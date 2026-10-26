Napoleonka jak z dawnej warszawskiej cukierni. Ten krem to sekret jej smaku

26 października 2026 23:00 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dwa płaty chrupiącego ciasta francuskiego, a pomiędzy nimi gruba warstwa waniliowego kremu. Napoleonka to deser, który wielu warszawiakom przypomina dzieciństwo, niedzielne spacery i wizyty w osiedlowych cukierniach.

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Zdjęcie poglądowe. Fot. Grafika wygenerowana przy użyciu AI.

Składniki na 12 porcji

  • 2 opakowania ciasta francuskiego po około 275 g

  • 750 ml mleka

  • 4 żółtka

  • 150 g cukru

  • 70 g mąki pszennej

  • 50 g mąki ziemniaczanej

  • 150 g masła

  • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

  • cukier puder do posypania

Przygotowanie

  1. Rozwiń oba arkusze ciasta francuskiego, ponakłuwaj widelcem i piecz osobno w 200°C przez około 15–20 minut, aż będą złociste. Wystudź.

  2. Odlej szklankę mleka i wymieszaj ją z żółtkami, cukrem oraz obiema mąkami.

  3. Pozostałe mleko zagotuj z wanilią. Wlej mieszankę żółtkową, energicznie mieszając. Gotuj do uzyskania bardzo gęstego budyniu.

  4. Przykryj budyń folią spożywczą bezpośrednio na powierzchni i wystudź do temperatury pokojowej.

  5. Utrzyj miękkie masło i stopniowo dodawaj budyń, aż powstanie jednolity krem. Oba składniki powinny mieć podobną temperaturę.

  6. Na pierwszym blacie rozprowadź krem. Przykryj drugim blatem, najlepiej wcześniej pokrojonym na 12 kwadratów.

  7. Schłodź przez minimum 3 godziny i posyp cukrem pudrem.

Cukierniczy trik: pokrojenie górnego blatu przed ułożeniem na kremie pozwala później podzielić napoleonkę na porcje bez zgniatania nadzienia.

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