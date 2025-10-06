28 kwietnia nastąpił przełom. Banki, politycy i specjaliści zalecają wypłacanie gotówki
W poniedziałek 28 kwietnia miliony Europejczyków nauczyły się bolesnej lekcji. Gdy w hiszpańskich sklepach zgasły kasy, a bankomaty zamieniły się w martwe pudełka, okazało się, że nowoczesne społeczeństwo może być bezbronne jak nigdy wcześniej. Teraz całe państwa przepisują podręczniki bezpieczeństwa. Zalecają trzymanie gotówki.
Społeczeństwo bez gotówki pozostało bez pieniędzy
O godzinie 12:33 hiszpańska sieć energetyczna runęła jak domek z kart. W ciągu pięciu sekund 15 gigawatów mocy po prostu zniknęło – to 60 procent całego krajowego zapotrzebowania. Ale prawdziwy koszmar zaczął się dopiero, gdy przestały działać terminale płatnicze.
Bankomaty milczały, karty stawały się bezużytecznymi kawałkami plastiku, a aplikacje bankowe nie działały. Mieszkańcy Madrytu i Barcelony, przyzwyczajeni do płacenia telefonem za kawę, nagle odkryli, że nie mogą kupić butelki wody.
Według danych CaixaBank Research płatności kartą spadły o 55 procent, pozostawiając miliony Hiszpanów praktycznie bez dostępu do własnych pieniędzy. Sieci handlowe jak Dia zamykały sklepy jeden za drugim, a Carrefour utrzymywał działanie tylko największych placówek – wyłącznie za gotówkę.
Problem był jeden: większość ludzi nie miała przy sobie banknotów. W małych miasteczkach sytuacja wyglądała jeszcze dramatyczniej. Mieszkańcy zostali całkowicie odcięci od pieniędzy, a lokalne sklepy nie miały możliwości przyjmowania płatności.
Banki centralne robią zwrot o 180 stopni
Hiszpańska katastrofa wydarzyła się zaledwie miesiąc po tym, jak Komisja Europejska przedstawiła „Strategię Unii Gotowości” – najbardziej ambitny plan przygotowań kryzysowych w historii UE. 26 marca 2025 roku komisarz ds. gotowości Hadja Lahbib wezwała wszystkich obywateli do osiągnięcia samowystarczalności na minimum 72 godziny.
Ale to, co się stało potem, było jeszcze bardziej zaskakujące. Banki centralne krajów, które przez lata dążyły do całkowitego wyeliminowania gotówki, nagle zaczęły apelować o jej gromadzenie.
Szwedzki Riksbank, który jeszcze dekadę temu prowadził politykę eliminacji gotówki, w listopadzie 2024 roku wysłał do każdego gospodarstwa domowego broszurę zalecającą trzymanie „wystarczającej ilości gotówki na co najmniej jeden tydzień”. Gubernator Erik Thedéen ostrzegł przed wykluczeniem finansowym obywateli podczas awarii systemów płatniczych.
Holendrzy policzyli dokładnie, ile gotówki potrzeba
Najbardziej konkretny okazał się holenderski bank centralny DNB. Oficjalnie zalecił obywatelom trzymanie w domu 70 euro na dorosłego i 30 euro na dziecko – dokładnie na wypadek 72-godzinnej awarii systemów płatniczych. Kwoty te zostały wyliczone przez Narodowy Instytut Informacji o Finansach Rodzinnych na pokrycie podstawowych wydatków na żywność, wodę, leki i transport.
To rewolucyjna zmiana podejścia. Kraje, które jeszcze niedawno marzyły o społeczeństwie bez gotówki, teraz przyznają, że fizyczny pieniądz to element bezpieczeństwa narodowego.
Polska od lat była gotowa na najgorsze
Na tle europejskich standardów wyróżnia się polskie podejście do bezpieczeństwa. Podczas gdy UE zaleca 72-godzinne zapasy, nasze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rekomenduje przygotowanie na 3-7 dni. Polska lista wyposażenia awaryjnego obejmuje ponad 25 pozycji – od dokumentów przez narzędzia po specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
To nie przypadek. Polska od lat przygotowuje się na scenariusze, które dla Zachodu były nierealne do czasu wojny w Ukrainie. Podczas gdy kraje zachodniej Europy dopiero teraz odkrywają wagę systemów awaryjnych, polskie służby od dekad mają wypracowane procedury na wypadek długotrwałych awarii infrastruktury krytycznej.
Gospodarka straciła pół miliarda euro w jeden dzień
Dane ekonomiczne pokazują prawdziwą skalę hiszpańskiego koszmaru. Płatności elektroniczne spadły o 400 milionów euro w ciągu jednego dnia. Gospodarka straciła prawie półmiliarda euro obrotów tylko z powodu niemożności dokonywania płatności bezgotówkowych.
Transport publiczny stanął całkowicie. Metro w Madrycie i Barcelonie zostało zatrzymane, a 35 tysięcy pasażerów pociągów musiało zostać ewakuowanych. Gdy zasilanie wróciło, nastąpił „efekt odbicia” – ludzie ruszyli do sklepów, nadrabiając zakupy z poprzednich godzin.
Europa pod ostrzałem cyberataków
Hiszpańska awaria nie była dziełem sabotażu – oficjalne śledztwo wykluczyło cyberatak. Wicepremierka Sara Aagesen ogłosiła, że nie znaleziono żadnych dowodów sugerujących, że za blackout odpowiada cyberatak na operatora sieci Red Electrica.
Była rezultatem systemowych słabości nowoczesnych sieci energetycznych przechodzących transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii. Awarie rozpoczęły się od nagłej utraty 2,2 GW mocy w podstacjach w Granadzie, Badajoz i Sewilli.
To ostrzeżenie dla całej Europy, gdzie infrastruktura znajduje się pod rosnącą presją. Według World Economic Forum dane z 2024 roku pokazują 80-procentowy wzrost ataków ransomware na sektor energetyczny. Europejski Bank Centralny odnotował rekordową liczbę incydentów cyberbezpieczeństwa wpływających na banki.
Instrukcja przetrwania na kryzys
Lekcje z hiszpańskiego blackoutu są jednoznaczne. Najważniejsza jest gotówka – Holendrzy mają konkretne wytyczne na 72 godziny kryzysu. Polskie RCB zaleca większe zapasy i przygotowanie na dłuższy okres.
Poza gotówką kluczowe są latarka z bateriami, radio na baterie do odbioru komunikatów służb, zapas wody pitnej – 3 litry na osobę na dobę, żywność niewymagająca gotowania oraz kopie dokumentów w wodoodpornej torebce. Nie warto liczyć na lampkę w telefonie – podczas długotrwałej awarii prądu bateria szybko się wyczerpie.
Koniec ery cyfrowego optymizmu
Po blackoucie z 28 kwietnia w Hiszpanii odnotowano wzrost wypłat gotówki z bankomatów. To zmiana mentalności, która może okazać się kluczowa dla bezpieczeństwa. Społeczeństwo, które przez lata dążyło do całkowitej cyfryzacji płatności, nagle odkryło wartość fizycznych pieniędzy.
Hiszpański blackout stał się punktem zwrotnym w europejskim myśleniu o bezpieczeństwie. Kraje, które jeszcze niedawno chciały całkowicie zdigitalizować życie, oficjalnie przyznają, że analogowe systemy rezerwowe są niezbędne do przetrwania kryzysu.
Strategia Unii Gotowości i ostrzeżenia banków centralnych to racjonalna odpowiedź na nowe zagrożenia. W świecie, gdzie awaria może sparaliżować całe państwo w kilka sekund, prawdziwe bezpieczeństwo oznacza inteligentne łączenie nowoczesnych technologii z prostymi, niezawodnymi rozwiązaniami, które działają zawsze.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.