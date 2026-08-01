Nawet 5 tys. zł kary za brak tego dokumentu. Wielu właścicieli mieszkań i domów wciąż o nim zapomina
Sprzedajesz lub wynajmujesz mieszkanie albo dom? Zanim podpiszesz umowę, upewnij się, że masz świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak tego dokumentu może kosztować nawet 5 tys. zł, a jego okazanie jest obowiązkowe przy wielu transakcjach na rynku nieruchomości.
Świadectwo charakterystyki energetycznej stało się jednym z najważniejszych dokumentów związanych ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości. Dokument określa, ile energii zużywa budynek lub lokal podczas normalnego użytkowania i pozwala przyszłym właścicielom lub najemcom ocenić przewidywane koszty eksploatacji.
Kiedy świadectwo jest obowiązkowe?
Obowiązek dotyczy przede wszystkim osób, które zamierzają:
- sprzedać mieszkanie,
- sprzedać dom jednorodzinny,
- wynająć lokal mieszkalny,
- wynająć dom.
Jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na własne potrzeby i nie jest przeznaczona do sprzedaży ani wynajmu, właściciel co do zasady nie musi posiadać świadectwa wyłącznie z tego powodu.
Co zawiera świadectwo?
Dokument przedstawia parametry energetyczne budynku lub lokalu. Uwzględnia m.in.:
- zapotrzebowanie na energię do ogrzewania,
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
- wentylację,
- klimatyzację,
- charakterystykę izolacyjności budynku.
Dzięki temu osoba kupująca lub wynajmująca może oszacować przyszłe rachunki za utrzymanie nieruchomości.
Ile kosztuje wyrobienie dokumentu?
Koszt sporządzenia świadectwa zależy od rodzaju nieruchomości, jej powierzchni i lokalizacji. W praktyce właściciele najczęściej płacą od kilkuset do około tysiąca złotych, choć cena może być wyższa w przypadku dużych domów lub bardziej skomplikowanych obiektów.
Świadectwo może sporządzić wyłącznie osoba wpisana do centralnego rejestru osób uprawnionych.
Modernizacja może oznaczać nowe świadectwo
Jeżeli po wydaniu dokumentu wykonano prace wpływające na efektywność energetyczną budynku, np. ocieplenie ścian, wymianę źródła ogrzewania, montaż pompy ciepła czy nowej wentylacji, konieczne może być sporządzenie nowego świadectwa odzwierciedlającego aktualny stan nieruchomości.
Nawet 5 tys. zł grzywny
Przepisy przewidują sankcje dla osób, które sprzedają lub wynajmują nieruchomość bez wymaganego świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku naruszenia obowiązku grozi grzywna sięgająca nawet 5 tys. zł.
Przed wystawieniem mieszkania lub domu na sprzedaż albo podpisaniem umowy najmu warto więc sprawdzić, czy wszystkie wymagane dokumenty są przygotowane. Koszt uzyskania świadectwa jest zwykle znacznie niższy niż ewentualna kara za niedopełnienie obowiązków.
Źródła: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (z późn. zm.), Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.