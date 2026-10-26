Napoleonka jak z dawnej warszawskiej cukierni. Ten krem to sekret jej smaku
Dwa płaty chrupiącego ciasta francuskiego, a pomiędzy nimi gruba warstwa waniliowego kremu. Napoleonka to deser, który wielu warszawiakom przypomina dzieciństwo, niedzielne spacery i wizyty w osiedlowych cukierniach.
Składniki na 12 porcji
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2 opakowania ciasta francuskiego po około 275 g
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750 ml mleka
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4 żółtka
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150 g cukru
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70 g mąki pszennej
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50 g mąki ziemniaczanej
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150 g masła
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1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
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cukier puder do posypania
Przygotowanie
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Rozwiń oba arkusze ciasta francuskiego, ponakłuwaj widelcem i piecz osobno w 200°C przez około 15–20 minut, aż będą złociste. Wystudź.
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Odlej szklankę mleka i wymieszaj ją z żółtkami, cukrem oraz obiema mąkami.
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Pozostałe mleko zagotuj z wanilią. Wlej mieszankę żółtkową, energicznie mieszając. Gotuj do uzyskania bardzo gęstego budyniu.
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Przykryj budyń folią spożywczą bezpośrednio na powierzchni i wystudź do temperatury pokojowej.
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Utrzyj miękkie masło i stopniowo dodawaj budyń, aż powstanie jednolity krem. Oba składniki powinny mieć podobną temperaturę.
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Na pierwszym blacie rozprowadź krem. Przykryj drugim blatem, najlepiej wcześniej pokrojonym na 12 kwadratów.
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Schłodź przez minimum 3 godziny i posyp cukrem pudrem.
Cukierniczy trik: pokrojenie górnego blatu przed ułożeniem na kremie pozwala później podzielić napoleonkę na porcje bez zgniatania nadzienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.