Ten obowiązek obejmie każde mieszkanie w Polsce. W części lokali termin już minął
Czujka dymu będzie obowiązkowym wyposażeniem wszystkich polskich mieszkań i domów. W istniejących lokalach mieszkalnych przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2030 roku, ale część właścicieli już teraz musi posiadać odpowiednie urządzenia. Dotyczy to między innymi nowych budynków oraz lokali oferujących usługi hotelarskie, dla których okres przejściowy zakończył się 30 czerwca 2026 roku. Państwowa Straż Pożarna przypomina: „2030 to obowiązek. Dziś to rozsądek”.
Nowe wymagania wprowadzane są etapami, dlatego nie każdy właściciel ma ten sam termin. Znaczenie ma przede wszystkim data rozpoczęcia użytkowania budynku oraz to, czy lokal służy wyłącznie do mieszkania, czy są w nim również świadczone usługi hotelarskie.
Trzeba także odróżnić dwa urządzenia. Czujka dymu będzie wymagana w każdym domu i mieszkaniu. Czujka tlenku węgla będzie obowiązkowa tylko w pomieszczeniach, w których odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego.
Zwykłe mieszkania i domy mają czas do 2030 roku
Najwięcej czasu otrzymali właściciele istniejących domów i mieszkań.
W lokalach, które były użytkowane 23 grudnia 2024 roku, obowiązek montażu autonomicznych czujek zacznie obowiązywać:
1 stycznia 2030 roku.
Do tego dnia właściciele i użytkownicy istniejących lokali powinni dostosować je do nowych wymagań.
Od 2030 roku każdy taki dom i mieszkanie będzie musiał posiadać co najmniej autonomiczną czujkę dymu. Jeżeli w konkretnym pomieszczeniu znajduje się urządzenie, w którym spalany jest gaz, węgiel, drewno, olej opałowy albo inne paliwo, potrzebna będzie tam również czujka tlenku węgla.
W nowych budynkach nie można czekać do 2030 roku
Inaczej wygląda sytuacja w nowych budynkach i lokalach oddawanych do użytkowania po wejściu w życie zmienionych przepisów.
W takich obiektach czujki powinny być montowane od razu. Data 1 stycznia 2030 roku nie jest więc wspólnym terminem dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Państwowa Straż Pożarna wyjaśnia, że obowiązek jest wprowadzany stopniowo:
- w nowych budynkach czujki muszą znajdować się od początku ich użytkowania,
- w istniejących lokalach świadczących usługi hotelarskie termin upłynął 30 czerwca 2026 roku,
- w pozostałych istniejących mieszkaniach i domach obowiązek zacznie działać 1 stycznia 2030 roku.
Aktualne zasady przedstawia Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
Wynajmujesz turystom? Termin już minął
Najważniejsza zmiana dotyczy właścicieli lokali, w których świadczone są usługi hotelarskie. Nie chodzi wyłącznie o duże hotele.
Przepisy obejmują również pomieszczenia mieszkalne wykorzystywane do świadczenia usług noclegowych. W przypadku obiektów użytkowanych już w dniu wejścia w życie nowych regulacji okres przejściowy zakończył się:
30 czerwca 2026 roku.
Oznacza to, że odpowiednie czujki powinny już znajdować się w takich lokalach.
Właściciel mieszkania wynajmowanego krótkoterminowo powinien zatem sprawdzić, czy jego działalność jest traktowana jako świadczenie usług hotelarskich i czy lokal spełnia wymagania przeciwpożarowe. Nie powinien automatycznie zakładać, że może czekać do 2030 roku tylko dlatego, że lokal znajduje się w zwykłym bloku mieszkalnym.
Czujka dymu i czujka czadu to nie to samo
Te dwa urządzenia wykrywają zupełnie inne zagrożenia.
Czujka dymu reaguje na produkty powstające podczas pożaru. Ma zaalarmować mieszkańców odpowiednio wcześnie, również wtedy, gdy śpią i nie widzą jeszcze płomieni.
Czujka tlenku węgla wykrywa niebezpieczne stężenie czadu. Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny, dlatego człowiek nie może rozpoznać go za pomocą własnych zmysłów.
Czujka CO będzie wymagana w pomieszczeniach, w których znajduje się urządzenie spalające paliwo, np.:
- piec gazowy,
- kocioł na węgiel lub drewno,
- kominek,
- piecyk gazowy,
- urządzenie na olej opałowy.
Jeżeli mieszkanie jest ogrzewane wyłącznie z sieci i nie ma w nim urządzeń spalających paliwo, obowiązek posiadania czujki tlenku węgla może go nie dotyczyć. Nadal będzie jednak obowiązywała czujka dymu.
Gdzie zamontować urządzenia?
Państwowa Straż Pożarna zaleca, aby czujkę dymu instalować na suficie, najlepiej w korytarzu prowadzącym do sypialni oraz na każdej kondygnacji domu.
Czujkę tlenku węgla umieszcza się w pobliżu potencjalnego źródła emisji — najczęściej w odległości od jednego do trzech metrów od urządzenia spalającego paliwo. Dokładne miejsce i wysokość montażu trzeba zawsze sprawdzić w instrukcji konkretnego modelu.
Czujki nie należy instalować przypadkowo, np. tuż przy kratce wentylacyjnej, oknie albo w miejscu narażonym na parę wodną, jeżeli producent tego nie zaleca. Niewłaściwe umieszczenie może opóźnić wykrycie zagrożenia albo powodować fałszywe alarmy.
Urządzenie powinno być regularnie testowane przyciskiem „TEST”. Nie wolno sprawdzać czujki dymem z zapalniczki, świecy ani innymi metodami, których nie przewidział producent.
Strażacy rozdzielają 140 tysięcy bezpłatnych czujek
MSWiA i Państwowa Straż Pożarna rozpoczęły również ogólnopolską dystrybucję 140 tys. czujek dymu i tlenku węgla. Urządzenia zakupiono za blisko 5 mln zł w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.
Czujki mają trafiać przede wszystkim do:
- samotnych seniorów,
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- innych mieszkańców wymagających szczególnego wsparcia.
Strażacy PSP i OSP mają nie tylko przekazywać urządzenia, ale również bezpłatnie je montować. W wytypowaniu odbiorców pomagają samorządy oraz jednostki pomocy społecznej.
Nie jest to jednak powszechny program, w którym każdy właściciel mieszkania automatycznie otrzyma darmową czujkę. Urządzenia są przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących, wskazywanych przy współpracy z lokalnymi instytucjami. Szczegóły akcji przedstawiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Urządzenia muszą spełniać właściwe normy
PSP przestrzega przed kupowaniem przypadkowych urządzeń bez oznaczeń potwierdzających ich jakość.
Autonomiczna czujka dymu powinna spełniać normę EN 14604, natomiast czujka tlenku węgla przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych — normę PN-EN 50291-1.
Warto zachować instrukcję, dowód zakupu oraz informację o terminie wymiany urządzenia lub baterii. Część modeli ma baterię niewymienną, działającą przez kilka albo kilkanaście lat. Po zakończeniu deklarowanego okresu eksploatacji trzeba wymienić całą czujkę.
Komenda Główna PSP potwierdziła, że urządzenia przekazywane w rządowej akcji posiadają wymagane certyfikaty i oznaczenia. Straż wydała w tej sprawie specjalny komunikat.
Strażacy podają tragiczne statystyki
Skala zagrożenia nie jest teoretyczna. Tylko od 1 października do 21 listopada 2025 roku strażacy odnotowali:
- 3545 pożarów w budynkach mieszkalnych,
- 279 rannych,
- 52 ofiary śmiertelne,
- 546 interwencji związanych z emisją tlenku węgla,
- 201 osób podtrutych czadem,
- 13 ofiar śmiertelnych zatrucia tlenkiem węgla.
Ponad tysiąc razy strażacy interweniowali również w związku z pożarami sadzy w przewodach kominowych.
Czujka nie zapobiegnie awarii pieca ani powstaniu pożaru, ale może wykryć niebezpieczeństwo wystarczająco wcześnie, aby obudzić domowników i umożliwić im opuszczenie budynku.
Nie warto czekać na ostateczny termin
Dla właścicieli większości istniejących mieszkań obowiązek zacznie działać dopiero 1 stycznia 2030 roku. Nie oznacza to jednak, że do tego czasu montowanie czujek nie ma znaczenia.
Jak podkreśla Państwowa Straż Pożarna:
„2030 to obowiązek. Dziś to rozsądek”.
Niewielkie urządzenie może zaalarmować całą rodzinę, zanim dym lub bezwonny tlenek węgla osiągną stężenie zagrażające życiu. Dla nowych budynków i części lokali noclegowych nie jest to już tylko zalecenie — to obowiązujące wymaganie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.