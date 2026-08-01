3 sierpnia rusza wielka akcja policji. Przez tydzień kierowcy będą pod szczególnym nadzorem
Od poniedziałku 3 sierpnia kierowcy w całej Polsce muszą przygotować się na wzmożone kontrole drogowe. Policja rozpoczyna ogólnopolską akcję „Prędkość”, która potrwa do 9 sierpnia. Funkcjonariusze zapowiadają, że szczególną uwagę zwrócą na przekraczanie dozwolonej prędkości.
Akcja będzie prowadzona jednocześnie w wielu krajach Europy pod koordynacją ROADPOL, czyli Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Jej celem jest ograniczenie liczby wypadków spowodowanych zbyt szybką jazdą.
Więcej patroli na drogach
W czasie tygodniowych działań na drogach pojawi się większa liczba policyjnych patroli. Kierowców będą kontrolować zarówno oznakowane radiowozy wyposażone w nowoczesne laserowe mierniki prędkości, jak i nieoznakowane pojazdy należące do policyjnych grup SPEED, które specjalizują się w ujawnianiu najbardziej niebezpiecznych wykroczeń.
Funkcjonariusze zapowiadają, że nie będzie pobłażania dla osób łamiących przepisy.
Prędkość wciąż jedną z głównych przyczyn wypadków
Policja przypomina, że niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze od lat pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Nawet niewielkie przekroczenie dozwolonego limitu może znacząco wydłużyć drogę hamowania i zmniejszyć szanse na uniknięcie zderzenia.
Podczas kontroli funkcjonariusze będą zwracać uwagę nie tylko na wskazania prędkościomierza, ale również na to, czy kierowcy dostosowują prędkość do natężenia ruchu, pogody oraz stanu nawierzchni.
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność
Akcja potrwa do 9 sierpnia, dlatego osoby planujące dalsze podróże powinny liczyć się z częstszą obecnością patroli na drogach krajowych, ekspresowych, autostradach oraz w terenie zabudowanym.
Policja apeluje, aby przestrzegać ograniczeń prędkości i pamiętać, że celem działań jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.