3 minuty. Ten dźwięk oznacza alarm dla ludności. Rząd mówi, co natychmiast zrobić
Trzy minuty modulowanego, narastającego i opadającego dźwięku syreny oznaczają ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej. Nie należy go ignorować ani samodzielnie zgadywać, co się wydarzyło. Trzeba natychmiast sprawdzić oficjalne komunikaty, ustalić rodzaj zagrożenia i wykonywać polecenia służb. Inny sygnał: trzy minuty jednostajnego dźwięku oznacza odwołanie alarmu. Jest jeszcze trzeci, krótszy sygnał używany podczas ćwiczeń.
Syreny alarmowe nie są uruchamiane wyłącznie podczas wojny. Mogą ostrzegać również przed skażeniem, katastrofą, powodzią, pożarem, zagrożeniem z powietrza albo innym zdarzeniem mogącym zagrozić życiu i zdrowiu mieszkańców.
Znajomość różnicy pomiędzy sygnałami jest kluczowa. Jeden oznacza realny alarm dla ludności, drugi jego odwołanie, a trzeci zaplanowany trening systemu ostrzegania.
Ten dźwięk oznacza ogłoszenie alarmu
Zasady obowiązujące w całym kraju zostały określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 maja 2025 roku.
Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej oznacza:
modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty.
Dźwięk nie jest jednostajny. Jego natężenie i wysokość wyraźnie narastają, a następnie opadają. Taki cykl jest powtarzany przez pełne trzy minuty.
Alarm może być ogłoszony także przy użyciu urządzeń nagłaśniających. W takim przypadku trzykrotnie zostanie powtórzona zapowiedź:
„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm…”
Następnie powinna zostać podana przyczyna, rodzaj zagrożenia oraz obszar, którego dotyczy ostrzeżenie.
Aktualne znaczenie sygnałów przypomina Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
Usłyszysz alarm? Najpierw sprawdź, co się dzieje
Sam dźwięk syreny informuje o zagrożeniu, ale nie wyjaśnia jego rodzaju. Sposób postępowania może być zupełnie inny w przypadku pożaru, skażenia chemicznego, powodzi czy zagrożenia z powietrza.
Dlatego po usłyszeniu trzyminutowego modulowanego dźwięku należy:
- zachować spokój,
- natychmiast sprawdzić oficjalne komunikaty,
- włączyć radio albo telewizję,
- sprawdzić Alert RCB i aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania,
- wejść na oficjalne strony urzędu, wojewody, RCB lub służb,
- przekazać informację domownikom i sąsiadom,
- wykonywać polecenia służb.
Nie należy samodzielnie zakładać, że zawsze trzeba uciekać z domu albo przeciwnie — bezwarunkowo się w nim zamknąć. Właściwa reakcja zależy od rodzaju zagrożenia. Przy jednym zdarzeniu bezpieczniejsza będzie ewakuacja, przy innym pozostanie wewnątrz budynku, zamknięcie okien i wyłączenie wentylacji.
Nie dzwoń na 112 tylko po to, aby zapytać o syrenę
Numer alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji wymagających natychmiastowej pomocy służb.
Jeżeli człowiek nie jest bezpośrednio zagrożony i chce jedynie dowiedzieć się, dlaczego uruchomiono syreny, powinien najpierw sprawdzić oficjalne komunikaty. Masowe telefonowanie na numer alarmowy może zablokować dostęp osobom, które w tym samym czasie naprawdę potrzebują policji, pogotowia albo straży pożarnej.
Na 112 należy zadzwonić, gdy widzimy konkretne zagrożenie, ktoś potrzebuje pomocy albo służby nie zostały jeszcze powiadomione o niebezpiecznym zdarzeniu.
Trzy minuty jednostajnego dźwięku oznaczają koniec alarmu
Odwołanie alarmu ma zupełnie inne brzmienie.
Jest to:
ciągły, jednostajny dźwięk syreny trwający trzy minuty.
Alarm może zostać odwołany również komunikatem głosowym powtórzonym trzy razy:
„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm…”
Dopiero oficjalne odwołanie oznacza, że zagrożenie minęło albo nie wymaga już stosowania wcześniejszych środków bezpieczeństwa.
Nie należy przerywać zaleconych działań tylko dlatego, że syrena ucichła. Zakończenie trzyminutowego sygnału ogłaszającego alarm nie jest tym samym co odwołanie alarmu.
Krótki sygnał może oznaczać ćwiczenia
Przepisy przewidują również osobny alarm ćwiczebny lub treningowy. Jest nim:
ciągły dźwięk syreny trwający jedną minutę.
To istotna różnica:
- trzy minuty dźwięku modulowanego — ogłoszenie alarmu dla ludności,
- trzy minuty dźwięku jednostajnego — odwołanie alarmu,
- jedna minuta dźwięku ciągłego — alarm ćwiczebny lub treningowy.
Informacje o planowanych testach są zazwyczaj podawane wcześniej przez urzędy, wojewodów, samorządy albo służby. Nie należy jednak automatycznie uznawać każdej syreny za ćwiczenia, jeżeli wcześniej nie pojawiła się oficjalna zapowiedź.
Pełne brzmienie zasad znajduje się w rozporządzeniu MSWiA z 14 maja 2025 roku.
Syrena strażacka może brzmieć inaczej
W wielu miejscowościach syreny są wykorzystywane również do alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim strażaków ochotników.
Sygnał przeznaczony dla jednostki straży pożarnej składa się z trzykrotnie narastającego i opadającego dźwięku, rozdzielonego 30-sekundowymi przerwami. Całość trwa trzy minuty.
Nie jest to ten sam sygnał co nieprzerwany, trzyminutowy dźwięk modulowany przeznaczony dla ludności cywilnej.
W praktyce mieszkańcy miejscowości, w których działa OSP, mogą słyszeć syrenę podczas wzywania strażaków do akcji. Jeżeli jednak brzmienie jest nietypowe albo nie ma pewności, do czego odnosi się sygnał, należy sprawdzić komunikaty lokalnych władz i służb.
Ostrzeżenie może przyjść kilkoma drogami jednocześnie
Syrena jest tylko jednym z elementów systemu alarmowania. Informacje o zagrożeniu mogą być przekazywane również przez:
- Alert RCB wysyłany na telefony,
- aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania,
- radio i telewizję,
- oficjalne strony internetowe,
- megafony,
- urządzenia emitujące komunikaty głosowe,
- powiadamianie mieszkańców od domu do domu.
Komunikat powinien wskazywać rodzaj i obszar zagrożenia, zalecenia dla mieszkańców oraz — jeżeli jest to możliwe — przewidywany czas jego trwania.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa udostępnia również nagrania obu obowiązujących sygnałów, dzięki czemu można wcześniej sprawdzić, jak brzmi ogłoszenie i odwołanie alarmu.
Wyjaśnij znaczenie syren dzieciom i seniorom
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca, aby rodzinny plan kryzysowy został nie tylko przygotowany, lecz także przećwiczony.
Dzieci i seniorzy powinni wiedzieć, że po usłyszeniu długiego, modulowanego sygnału nie należy wychodzić z domu tylko po to, aby sprawdzić, co się dzieje. Powinni skontaktować się z opiekunem, sprawdzić oficjalne informacje i stosować się do przekazywanych instrukcji.
Warto również wcześniej:
- zainstalować aplikację RSO,
- zapisać najważniejsze numery telefonów,
- przygotować radio na baterie,
- ustalić rodzinne miejsce spotkania,
- sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia,
- przygotować plecak ewakuacyjny.
Najważniejsza zasada jest prosta: trzy minuty modulowanego dźwięku to nie sygnał do paniki, ale do natychmiastowego sprawdzenia komunikatów i działania zgodnie z poleceniami służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.