27-latek miał zaatakować i okraść 57-latka. Podejrzany trafił do aresztu
Policjanci z Pragi Północ zatrzymali 27-latka podejrzanego o rozbój na 57-letnim mężczyźnie. Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia w rejonie ulicy Wileńskiej w Warszawie. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Grozi mu do 15 lat więzienia.
Według policji 57-latek został zaczepiony przez nieznanego mu mężczyznę, który zapytał go o pieniądze. Później pokrzywdzony stracił przytomność, a gdy ją odzyskał, zorientował się, że zniknęła jego saszetka z gotówką, dokumentami i telefonem oraz zegarek.
Został zaczepiony w drodze do sklepu
Do zdarzenia doszło wieczorem pod koniec sierpnia w rejonie ulicy Wileńskiej na Pradze Północ.
57-letni mężczyzna szedł do sklepu, gdy zaczepił go młody, nieznany mu mężczyzna. Według relacji policji zapytał pokrzywdzonego o pieniądze. Mężczyzna odpowiedział, że nie ma przy sobie gotówki. Chwilę później stracił przytomność.
Kiedy się ocknął, zobaczył stojących nad nim strażników miejskich oraz policjantów. Sam nie pamiętał, co dokładnie wydarzyło się chwilę wcześniej.
Zniknęła saszetka, telefon i zegarek
Po odzyskaniu przytomności mężczyzna zauważył, że nie ma swojej saszetki.
W środku znajdowały się gotówka, dokumenty oraz telefon. Brakowało również zegarka
Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy nie stwierdzili konieczności przewiezienia 57-latka do szpitala.
Policjanci odnaleźli część skradzionych rzeczy
Funkcjonariusze rozpoczęli działania w rejonie, w którym doszło do zdarzenia. W ich trakcie odnaleźli skradzioną saszetkę oraz część przedmiotów, które wcześniej się w niej znajdowały.
Sprawą zajęli się następnie kryminalni z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Ich zadaniem było ustalenie osoby odpowiedzialnej za rozbój.
Kryminalni wytypowali 27-latka
Według informacji przekazanych przez policję funkcjonariusze, dzięki znajomości lokalnego środowiska, ustalili dane podejrzewanego mężczyzny. Okazał się nim 27-latek, który był już wcześniej karany m.in. za rozbój
W lutym 2026 roku miał opuścić areszt po odbyciu kary prawie dwóch lat pozbawienia wolności. W środę kryminalni zatrzymali go.
Usłyszał zarzut rozboju
Po zatrzymaniu 27-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ.
Prokurator prowadzący postępowanie przedstawił mu zarzut rozboju na 57-letnim mężczyźnie. Jednocześnie skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
Sąd zdecydował o areszcie
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 27-latka. Podejrzany pozostanie więc w izolacji na czas dalszego postępowania.
Za zarzucany mu czyn może grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności. Cała sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ.
Na obecnym etapie 27-latek ma status podejrzanego, a o jego ewentualnej winie i karze zdecyduje sąd.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.