzin.
W przypadku niedzielnego wypadku skutki odczuli pasażerowie korzystający z ważnej trasy łączącej Warszawę z Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami.
Trwa wyjaśnianie przyczyn śmiertelnego potrącenia
Najważniejszym zadaniem śledczych pozostaje ustalenie, w jakich okolicznościach 67-letni mężczyzna znalazł się przed nadjeżdżającym pociągiem.
Dotychczasowe informacje nie pozwalają określić, co doprowadziło do tragedii.
Wiadomo, że mężczyzna zginął na miejscu, a maszynista pociągu towarowego był trzeźwy.
Dalsze ustalenia będą zależały od wyników postępowania prowadzonego przez właściwe służby.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.