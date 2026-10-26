Od poniedziałku Biedronka przecenia popularne napoje. Cztery duże butelki w supercenie. Jest jeden warunek
Biedronka rozpoczęła kolejną promocję, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy. Od poniedziałku, 26 października, popularne napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Sprite i Kinley można kupić po 5,99 zł za butelkę o pojemności 1,75 litra. Aby skorzystać z tej ceny, trzeba jednak spełnić określone warunki. Promocja obowiązuje do soboty, 31 października, a sieć wprowadziła dzienny limit zakupów.
Biedronka ruszyła z promocją na Coca-Colę, Fantę i Sprite. Cena spada do 5,99 zł
W najnowszej ofercie Biedronki pojawiła się promocja na popularne napoje gazowane w dużych butelkach.
Akcja rozpoczęła się 26 października i potrwa do 31 października 2026 roku.
Klienci mogą kupić wybrane napoje o pojemności 1,75 litra w cenie 5,99 zł za sztukę, pod warunkiem zakupu czterech opakowań.
Oferta obejmuje:
- Coca-Cola,
- Coca-Cola Zero Cukru,
- Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny,
- Fanta,
- Sprite,
- Kinley.
Co ważne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty objęte promocją. Nie trzeba więc kupować czterech butelek tego samego napoju.
Cztery butelki za 23,96 zł. Ile można zaoszczędzić?
Według materiału promocyjnego Biedronki regularna cena jednej butelki wynosi 9,59 zł.
W ramach akcji przy zakupie czterech sztuk cena każdej z nich spada do 5,99 zł.
Oznacza to, że za cztery butelki klient zapłaci:
4 × 5,99 zł = 23,96 zł.
Bez promocji, przy cenie 9,59 zł za sztukę, taki sam zakup kosztowałby:
4 × 9,59 zł = 38,36 zł.
Łączna oszczędność wynosi zatem 14,40 zł na czterech butelkach, czyli około 37,5 procent w porównaniu z ceną regularną podaną w reklamie.
Cena promocyjna w przeliczeniu na litr wynosi około 3,42 zł.
Można mieszać smaki. Nie trzeba kupować czterech takich samych napojów
Jednym z ważniejszych warunków promocji jest możliwość dowolnego łączenia produktów.
Klient może więc wybrać na przykład dwie butelki Coca-Coli, jedną Fantę i jednego Sprite’a.
Można również połączyć napoje klasyczne z wariantami bez cukru.
Najważniejsze, aby w koszyku znalazły się cztery butelki objęte promocją.
To rozwiązanie może być wygodne dla rodzin, w których domownicy preferują różne smaki napojów.
Jest limit dzienny. Maksymalnie osiem butelek na kartę
Biedronka wprowadziła ograniczenie liczby produktów, które można kupić w ramach promocji.
Limit wynosi osiem sztuk dziennie na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocyjnej ceny przy zakupie maksymalnie dwóch zestawów po cztery butelki dziennie.
Przy wykorzystaniu pełnego limitu ośmiu butelek koszt zakupów wyniesie 47,92 zł.
W porównaniu z ceną regularną wskazaną w reklamie daje to łączną oszczędność 28,80 zł.
Bez karty Moja Biedronka nie będzie promocyjnej ceny
Oferta skierowana jest do uczestników programu lojalnościowego Moja Biedronka.
Aby otrzymać rabat, podczas zakupów należy użyć karty lub aplikacji mobilnej.
To istotne, ponieważ cena 5,99 zł obowiązuje przy zakupie czterech butelek i spełnieniu warunków promocji.
Osoby kupujące pojedyncze opakowanie nie powinny zakładać, że otrzymają taką samą cenę.
Przed zapłatą warto sprawdzić, czy rabat został prawidłowo naliczony.
Do kiedy trwa promocja w Biedronce?
Oferta na napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Sprite i Kinley obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Najważniejsze zasady promocji:
- Cena promocyjna: 5,99 zł za butelkę 1,75 l.
- Warunek: zakup czterech sztuk.
- Możliwość mieszania: tak, dowolnie wśród produktów objętych akcją.
- Limit: osiem butelek dziennie na kartę Moja Biedronka.
- Cena czterech butelek: 23,96 zł.
- Termin: 26–31 października 2026 roku.
Promocja może zainteresować osoby przygotowujące się do rodzinnych spotkań lub planujące zakupy na dłuższy okres.
Warto jednak pamiętać, że najniższa cena jednostkowa wymaga zakupu aż czterech dużych butelek.
Biedronka oferuje popularne napoje po 5,99 zł, ale tylko przy zakupie czterech sztuk i użyciu karty lub aplikacji Moja Biedronka. Klienci mogą mieszać smaki, a dzienny limit wynosi osiem butelek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.