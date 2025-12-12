3 samochody zderzyły się na S8 w Warszawie. Są ranni. Korek ciągnie się przez dziesięć kilometrów
Kierowcy wyjeżdżający z Warszawy w kierunku Marek utknęli w wielokilometrowym korku po wypadku, do którego doszło dzisiaj po południu na trasie S8 na wysokości ulicy Lazurowej. Zderzenie trzech pojazdów zablokowało całą jezdnię, a zator sięga już autostrady A2 i trasy S2. Jedna osoba trafiła do szpitala, a służby pracują na miejscu zdarzenia wyjaśniając okoliczności kolizji.
Zderzenie o czternastej trzydzieści trzy sparaliżowało trasę wylotową
Do wypadku na S8 doszło dzisiaj o godzinie czternastej trzydzieści trzy na wysokości węzła Lazurowa na warszawskim Bemowie. Według informacji przekazanych przez sierżanta sztabowego Bartłomieja Śniadałę z Komendy Stołecznej Policji, zderzyły się trzy samochody osobowe marek Opel, Volvo i Tesla. Najpoważniej poszkodowany został kierujący Oplem, który ze względu na stan zdrowia trafił do szpitala i nie mógł zostać przebadany na zawartość alkoholu. Pozostali dwaj kierowcy byli trzeźwi.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Oplem z niewyjaśnionych przyczyn najechał na tył Volvo, które na skutek uderzenia zjechało na środkowy pas ruchu i tam uderzyło w Teslę. Po zderzeniu pojazdy miały obracać się w różne strony, co stworzyło poważne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. Według doniesień portalu Miejski Reporter, samochody po wypadku stoją w różnych kierunkach do jazdy, co dodatkowo komplikuje przywrócenie normalnego ruchu na trasie. Na miejscu pracują straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja, która zabezpiecza miejsce zdarzenia i prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności kolizji.
Dziesięć kilometrów zatoru i objazdy przez Konotopę
Wypadek całkowicie zablokował trasę S8 w kierunku Marek, a skutki zdarzenia odczuwają kierowcy na ogromnym obszarze. Według informacji z miejsca zdarzenia przekazanych przez policję, korek ma już kilka kilometrów i sięga autostrady A2 oraz trasy S2 za węzeł Konotopa. Łącznie zator może mieć nawet około dziesięciu kilometrów długości. Trzy pasy ruchu są całkowicie zablokowane, a ruch odbywa się zjazdem na ulicę Lazurową, skąd kierowcy z powrotem wracają na S8. To oznacza znaczne wydłużenie czasu przejazdu i konieczność poruszania się trasą zastępczą przez lokalne ulice dzielnicy Bemowo.
Sierżant sztabowy Śniadała poinformował, że utrudnienia potrwają co najmniej do godziny siedemnastej. Po godzinie szesnastej korek w stronę Wisły miał już ponad sześć kilometrów długości i nadal się wydłużał. Kierowcy planujący podróż tą trasą muszą liczyć się z bardzo długimi opóźnieniami i znacznymi utrudnieniami w ruchu. Alternatywne trasy wiodące przez centrum Warszawy również zaczynają się zapełniać pojazdami, które próbują ominąć zablokowany odcinek S8.
Co to oznacza dla ciebie jako kierowcy w Warszawie?
Wypadek na S8 to kolejne zdarzenie w tym rejonie w ciągu ostatnich tygodni, co pokazuje, że ten odcinek należy do szczególnie niebezpiecznych. Węzeł Lazurowa był już miejscem kilku poważnych kolizji, w tym tragicznego wypadku z udziałem karetki pogotowia, do którego doszło kilka dni wcześniej. Kierowcy poruszający się tą trasą powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego, gdy natężenie ruchu jest największe. Ważne jest utrzymywanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
Policja apeluje o unikanie tego rejonu i planowanie tras alternatywnych. Kierowcy jadący z centrum Warszawy w kierunku Białegostoku lub Lublina mogą rozważyć objazd przez trasę S17 albo drogę krajową numer osiemdziesiąt, choć te trasy również mogą być obciążone zwiększonym ruchem. W przypadku konieczności przejazdu przez zablokowany odcinek należy uzbroić się w cierpliwość i spodziewać się znacznych opóźnień sięgających nawet kilku godzin. Sytuacja powinna się unormować dopiero po zakończeniu działań służb i usunięciu pojazdów z jezdni, co według wstępnych szacunków ma nastąpić najwcześniej we wczesnych godzinach wieczornych.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.