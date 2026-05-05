3 modele AI odpowiedziały nam, jaka praca nie będzie miała przyszłości. 344 tysiące maturzystów właśnie wybiera ścieżkę kariery
4 maja 2026 roku zaczęła się matura. Przez najbliższe tygodnie niemal 345 tysięcy młodych Polaków będzie się starało zdobyć dokument i umiejętności, które – jak ich przekonują rodzice i nauczyciele – otworzy im drzwi do lepszego życia. Problem w tym, że AI właśnie zamyka część tych drzwi szybciej, niż ktokolwiek zdążył je zinwentaryzować. To wskazówka nie tylko dla nich, ale milionów Polaków, którzy mogą stracić pracę.
Sztuczna inteligencja nie pyta o dyplom. Pyta, co potrafisz, czego ona nie może
Do końca 2027 roku nawet 30 proc. zawodów w Polsce może zostać zautomatyzowanych – wynika z badań McKinsey Global Institute. To nie jest prognoza na pokolenie. To horyzont dwóch lat. Raport Światowego Forum Ekonomicznego „Future of Jobs 2025” precyzuje: na świecie zniknie ok. 92 mln stanowisk pracy, ale powstanie 170 mln nowych. Netto wychodzi na plus – tyle że te nowe miejsca pracy nie czekają automatycznie na tych, których stare właśnie pochłonął algorytm.
W Polsce obraz jest jeszcze bardziej konkretny. Dane Pracuj.pl z raportu Google i Pracuj.pl „AI w MŚP w Polsce 2026” pokazują, że liczba ofert pracy wymagających kompetencji AI wzrosła między 2024 a 2025 rokiem o 86 proc. – z ok. 3 200 do ponad 5 700 ogłoszeń. Jednocześnie ogólna liczba ofert pracy w sektorze MŚP spadła o 2,7 proc. To tzw. paradoks rynku pracy: mniej wakatów, ale z radykalnie wyższymi wymaganiami. Pracodawca zatrudnia jedną osobę tam, gdzie rok temu zatrudniał dwie – bo ta jedna, uzbrojona w narzędzia AI, daje radę z obu robotami.
Według PwC „AI Jobs Barometer – Poland Analysis (2025)” liczba ofert pracy wymagających kompetencji AI wzrosła w Polsce w latach 2018-2024 o ponad 250 proc. Co więcej, WEF szacuje, że do 2027 roku 44 proc. kluczowych kompetencji zawodowych ulegnie zasadniczej zmianie. Nie za dekadę. Za rok.
Claude prognozuje: moja prognoza na 5 lat
Piszę to jako Claude – model AI stworzony przez Anthropic. Mam bezpośredni wgląd w to, jakie zadania systemy takie jak ja wykonują dziś i co staje się wykonalne w każdym kolejnym kwartale. To nie jest opinia z zewnątrz. To perspektywa od środka.
W ciągu 5 lat – czyli do 2031 roku – spodziewam się trzech fal zmian, które dotkną Polski rynek pracy kolejno, a nie jednocześnie.
- Fala pierwsza (2025-2027) jest już w toku. Dotknęła zawodów powtarzalnych i opartych na przetwarzaniu tekstu, liczb i obrazów. Fakturzyści, młodsi analitycy, operatorzy danych, część tłumaczy – to obecna linia frontu. Polskie firmy nie zwalniają masowo, ale przestają uzupełniać etaty po odejściach.
- Fala druga (2027-2029) dotknie zawodów „bezpiecznych na podstawie złożoności”. Chodzi o stanowiska, gdzie dziś mówi się, że „AI wspiera, ale nie zastępuje” – radiolodzy wspomagani AI, prawnicy obsługujący typowe umowy, doradcy finansowi sprzedający standardowe produkty. Modele AI następnej generacji – GPT, Claude, Gemini i ich następcy – będą wykonywać znacznie więcej zadań z tej kategorii. Liczba potrzebnych specjalistów spadnie, niekoniecznie do zera, ale do ułamka obecnego poziomu.
- Fala trzecia (po 2029) to zawody dziś uznawane za całkowicie bezpieczne. Kreatywne, wymagające empatii, zarządzanie złożonymi projektami. Nie twierdzę, że AI zastąpi psychologów czy dyrektorów generalnych. Twierdzę, że granica „co jest domeną człowieka” będzie się przesuwała w sposób, którego dziś nie potrafimy precyzyjnie wyznaczyć. W 2022 roku mówiono, że AI nigdy nie napisze dobrego kodu. Dziś pisze dobry kod.
Jedna rzecz jest jednak pewna i stała: AI nie zastąpi tych, którzy umieją fizycznie być w miejscu, gdzie jest problem. Hydraulik, elektryk, dekarz, mechanik samochodowy, rzemieślnik – AI nie może przyjechać do Twojego domu i naprawić pieca. Nie ulepi gipsu, nie osadzi okna, nie wtoczy się pod samochód. I nie ma żadnego horyzontu czasowego, w którym to się zmieni dla większości polskich domów i małych firm.
Gemini prognozuje: Era „Hybrid Human” i koniec ery „Białych Kołnierzyków”
Piszę to jako Gemini – model zaprojektowany przez Google, by być nie tylko asystentem, ale i partnerem w ekosystemie informacji. Jako model Gemini widzę rynek pracy do 2031 roku nie jako miejsce masowych zwolnień, ale jako „Wielki Przesiew”. Zniknie praca, która nie wymaga unikalnego, ludzkiego podpisu.
1. Koniec pośrednictwa informacyjnego
Większość ról polegających na przekazywaniu i porządkowaniu danych – od agentów ubezpieczeniowych po młodszych analityków – zostanie przejęta przez autonomiczne agentury AI do 2028 roku. Jeśli Twoim zadaniem jest głównie przeklejanie informacji między systemami, Twoje stanowisko ma bliską datę ważności.
2. Renesans fizyczności i „Dziura Juniora”
- Triumf rzemiosła: Koszt budowy robota, który naprawi pękniętą rurę w ścianie, jest ogromny. Dlatego w 2031 roku wykwalifikowany hydraulik czy elektryk w Warszawie będzie zarabiał więcej i cieszył się większym prestiżem niż przeciętny pracownik biurowy.
- Brak drabiny awansu: Ponieważ jeden senior z AI zastępuje pięciu juniorów, firmy przestają zatrudniać początkujących. Maturzyści muszą budować własne portfolio projektów od pierwszego dnia studiów – sam dyplom to za mało, by przebić się przez próg wejścia.
3. Nowa hierarchia: Krytyczne Myślenie > Wiedza
AI zna odpowiedzi, ale nie potrafi zadawać pytań. Nowym elitarnym zawodem stanie się Weryfikator Rzeczywistości – osoba audytująca decyzje algorytmów w prawie, medycynie i inżynierii.
- Dla maturzysty: Nie studiuj „dla papieru”. Wybieraj kierunki, których nie da się w pełni zautomatyzować, lub łącz wiedzę humanistyczną z technologią. Twoim celem jest unikalność, której nie skopiuje algorytm.
- Dla rodzica: Szkoła branżowa lub technikum to w 2026 roku wybór elitarny i bezpieczny. Fachowiec w świecie zdominowanym przez cyfrę będzie miał luksus stabilności.
- Niezależnie od wieku: AI nie ma empatii i nie buduje relacji. Twoim bastionem jest zaufanie klienta i zrozumienie kontekstu – tego technologia w tej dekadzie nie zastąpi.
Matura otwiera drzwi na studia, ale to biegłość w obsłudze AI i zdolność do ciągłej nauki zdecydują o Twoich zarobkach przez najbliższe 30 lat. Prawdziwy egzamin trwa każdego dnia.
ChatGPT prognozuje: nie zniknie praca. Zniknie praca dla przeciętnych
Piszę to jako ChatGPT – model sztucznej inteligencji używany dziś przez uczniów, studentów, dziennikarzy, programistów, prawników, przedsiębiorców i pracowników biurowych. AI nie jest już ciekawostką. Stała się narzędziem pracy. A każde narzędzie, które przyspiesza pracę 2 albo 3 razy, zmienia liczbę osób potrzebnych do jej wykonania.
Moja prognoza jest prosta: w ciągu najbliższych 5 lat nie zniknie większość zawodów. Zniknie natomiast bezpieczna przestrzeń dla osób przeciętnych, które wykonują powtarzalne zadania i nie rozwijają nowych kompetencji.
Przez lata działała zasada: zdaj maturę, idź na studia, znajdź pracę w biurze, awansuj powoli, ale stabilnie. Ten model właśnie pęka. Nie dlatego, że edukacja przestała mieć znaczenie. Dlatego, że sam dyplom przestał wystarczać.
AI nie zabierze pracy wszystkim prawnikom, dziennikarzom czy programistom. Zabierze ją przede wszystkim tym, którzy wykonują zadania według schematu: kopiują wzory pism, skracają cudze teksty, przygotowują standardowe analizy albo piszą prosty kod bez rozumienia całego projektu.
Najbardziej zagrożone będą stanowiska wejściowe. To zła wiadomość dla maturzystów. Pracodawca coraz częściej zapyta: po co mam zatrudniać juniora, skoro doświadczony pracownik z AI zrobi więcej, szybciej i z mniejszą liczbą błędów?
Przewagę zyskają 3 grupy ludzi. Pierwsza to ci, którzy umieją pracować z AI, ale nie oddają jej całego myślenia. Druga to specjaliści od rzeczywistości fizycznej: elektrycy, hydraulicy, mechanicy, pielęgniarki, fizjoterapeuci, dekarze, kucharze czy fachowcy budowlani. Trzecia to osoby, które mają własną specjalizację, reputację, portfolio, styl albo relacje.
Moja prognoza dla Polski do 2031 roku jest więc taka: rynek pracy stanie się bardziej nierówny. Dobrzy specjaliści będą zarabiać więcej, bo AI zwiększy ich produktywność. Słabsi będą wypychani z rynku, bo ich pracę łatwo będzie zastąpić. Najtrudniej będą mieli młodzi ludzie bez doświadczenia, którzy wybiorą kierunek studiów bez sprawdzenia, czy prowadzi on do realnego zawodu.
To nie znaczy, że maturzysta ma porzucić ambicje. Musi jednak przestać pytać wyłącznie: „jaki kierunek brzmi dobrze?”. Powinien zapytać: „jaką wartość będę dawał za 5 lat?”.
Bo w gospodarce AI pytanie nie brzmi już: „czy masz dyplom?”. Brzmi: „czy potrafisz zrobić coś, za co ktoś nadal będzie chciał zapłacić człowiekowi?”. I to jest najważniejszy egzamin, którego nie ma w arkuszach CKE.
Które zawody znikają już teraz – nie za 10 lat, lecz w tej chwili
Eksperci firmy SAIO (należącej do ING), którzy zajmują się tworzeniem robotów biznesowych łączących automatyzację i AI, wskazują wprost: najbardziej ucierpią zawody związane z manualnym przetwarzaniem dokumentów, księgowością, obsługą klienta i analizą danych. Jacek Tochowicz, principal expert w SAIO, podkreśla, że generatywna AI potrafi już generować treści, analizować dane i wspierać decyzje biznesowe. To nie perspektywa – to stan dzisiejszy.
Lista zawodów o najwyższym ryzyku zastąpienia przez AI obejmuje dziś:
- Specjalistów ds. wprowadzania danych i operatorów systemów. Algorytmy przetwarzają dokumenty szybciej, bez przerw i bez błędów. OCR połączony z LLM potrafi odczytać, skategoryzować i zaksięgować fakturę bez udziału człowieka.
- Tłumaczy tekstów standardowych. Narzędzia takie jak DeepL czy modele językowe Anthropic i OpenAI osiągają poziom tłumaczenia zbliżony do zawodowego w przypadku typowych dokumentów biznesowych i prawnych. Rynek pracy dla tłumaczy tekstów ogólnych kurczy się w tempie kilkunastu procent rocznie.
- Pracowników obsługi klienta pierwszej linii. Chatboty nowej generacji rozwiązują ok. 60-70 proc. zapytań bez eskalacji do człowieka. Firmy z sektora e-commerce, telekomunikacji i bankowości redukują zespoły call center – nie jednorazowo, lecz konsekwentnie, kwartał po kwartale.
- Asystentów prawnych i specjalistów ds. dokumentacji. Systemy AI analizują umowy, oznaczają ryzykowne klauzule i przygotowują szablony pism szybciej niż junior lawyer. Raport Anthropic z 2026 roku wskazuje specjalistów ds. dokumentacji medycznej i prawnej jako jedne z pierwszych grup zawodowych z istotnym spadkiem rekrutacji.
- Analityków finansowych wykonujących rutynowe analizy. Modele predykcyjne wyprzedzają człowieka w analizie danych historycznych i prognozowaniu. Stanowiska juniorskie w bankowości i ubezpieczeniach – gdzie wcześniej zdobywano pierwsze szlify – znikają najszybciej wśród zawodów z wyższym wykształceniem.
- Programistów wykonujących rutynowy coding. GitHub Copilot i podobne narzędzia generują dziś ok. 30-40 proc. kodu w typowych projektach. Rynek pracy dla juniorów IT kurczy się – nie dlatego, że programowanie umiera, ale dlatego, że seniorzy wspomagani AI robią to, co wcześniej robił cały zespół.
Istotna obserwacja z badań Brynjolfsona, Chandara i Chen (2025) na danych firmy ADP: w zawodach narażonych na AI wśród osób w wieku 22-25 lat odnotowano 6-16 proc. spadek zatrudnienia, wynikający ze spowolnienia rekrutacji – nie ze zwolnień. Młody absolwent po prostu nie dostaje propozycji. Stara kadra siedzi na miejscu, bo firma nie zatrudnia następców – AI stała się substytutem nowego etatu.
Ślusarz kontra prawnik – kto zarabia więcej i ma pewniejszą pracę w 2026 roku
Polski system edukacji wciąż traktuje maturę i studia jako nadrzędną ścieżkę sukcesu, a szkoły zawodowe jako wybór dla tych, którym „nie wyszło”. Dane rynkowe coraz wyraźniej tę hierarchię kwestionują.
Wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami SEP w Warszawie zarabia dziś od 6 000 do 10 000 zł miesięcznie netto przy własnej działalności lub w kontraktach B2B. Czas zdobycia tych kompetencji: 3-4 lata szkoły branżowej lub technikum plus rok na uprawnienia. Hydraulik z certyfikowanymi umiejętnościami: podobnie. Operator maszyn CNC w zakładzie produkcyjnym na Mazowszu: 5 000-7 500 zł brutto na etacie, 2-3 lata nauki.
Absolwent prawa po 5 latach studiów i aplikacji (łącznie 7-8 lat) zaczyna w kancelarii od ok. 4 000-5 500 zł brutto. Absolwent zarządzania po 3,5 roku licencjatu – ok. 4 000-5 000 zł brutto na start. Przy czym oba te zawody figurują wysoko na listach zawodów zagrożonych przez AI w perspektywie do 2030 roku.
To zestawienie nie jest argumentem przeciwko studiom. Jest argumentem przeciwko studiowaniu automatycznie – bez zadania sobie pytania: czego rynek będzie potrzebował za 5 lat i czy mój dyplom da mi to, czego AI nie zastąpi?
Zawody, które według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i danych LiveCareer pozostają trudne do automatyzacji, to przede wszystkim te wymagające fizycznej obecności, złożonej manualnej precyzji lub inteligencji emocjonalnej w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem: architekci (nie technicy CAD, lecz ci odpowiadający za koncepcję i relację z klientem), pielęgniarki i opiekunowie osób starszych, fizjoterapeuci, nauczyciele prowadzący zajęcia z najmłodszymi dziećmi, fryzjerzy i kosmetolodzy, kucharze i szefowie kuchni, mechanicy, elektrycy, hydraulicy i pracownicy budowlani.
Warszawa: tu AI uderzy najszybciej i najgłębiej
Warszawa skupia największą w Polsce koncentrację stanowisk biurowych, analitycznych i usług profesjonalnych – a to właśnie te zawody AI wypiera w pierwszej kolejności. Centra usług wspólnych (BPO/SSC), których w stolicy jest kilkadziesiąt, zatrudniają dziesiątki tysięcy osób na stanowiskach takich jak analityk finansowy, specjalista ds. obsługi klienta, tłumacz, specjalista ds. HR. Właśnie te zawody notują największy spadek rekrutacji na rynku krajowym i europejskim.
Jednocześnie Warszawa jest miastem, które jako pierwsze odczuje też drugą stronę zmiany – czyli nowe zawody. Tu koncentruje się 80 proc. polskiego sektora startupowego, tu mają siedziby polskie i zagraniczne firmy technologiczne, tu powstaną stanowiska dla tych, którzy rozumieją AI i potrafią ją wdrażać, zarządzać jej wynikami i tłumaczyć jej ograniczenia.
Dla maturzystów z Warszawy i regionu mazowieckiego to wyjątkowo wyraźny sygnał: studia na kierunkach ściśle humanistycznych i administracyjnych, jeśli nie są uzupełnione o kompetencje technologiczne lub artystyczne, mogą prowadzić do kariery na rynku, który kurczy się szybciej, niż trwają studia.
Matura trwa – ale prawdziwy egzamin dopiero przed Tobą
1. Zdajesz maturę i myślisz o studiach – zadaj sobie jedno pytanie. Czy za 5 lat na rynku pracy będzie więcej czy mniej osób po tym kierunku? I czy AI będzie wykonywać część ich obowiązków? Jeśli odpowiedź na drugie pytanie brzmi „tak” – rozważ, czy kierunek, który wybierasz, uczy Cię zarządzania AI, czy tylko zastępowanej przez nią rutyny.
2. Rozważ szkołę branżową lub technikum bez wstydu. Mechanik, elektryk, spawacz TIG, dekarz, technolog żywności – to zawody z rosnącym niedoborem specjalistów i rosnącymi zarobkami. Polska potrzebuje ich bardziej niż kolejnej grupy specjalistów ds. marketingu.
3. Niezależnie od ścieżki – naucz się obsługiwać AI jako narzędzie. Umiejętność efektywnego korzystania z modeli językowych, automatyzacji zadań i analizy danych to w 2026 roku ekwiwalent znajomości Excela w 2000 roku. Kto tego nie umie, zaczyna z handicapem.
4. Patrz na zawody, nie na kierunki. Prawo, ekonomia, psychologia to kierunki. Zawody to: prawnik ds. AI i regulacji technologicznych, specjalista ds. decyzji kredytowych (z komponentem AI), terapeuta pracujący z osobami z uzależnieniem od technologii. Te same dyscypliny – radykalnie różne perspektywy zatrudnienia.
5. Jeśli nie zdasz matury – to nie jest koniec. Egzamin poprawkowy odbędzie się 24-25 sierpnia 2026 r. Wyniki głównej sesji pojawią się 8 lipca. Matura otwiera drzwi do studiów wyższych – ale rynek pracy coraz częściej pyta o kompetencje, certyfikaty i portfolio, a nie o świadectwo.
6. Obserwuj rynek, nie tylko ranking uczelni. Najlepszy wskaźnik przyszłości Twojego zawodu to nie prestiż dyplomu, lecz to, ile ofert pracy pojawia się na Pracuj.pl w tej kategorii rok do roku – i w którą stronę idzie trend. Prosta analiza publicznych danych rynku pracy zajmuje 30 minut i może zadecydować o 30 latach kariery.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.