Pukają do drzwi w trakcie L4. Przepisy się zmieniły. Jeden błąd może kosztować zasiłek za całe zwolnienie
Kontrola zwolnienia lekarskiego może skończyć się utratą pieniędzy za kilkanaście dni, choć naruszenie stwierdzono tylko jednego dnia. ZUS i uprawnieni pracodawcy mogą sprawdzić chorego pod adresem pobytu, a przepisy obowiązujące od kwietnia 2026 roku dokładniej opisują jego obowiązki. Największe znaczenie mają jednak okoliczności kontroli i późniejsze wyjaśnienia. Sama nieobecność w mieszkaniu nie oznacza jeszcze, że trzeba oddać zasiłek.
Kontrole L4 to setki tysięcy spraw. ZUS opublikował dane za 2026 rok
W pierwszym półroczu 2026 roku ZUS przeprowadził 219,7 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Wydał 10,5 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych, a kwota wstrzymanych świadczeń wyniosła ponad 18,5 mln zł. Te liczby obejmują działalność kontrolną dotyczącą zwolnień, w tym ocenę zasadności orzeczonej niezdolności do pracy. Nie są liczbą wizyt domowych ani osób przyłapanych na zakupach podczas choroby.
|Dane ZUS
|Styczeń–czerwiec 2026 roku
|Przeprowadzone kontrole osób ze zwolnieniami
|219,7 tys.
|Decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłków chorobowych
|10,5 tys.
|Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków
|18 546 700 zł
W zestawieniu pojawia się również znacznie wyższa suma: 162,2 mln zł obniżonych i cofniętych świadczeń. Obejmuje ona jednak także ustawowe ograniczanie podstawy wymiaru świadczeń po ustaniu ubezpieczenia. Nie można całej tej kwoty przedstawiać jako pieniędzy odebranych za niewłaściwe zachowanie na L4. Dla osoby przebywającej na zwolnieniu istotne jest natomiast to, że kontrola jest rzeczywistym narzędziem, a jej finansowe skutki mogą wykraczać poza dzień spotkania z kontrolerem.
Do drzwi może zapukać także osoba wysłana przez pracodawcę
Prawo do sprawdzania sposobu korzystania ze zwolnienia ma ZUS oraz uprawnieni płatnicy składek. Każdy pracodawca może kontrolować okres, za który wypłaca z własnych środków wynagrodzenie chorobowe. Przy zasiłkach samodzielne uprawnienia mają płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych. Mniejszy pracodawca może zwrócić się o taką kontrolę do ZUS. Nie oznacza to więc, że zatrudnienie w niewielkiej firmie chroni przed sprawdzeniem L4.
Kontrolujący może pojawić się w miejscu zamieszkania, czasowego pobytu, wykonywania pracy lub działalności, a w uzasadnionych przypadkach także gdzie indziej. Musi okazać upoważnienie i właściwy dokument potwierdzający tożsamość. Osoba kontrolowana ma obowiązek umożliwić kontrolę oraz udzielić informacji i wyjaśnień w jej zakresie. Czynności muszą jednak respektować prywatność chorego i pozostałych domowników, a także nie zakłócać leczenia. Samo powołanie się na ZUS nie uprawnia do dowolnego przeszukiwania mieszkania.
Nie otworzyłeś drzwi? Najważniejsze jest wyjaśnienie przyczyny
Brak odpowiedzi na dzwonek nie dowodzi, że pracownik dorabia albo wykorzystuje chorobowe jak urlop. ZUS podaje wprost: „Nieobecność pracownika w miejscu zamieszkania lub pobytu w trakcie kontroli nie musi być powodem odmowy prawa do zasiłku, jeśli była uzasadniona”. Kontrolę należy w miarę możliwości ponowić i ustalić przyczynę nieobecności. Wizyta u lekarza może ją usprawiedliwiać. Po otrzymaniu pytania warto odpowiedzieć konkretnie, podając czas i powód wyjścia, oraz wskazać dokument, który pozwoli to potwierdzić.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy chory odmawia wyjaśnienia, dlaczego nie było go pod wskazanym adresem. W swoim poradniku ZUS ostrzega, że taką odmowę traktuje jako niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia. Pozostawienie wezwania bez reakcji może więc prowadzić do sporu o pieniądze, nawet jeżeli pierwotną nieobecność dałoby się wyjaśnić. Trzeba też odróżnić sprawdzanie sposobu korzystania z L4 od badania przez lekarza orzecznika. Uniemożliwienie takiego badania lub niedostarczenie wymaganych wyników w wyznaczonym terminie może spowodować utratę ważności zwolnienia od następnego dnia.
Zwolnienie „chodzone” nie zakazuje każdego wyjścia. Nie pozwala też na wszystko
Wskazanie oznaczone cyfrą „2” oznacza, że chory może chodzić, natomiast „1” wskazuje, że powinien leżeć. Obydwa dotyczą zaleceń związanych ze zdrowiem, a nie przyznania dodatkowych dni wolnych do dowolnego wykorzystania. Osoba z „dwójką” nadal jest niezdolna do pracy i powinna stosować się do zaleceń lekarza. Przy wątpliwościach dotyczących spacerów, podróży czy większego wysiłku warto wyjaśnić je podczas wizyty, zamiast samodzielnie interpretować jedną cyfrę na dokumencie.
ZUS dopuszcza wyjście do apteki, na badanie czy rehabilitację. Wskazuje także na zwykłe zakupy żywnościowe, zwłaszcza gdy chory jest samotny, nie ma pomocy i musi zaspokoić podstawowe potrzeby. Spacer będący elementem rekonwalescencji również może usprawiedliwiać nieobecność podczas kontroli. Każdą sytuację ocenia się jednak z uwzględnieniem okoliczności i zaleceń. Zupełnie inaczej może zostać oceniona aktywność utrudniająca powrót do zdrowia.
|Sytuacja podczas L4
|Co ma znaczenie przy kontroli
|Wizyta u lekarza lub rehabilitacja
|Może uzasadniać nieobecność; warto móc potwierdzić jej termin.
|Zakup leków lub podstawowej żywności
|Ocenia się potrzebę wyjścia, dostępność pomocy i zgodność z leczeniem.
|Spacer w ramach rekonwalescencji
|Może być dopuszczalny, szczególnie gdy wynika z zaleceń lekarza.
|Normalne wykonywanie obowiązków zawodowych
|Może oznaczać utratę zasiłku za cały okres zwolnienia.
|Aktywność utrudniająca leczenie
|Stanowi odrębną przesłankę utraty prawa do świadczenia.
Od kwietnia są nowe przepisy. Polecenie szefa nie chroni zasiłku
Od 13 kwietnia 2026 roku ustawa dokładniej definiuje pracę zarobkową i aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Ta druga obejmuje działania utrudniające lub wydłużające leczenie albo rekonwalescencję, z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego oraz uzasadnionych czynności incydentalnych. Przy pracy zarobkowej również istnieje wyjątek dla czynności incydentalnych wymaganych przez istotne okoliczności. Nie jest to jednak ogólne pozwolenie na obsługę klientów, wykonywanie zleceń czy regularne prowadzenie firmy podczas choroby.
Przepis wyraźnie wskazuje, że polecenie pracodawcy nie jest taką istotną okolicznością. Tłumaczenie, że szef poprosił o wykonanie zadania, nie daje więc ochrony przed utratą świadczenia. Praca wykonywana z domu także może być pracą zarobkową — obecność w mieszkaniu podczas kontroli sama w sobie nie rozstrzyga sprawy na korzyść chorego. Ocenie podlega rzeczywista czynność i jej charakter. Zasady dotyczące incydentalnego działania nie obejmują automatycznie każdego krótkiego zadania zawodowego.
Jeden dzień pracy może oznaczać utratę pieniędzy za całe L4
Najdotkliwsza konsekwencja dotyczy okresu, za który można stracić świadczenie. Jeżeli zostanie stwierdzona praca zarobkowa lub aktywność niezgodna z celem zwolnienia, zasadą jest utrata zasiłku za cały okres objęty danym zwolnieniem, a nie tylko za dzień kontroli. Przykładowo, przy zwykłym 14-dniowym zwolnieniu i stwierdzonym naruszeniu w jego trakcie zagrożona jest wypłata za wszystkie 14 dni. Nie oznacza to automatycznego odebrania pieniędzy za każde wcześniejsze, odrębne zwolnienie pracownika.
Przykład obliczeniowy: jeżeli należny zasiłek wynosiłby 120 zł brutto dziennie, jego utrata za 14 dni oznacza 1680 zł brutto. Przy 21 dniach byłoby to 2520 zł brutto. To symulacja skutku finansowego przy założonej stawce, a nie wyliczenie świadczenia konkretnego pracownika. Pokazuje jednak, dlaczego nawet krótka praca podczas zwolnienia może być kosztowna. Jeżeli pieniądze zostały już wypłacone i zostaną uznane za nienależnie pobrane, ZUS może zażądać ich zwrotu wraz z odsetkami na zasadach ustawowych.
Na zmianę adresu masz trzy dni. Dotyczy to również pobytu u rodziny
Adres w e-ZLA powinien wskazywać miejsce, w którym rzeczywiście przebywasz podczas choroby. Jeżeli potrzebujesz pomocy i przenosisz się do rodziców albo innej bliskiej osoby, trzeba poinformować o zmianie zarówno płatnika składek, jak i ZUS, najpóźniej w ciągu trzech dni. Podanie nowego adresu tylko lekarzowi przy wcześniejszej wizycie nie rozwiązuje późniejszej zmiany miejsca pobytu. Warto zachować potwierdzenie wysłanej informacji, aby w razie kontroli dało się ustalić, kiedy i jaki adres został zgłoszony.
ZUS wyjaśnia przy tym w poradniku, że sam błędny adres i nieobecność pod nim, bez innych okoliczności wskazujących na niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia, nie wystarczają do odebrania świadczenia. Obowiązku aktualizacji nie warto jednak lekceważyć. Zawiadomienie o badaniu wysłane na dotychczasowy adres może zostać uznane za skutecznie doręczone. Przeoczenie terminu badania prowadzi już do odrębnych konsekwencji, dlatego pobyt pod opieką rodziny najlepiej od początku prawidłowo udokumentować.
Protokół można zakwestionować. Obowiązują dwa różne terminy
Dokument z kontroli powinien opisywać konkretne ustalenia, w tym datę, godzinę, miejsce oraz okres zwolnienia. Kontrolowany otrzymuje swój egzemplarz, a odmowa podpisania protokołu jest w nim odnotowywana i nie powoduje jego unieważnienia. Na zastrzeżenia do ustaleń masz siedem dni od otrzymania protokołu. Warto wskazać dowody odnoszące się do zarzutu: potwierdzenie wizyty, termin zabiegu czy wcześniejsze zgłoszenie zmiany adresu. Samo ogólne stwierdzenie, że nie zgadzasz się z kontrolerem, nie wyjaśnia rozbieżności.
O prawie do zasiłku rozstrzyga ZUS w decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu w ciągu miesiąca od doręczenia. Składa się je za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Siedem dni na zastrzeżenia do protokołu i miesiąc na odwołanie od decyzji to dwa odrębne terminy. W decyzji należy sprawdzić okres objęty rozstrzygnięciem, jego przyczynę oraz ewentualną kwotę do zwrotu. Przy zwrocie nienależnie pobranego świadczenia znaczenie mają także zasady naliczania odsetek oraz termin zapłaty.
Co to oznacza dla osoby, która zachoruje tej jesieni?
Najwięcej problemów pozwala uniknąć poprawny adres, przestrzeganie zaleceń i rzeczowa odpowiedź na pytania po kontroli. Jeżeli wyjście miało związek z leczeniem lub niezbędnymi codziennymi potrzebami, trzeba to wyjaśnić, zamiast zakładać, że sam zapis „może chodzić” zamyka sprawę. W razie sporu przydatne są potwierdzenia odnoszące się do konkretnego dnia i godziny. Gdy ustalenia kontrolera są błędne, należy wykorzystać zastrzeżenia i odwołanie, pilnując dat doręczenia dokumentów.
Trzeba również uważać na informacje o możliwości pracy w jednej firmie podczas zwolnienia w drugiej. Nowe rozwiązanie w tym zakresie ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2027 roku i wymaga spełnienia ustawowych warunków związanych z rodzajem pracy oraz wystawieniem zwolnienia. Jesienią 2026 roku nie można traktować go jako obowiązującego zezwolenia na dodatkowe zarobkowanie podczas L4. Zmiany wprowadzano etapami, dlatego data obowiązywania konkretnego przepisu ma dla chorego równie duże znaczenie jak samo brzmienie nowelizacji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.