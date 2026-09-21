Gigantyczne promocje w Lidlu. Na jednym zakupie można zaoszczędzić aż 900 zł
Lidl uruchomił wyjątkowo mocne promocje. Największa obniżka obejmuje popularnego Lidlomixa, czyli termorobota Monsieur Cuisine Smart. Jego cena spadła z 2499 do 1599 zł, co oznacza aż 900 zł oszczędności. Mocno przeceniono również masło, mleko, mięso i odzież. Część ofert wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus, a na skorzystanie z największego rabatu zostało niewiele czasu.
Sieć przygotowała jednocześnie kilka rodzajów obniżek. Są wśród nich rabaty sięgające 62 proc., nowe niższe ceny oraz specjalne kupony w aplikacji.
Największe zainteresowanie może wzbudzić promocja na Monsieur Cuisine Smart. Urządzenie pozwala między innymi gotować, wyrabiać ciasto, miksować, rozdrabniać, smażyć, gotować na parze oraz przygotowywać potrawy metodą sous-vide.
Lidlomix aż 900 zł taniej
Termorobot Silvercrest Monsieur Cuisine Smart z Wi-Fi i silnikiem o mocy 1200 W został przeceniony:
z 2499 zł na 1599 zł.
Różnica wynosi dokładnie:
900 zł.
Aby skorzystać z obniżki, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus. Promocja obowiązuje do środy, 23 września 2026 roku.
Urządzenie wyposażone jest między innymi w ośmiocalowy ekran dotykowy, Wi-Fi, zintegrowaną wagę, automatyczne programy oraz bazę ponad tysiąca przepisów. Posiada też dziesięć poziomów prędkości i funkcję turbo.
Promocyjną cenę potwierdza również oficjalna strona internetowa Lidla. Sieć podaje, że 2499 zł było najniższą ceną z 30 dni przed obniżką oraz ceną stosowaną poza promocją.
Ze względu na wysokość rabatu dostępność urządzenia w poszczególnych sklepach może być ograniczona.
Masło za 1,99 zł. Rabat wynosi 60 procent
Bardzo mocna promocja dotyczy także masła ekstra Pilos 83 proc. w opakowaniu 200 g.
Po aktywowaniu kuponu w Lidl Plus jego cena spada:
z 4,99 zł do 1,99 zł.
To obniżka o 60 proc. Cena obowiązuje przy zakupie trzech opakowań. Limit wynosi trzy sztuki na kupon.
Kupując pełny dopuszczalny limit, klient zapłaci 5,97 zł zamiast 14,97 zł. Oznacza to:
9 zł oszczędności na trzech kostkach masła.
Trzeba zwrócić uwagę na warunek dotyczący liczby opakowań. Zakup pojedynczej kostki nie musi zostać rozliczony po cenie 1,99 zł.
Mleko przecenione o 62 procent
Jeszcze większy procentowo rabat obejmuje mleko UHT 3,2 proc. marki Mlekovita. Litrowe opakowanie kosztuje z aktywnym kuponem:
1,49 zł zamiast 3,99 zł.
Cena obowiązuje przy zakupie sześciu opakowań lub wielokrotności sześciu. Limit wynosi 12 opakowań na jeden kupon.
Oszczędność na pojedynczym kartonie wynosi 2,50 zł. Przy zakupie sześciu litrów klient oszczędza więc 15 zł, a przy wykorzystaniu całego limitu 12 opakowań:
aż 30 zł.
To jedna z ofert, które mogą skłonić klientów do kupowania całych zgrzewek. Przed włożeniem większej liczby kartonów do koszyka trzeba jednak sprawdzić, czy kupon został prawidłowo aktywowany.
Schab za 9,99 zł za kilogram
Z kuponem Lidl Plus można również kupić schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik.
Cena została obniżona:
z 15,95 zł do 9,99 zł za kilogram.
Rabat wynosi 37 proc., a limit to trzy kilogramy na kupon.
Różnica wynosi 5,96 zł na każdym kilogramie. Osoba wykorzystująca cały limit może zaoszczędzić:
17,88 zł.
Promocja może cieszyć się szczególnie dużym zainteresowaniem klientów, którzy planują przygotowanie większej liczby porcji i zamrożenie mięsa.
Kurtka damska 30 procent taniej
Od poniedziałku, 21 września, Lidl przecenił także lekką damską kurtkę marki Esmara.
Nowa cena wynosi:
41,99 zł zamiast 59,99 zł.
Oszczędność na jednej kurtce to 18 zł. Oferta dotyczy różnych wariantów, a dostępność rozmiarów i kolorów zależy od konkretnego sklepu.
W przypadku produktów z koszy niespożywczych największy wybór zazwyczaj dostępny jest na początku sprzedaży.
Buraki za 1,49 zł za kilogram
W ramach „Ryneczku Lidla” polskie buraki czerwone luzem zostały przecenione o połowę.
Kilogram kosztuje:
1,49 zł zamiast 2,99 zł.
Oszczędność wynosi 1,50 zł na każdym kilogramie. Oferta nie wymaga kupowania całego opakowania, ponieważ buraki sprzedawane są na wagę.
Sieć zaznacza, że promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Lidl obniżył również regularne ceny
Na materiałach promocyjnych pojawiły się także produkty objęte nowymi, niższymi cenami regularnymi.
Chleb żytni bez drożdży o niskim indeksie glikemicznym, ważący 450 g, kosztuje obecnie 3,45 zł zamiast 3,85 zł. Cena została obniżona o 10 proc.
Croissant maślany o wadze 60 g kosztuje natomiast 1,59 zł zamiast 1,79 zł. Obniżka wynosi 11 proc.
W tym przypadku nie są to krótkie promocje kuponowe, ale ceny oznaczone przez sieć jako nowe ceny regularne.
Kupon trzeba aktywować przed płatnością
W przypadku promocji na Lidlomixa, masło, mleko i schab samo zeskanowanie aplikacji przy kasie może nie wystarczyć. Klient powinien wcześniej:
- otworzyć aplikację Lidl Plus,
- przejść do zakładki z kuponami,
- znaleźć wybraną promocję,
- nacisnąć przycisk aktywacji,
- zeskanować kartę Lidl Plus przy kasie.
Warto zrobić to przed podejściem do kasy. Jeżeli kupon nie zostanie aktywowany albo klient przekroczy określony limit, produkty mogą zostać naliczone po innej cenie.
Łączna oszczędność może być ogromna
Największy pojedynczy rabat wynosi 900 zł i dotyczy termorobota Monsieur Cuisine Smart.
Do tego można doliczyć:
- 30 zł oszczędności przy zakupie 12 litrów mleka,
- 17,88 zł przy zakupie 3 kg schabu,
- 9 zł przy zakupie trzech kostek masła,
- 18 zł na damskiej kurtce.
Klient korzystający ze wszystkich wymienionych ofert mógłby teoretycznie zaoszczędzić prawie 975 zł. Nie oznacza to jednak, że trzeba kupować wszystkie produkty. Każda promocja ma osobne zasady, terminy i limity.
Najważniejsza data dotyczy Lidlomixa. Rabat w wysokości 900 zł ma obowiązywać tylko do 23 września 2026 roku i wymaga aktywnego kuponu Lidl Plus. Dostępność produktów może różnić się pomiędzy sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.